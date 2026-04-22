GIGABYTE colabora con NVIDIA para aumentar el valor de los juegos con el pack GeForce RTX™ 50 y PRAGMATA™

TAIPÉI, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, marca líder mundial en informática, anuncia su colaboración con NVIDIA para ofrecer el pack del juego PRAGMATA™ en tarjetas gráficas, equipos de sobremesa y portátiles compatibles equipados con la GPU GeForce RTX™ 5070 de NVIDIA o superior. Las GPU GeForce RTX™ de la serie 50 están equipadas con la arquitectura NVIDIA Blackwell y ofrecen posibilidades sin precedentes para los jugadores. La serie RTX™ de la serie 50 está dotada de un enorme nivel de potencia de IA, que permite vivir nuevas experiencias y disfrutar de una fidelidad gráfica nunca vista. Combinado con los innovadores diseños de refrigeración de GIGABYTE, el paquete busca ofrecer una jugabilidad más fluida y una experiencia de juego de PRAGMATA™ más inmersiva.

GIGABYTE Collaborates with NVIDIA® on GeForce RTX™ 50 Series and PRAGMATA™ Bundle

Las GPU GeForce RTX™ serie 50 emplean un trío de tecnologías clave para mejorar la experiencia de juego. El «path tracing» simula el comportamiento físico de la luz para ofrecer gráficos 3D fotorrealistas en tiempo real. DLSS 4 utiliza la IA, junto con el conjunto de tecnologías de renderizado neuronal de NVIDIA, para aumentar la tasa de FPS, reducir la latencia y mejorar la calidad de imagen. Por su parte, la tecnología NVIDIA Reflex reduce aún más la latencia del sistema para ofrecer un control con mayor capacidad de respuesta.

En las tarjetas gráficas compatibles, GIGABYTE mejora el rendimiento de juego gracias a sus avanzadas innovaciones en disipación térmica. La AORUS RTX 5090 AI BOX incorpora el sistema de refrigeración todo en uno WATERFORCE, que garantiza una disipación térmica eficiente en un formato compacto. Por su parte, las tarjetas gráficas de la serie RTX 50 integran el sistema de refrigeración WINDFORCE, que combina el diseño de ventiladores Hawk Fan con un gel conductor térmico de calidad de servidor para garantizar un funcionamiento estable incluso con cargas de trabajo exigentes.

El paquete también está disponible en sistemas compatibles, como portátiles gaming con IA y ordenadores de sobremesa gaming. Los portátiles MASTER 16, AERO X16 y GAMING A16 PRO cuentan con una GPU GeForce RTX™ 5070 o superior e integran el sistema de refrigeración WINDFORCE Infinity junto con el agente de IA exclusivo GiMATE para optimizar el rendimiento y el control del sistema. En cuanto a los ordenadores, los modelos gaming AORUS PRIME 5 y los PRIME 3 compatibles incorporan una solución de refrigeración integral y amplias opciones de conectividad para ofrecer una experiencia de juego lista para rendir al máximo desde el primer momento.

Quienes adquieran una tarjeta gráfica, un portátil o un equipo de sobremesa GIGABYTE compatible entre el 14 de abril y el 12 de mayo podrán obtener un código de canje para la edición estándar de PRAGMATA™ que les permitirá activar el juego hasta el 9 de junio. Para obtener más información, visite la página de la campaña.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2957957/GIGABYTE_Collaborates_NVIDIA_Enhance_Game_Value_GeForce_RTX__50_Series.jpg