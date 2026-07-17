GAC ฉลองการผลิตรถยนต์คันที่ 30 ล้าน พร้อมแบ่งปันช่วงเวลาสำคัญนี้กับลูกค้าทั่วโลก

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GAC

17 Jul, 2026, 15:02 CST

กว่างโจว, จีน, 17 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- GAC แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 30 ล้านคนและขับเคลื่อนด้วยคุณภาพ ได้จัดงาน 30 Million Customers Appreciation Event เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ โรงงานผลิตของ GAC โดยมีผู้นำจากมณฑลกวางตุ้ง เทศบาลนครกว่างโจว และเขตพานหยู ประกอบด้วย Fu Bingfeng รองประธานบริหารและเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตยานยนต์แห่งประเทศจีน, Feng Xingya ประธาน GAC Group, Xia Xianqing ประธานบริษัท GAC Group ตลอดจนคณะผู้บริหาร พันธมิตรในอุตสาหกรรม ซัพพลายเออร์ ผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ตัวแทนพนักงาน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

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ภายในงาน GAC ได้เชื่อมต่อการถ่ายทอดสดไปยังฐานการผลิตในต่างประเทศ โดยโรงงานในประเทศไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองการผลิตรถยนต์คันที่ 10,000 โรงงานในอินโดนีเซียได้ปล่อยรถยนต์รุ่นใหม่ออกจากสายการผลิต และโรงงานในเมืองกราซ ประเทศออสเตรีย ได้เริ่มการผลิตจำนวนมากของ AION UT อย่างเป็นทางการ ไฮไลต์ของงานคือการเปิดตัว GAC M8 PHEV พวงมาลัยขวา ซึ่งจำหน่ายในต่างประเทศภายใต้ชื่อ GN8 ในฐานะรถยนต์คันที่ 30 ล้าน โดย Feng Xingya ได้ส่งมอบกุญแจรถให้แก่ Tony Jaa ลูกค้าชาวไทย นักแสดงแอ็กชันระดับโลกและบุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ช่วงเวลานี้ไม่ได้สะท้อนเพียงตัวเลขแห่งความสำเร็จ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเส้นทางการเติบโตร่วมกันระหว่าง GAC กับผู้ใช้งานทั่วโลก

การส่งมอบรถยนต์คันที่ 30 ล้านถือเป็นหมุดหมายสำคัญบนเส้นทางตลอด 29 ปีของ GAC เบื้องหลังตัวเลขนี้คือความไว้วางใจจากลูกค้าหลายสิบล้านคน ความมุ่งมั่นของ GAC ในด้านคุณภาพและความปลอดภัย การผลักดันเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและระบบอัจฉริยะ ตลอดจนสะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์จีนจากการเติบโตเชิงปริมาณสู่การสร้างคุณค่า

GAC ถือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการขยายธุรกิจยานยนต์ของจีนสู่ตลาดโลก โดยเริ่มดำเนินธุรกิจในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2556 เฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 บริษัทส่งออกรถยนต์มากกว่า 120,000 คัน เพิ่มขึ้น 132% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจุบัน GAC ดำเนินธุรกิจครอบคลุม 110 ประเทศและภูมิภาคใน 5 ทวีป มีเครือข่ายศูนย์จำหน่ายและบริการมากกว่า 746 แห่ง โรงงานผลิตในต่างประเทศ 7 แห่ง และคลังอะไหล่ 9 แห่ง โดยมียอดส่งออกสะสมมากกว่า 540,000 คัน และอิทธิพลของแบรนด์ GAC ในตลาดโลกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เพื่อแสดงความขอบคุณต่อลูกค้า 30 ล้านคนทั่วโลก GAC ได้เปิดตัวแคมเปญ "30 Millionth Vehicle Roll-off • Renewed Gratitude Season" อย่างเป็นทางการ พร้อมมอบข้อเสนอพิเศษแก่ลูกค้าในทุกภูมิภาคทั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC โปรดเยี่ยมชม: https://www.gacgroup.com/en  หรือติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย

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