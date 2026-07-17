GAC、3,000万台目の生産達成を祝い、世界中のユーザーとこの記念すべき瞬間を分かち合う

広州、中国、2026年7月17日 /PRNewswire/ -- 3,000万人からの信頼、それを支えるのは品質。7月16日、GACグループはGACの製造工場で「顧客3,000万人達成記念イベント」を開催しました。このイベントには、広東省、広州市、番禺区の指導者ら、中国自動車工業協会のFu Bingfeng執行副会長兼事務局長、GACグループのFeng Xingya会長、Xia Xianqing社長をはじめ、その他の経営陣、業界パートナー、サプライヤー、ディーラー、国内外の顧客代表、従業員代表、およびメディア関係者が出席しました。

式典では、GACの海外生産拠点とライブ映像で中継が結ばれました。同社のタイ工場では1万台目の車両の生産を祝賀し、インドネシア工場では新型モデルが生産ラインから出荷され、グラーツにあるオーストリア工場では「AION UT」の量産が正式に開始されました。ハイライトとなったのは、海外では「GN8」として販売されている右ハンドル仕様のGAC M8 PHEVが、3,000万台目の車両としてステージに登場した瞬間でした。Feng Xingya氏は、タイ人の顧客であるTony Jaa氏に鍵を手渡しました。同氏は世界的に有名なアクションスターであり、タイでは誰もが知る存在です。この瞬間は、単なる数字にとどまらず、GACと世界中のユーザーとの間の相互信頼と、共に歩んできた道のりを捉えたものでした。

3,000万台目の納車は、GACの29年にわたる歩みにおける重要な節目となります。この数字には、数千万人の顧客からの信頼、GACの品質と安全へのこだわり、電動化とスマート技術への取り組み、そして中国の自動車産業が「規模」から「価値」へと移行していることが凝縮されています。

GACは、2013年から海外展開を進めており、長年にわたり中国の自動車産業のグローバル化を牽引する先駆者としての役割を果たしてきました。2026年上半期だけで、GACは12万台以上の自動車を輸出し、前年同期比で132%増となりました。現在、GACのグローバル展開は5大陸にわたる110の国・地域に及び、746カ所以上の販売・サービス拠点、7つの海外製造工場、9つの部品倉庫からなるネットワークを有しています。累計輸出台数は54万台を突破し、GACのグローバルなブランド影響力はますます高まり続けています。

世界中の3,000万人の顧客への感謝の意を表すため、GACは正式に「3,000万台目の車両出荷• 新たな感謝のシーズン（30 Millionth Vehicle Roll-off • Renewed Gratitude Season）」キャンペーンを開始し、世界中のすべての地域で特典を順次提供します。

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SOURCE GAC