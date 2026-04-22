GIGABYTE collabore avec NVIDIA pour optimiser la qualité des jeux grâce à la GeForce RTX™ Série 50 et au bundle PRAGMATA™

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GIGABYTE

Apr 22, 2026, 09:00 ET

TAIPEI, 22 avril 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, le numéro un mondial des ordinateurs, annonce sa collaboration avec NVIDIA pour le bundle PRAGMATA à travers les cartes graphiques, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables éligibles équipés de GPU Desktop et mobiles NVIDIA GeForce RTX™ 5070 ou supérieurs. Dotés de l'architecture NVIDIA Blackwell, les GPU GeForce RTX™ 50 apportent aux joueurs des capacités qui changent la donne. Dotée d'un niveau massif de puissance IA, la RTX™ Série 50 Series permet de vivre de nouvelles expériences et une fidélité graphique de niveau supérieur. Combiné avec les conceptions de refroidissement de pointe de GIGABYTE, le bundle vise à proposer un gameplay plus fluide et une expérience de jeu PRAGMATA plus immersive.

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GIGABYTE Collaborates with NVIDIA® on GeForce RTX™ 50 Series and PRAGMATA™ Bundle
GIGABYTE Collaborates with NVIDIA® on GeForce RTX™ 50 Series and PRAGMATA™ Bundle

Les GPU GeForce RTX™ Série 50 s'appuient sur un trio de technologies clés pour élever le niveau de jeu. Le path tracing simule le comportement physique de la lumière pour produire des graphiques 3D photoréalistes et en temps réel. Avec la suite de technologies de rendu neuronal de NVIDIA, DLSS 4 exploite les technologies d'IA pour augmenter les FPS, réduire la latence et améliorer la qualité de l'image, tandis que NVIDIA Reflex réduit encore la latence du système pour un contrôle plus réactif.

Pour les cartes graphiques éligibles, GIGABYTE améliore les performances de jeu grâce à ses innovations thermiques avancées. L'AORUS RTX 5090 AI BOX est équipée du système de refroidissement tout-en-un WATERFORCE pour une dissipation efficace de la chaleur dans un format compact. Les cartes graphiques RTX Série 50 sont équipées du système de refroidissement WINDFORCE, qui s'appuie sur la conception du ventilateur Hawk et sur un gel conducteur thermique de qualité serveur pour garantir un fonctionnement stable en cas de charge de travail élevée.

L'offre s'étend également aux systèmes de jeu éligibles, y compris les PC portables gaming dotés d'IA et les PC gaming de bureau. Les MASTER 16, AERO X16 et GAMING A16 PRO sont équipés de GPU mobiles GeForce RTX™ 5070 ou supérieurs et ont intégré le système de refroidissement WINDFORCE Infinity aux côtés de l'agent IA exclusif, GiMATE, afin d'optimiser les performances et le contrôle du système. Les ordinateurs de bureau AORUS PRIME 5 et certains PRIME 3 sont dotés d'une solution de refroidissement globale et d'une connectivité complète pour une expérience de jeu synonyme de simplicité.

Les personnes qui achéteront une carte graphique, un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau de GIGABYTE entre le 14 avril et le 12 mai peuvent obtenir le code d'activation de l'édition standard de PRAGMATA pour l'activation du jeu jusqu'au 9 juin. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page de la campagne.

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