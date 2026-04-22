GIGABYTE hợp tác với NVIDIA nâng cao giá trị trải nghiệm game thông qua chương trình tặng game PRAGMATA™ cho dòng GeForce RTX™ 50 Series
22 thg 4, 2026, 13:00 GMT
ĐÀI BẮC, ngày 22 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, công bố hợp tác với NVIDIA nhằm triển khai chương trình tặng kèm game PRAGMATA™ áp dụng cho các dòng card đồ họa, máy tính để bàn và máy tính xách tay đủ điều kiện được trang bị GPU NVIDIA GeForce RTX™ 5070 trở lên và GPU cho laptop. Được trang bị kiến trúc NVIDIA Blackwell, GPU GeForce RTX™ 50 Series mang đến các tính năng đột phá cho các game thủ. Sở hữu sức mạnh AI vượt trội, RTX™ 50 Series cho phép trải nghiệm mới cùng độ chân thực đồ họa đỉnh cao. Khi kết hợp với các thiết kế tản nhiệt tiên tiến của GIGABYTE, chương trình này hướng tới giải phóng tiềm năng gaming mượt mà hơn và mang lại trải nghiệm chơi PRAGMATA™ đắm chìm hơn.
Dòng GPU GeForce RTX™ 50 Series tận dụng bộ ba công nghệ then chốt để nâng tầm trải nghiệm chơi game. Công nghệ dò tia đường đi (path tracing) mô phỏng hành vi vật lý của ánh sáng để cung cấp đồ họa 3D chân thực và theo thời gian thực. Cùng với bộ công nghệ dựng hình bằng mạng nơ-ron của NVIDIA, DLSS 4 khai thác AI để tăng FPS, giảm độ trễ và nâng cao chất lượng hình ảnh, trong khi NVIDIA Reflex tiếp tục giảm độ trễ hệ thống cho khả năng điều khiển phản hồi nhanh hơn.
Đối với các card đồ họa đủ điều kiện, GIGABYTE nâng cao hiệu năng chơi game thông qua các cải tiến tản nhiệt tiên tiến. AORUS RTX 5090 AI BOX được trang bị hệ thống tản nhiệt WATERFORCE tất cả trong một, giúp tản nhiệt hiệu quả trong một thiết kế nhỏ gọn. Trong khi đó, các card đồ họa RTX 50 Series được tích hợp hệ thống tản nhiệt WINDFORCE, sử dụng thiết kế quạt Hawk Fan và gel dẫn nhiệt cấp máy chủ nhằm đảm bảo hoạt động ổn định khi chạy các tác vụ nặng.
Chương trình này cũng áp dụng mở rộng cho các hệ thống chơi game đủ điều kiện, bao gồm laptop gaming AI và PC Gaming. Các mẫu MASTER 16, AERO X16 và GAMING A16 PRO được trang bị GPU dành cho laptop GeForce RTX™ 5070 trở lên, đồng thời tích hợp hệ thống tản nhiệt WINDFORCE Infinity cùng tác nhân AI độc quyền GiMATE nhằm tối ưu hóa hiệu năng và khả năng kiểm soát hệ thống. Các PC Gaming AORUS PRIME 5 và một số mẫu PRIME 3 được thiết kế với giải pháp tản nhiệt hệ thống toàn diện và khả năng kết nối đầy đủ, mang lại trải nghiệm chơi game "cắm là chạy".
Khách hàng mua các sản phẩm đủ điều kiện của GIGABYTE gồm card đồ họa, laptop hoặc máy tính để bàn trong thời gian từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 13 tháng 5 sẽ có thể nhận được mã đổi quà phiên bản tiêu chuẩn của PRAGMATA™ để kích hoạt game trước ngày 10 tháng 6. Vui lòng truy cập trang chương trình để biết thêm thông tin.
