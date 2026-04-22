GIGABYTE、GeForce RTX™ 50シリーズおよびPRAGMATA™バンドルを通じてゲームの価値を高めるためNVIDIAと提携

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GIGABYTE

22 4月, 2026, 22:00 JST

台北、2026年4月22日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするコンピューターブランドGIGABYTEは、NVIDIA GeForce RTX™ 5070以上のGPUおよびLaptop GPUを搭載した対象のグラフィックスカード、デスクトップ、およびノートPCにおいて、NVIDIAとのコラボレーションによるPRAGMATAゲームバンドルを発表しました。NVIDIA Blackwellアーキテクチャを搭載したGeForce RTX™ 50シリーズGPUは、ゲーマーに革新的な能力をもたらします。圧倒的なAI処理性能を備えたRTX™ 50シリーズは、新たな体験と次世代レベルの高精細グラフィックスを実現します。GIGABYTEの最先端の冷却設計と組み合わせることで、よりスムーズなゲームプレイと、より没入感のあるPRAGMATAゲーム体験を提供します。

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GIGABYTE、GeForce RTX™ 50シリーズおよびPRAGMATA™バンドルを通じてゲームの価値を高めるためNVIDIAと提携
GIGABYTE、GeForce RTX™ 50シリーズおよびPRAGMATA™バンドルを通じてゲームの価値を高めるためNVIDIAと提携

GeForce RTX™ 50シリーズGPUは、3つの主要技術を活用し、ゲーム体験を次のレベルへと引き上げます。パストレーシングは、光の物理的な挙動をシミュレーションすることで、フォトリアルかつリアルタイムな3Dグラフィックスを実現します。NVIDIAのニューラル・レンダリング技術群と組み合わせることで、DLSS 4はAI技術を活用し、FPSの向上、遅延の低減、画質の強化を実現します。さらに、NVIDIA Reflexがシステム遅延を一層低減し、より高い操作応答性を提供します。 

対象のグラフィックスカードにおいて、GIGABYTEは先進的な放熱技術によりゲーミングパフォーマンスを向上させます。AORUS RTX 5090 AI BOXは、コンパクトなフォームファクタで効率的な放熱を実現するWATERFORCEオールインワン冷却システムを搭載しています。一方、RTX 50シリーズグラフィックスカードは、Hawk Fan設計とサーバーグレードの熱伝導性ゲルを活用したWINDFORCE冷却システムを搭載し、高負荷時でも安定した動作を保証します。 

本バンドルは、AIゲーミングノートPCやゲーミングデスクトップなど、対象となるゲーミングシステムにも適用されます。MASTER 16、AERO X16、およびGAMING A16 PROは、GeForce RTX™ 5070以上のLaptop GPUを搭載し、WINDFORCE Infinity冷却システムと独自のAIエージェントGiMATEを統合して、パフォーマンスとシステム制御を最適化します。AORUS PRIME 5および厳選されたPRIME 3ゲーミングデスクトップは、包括的なシステム冷却ソリューションと充実した接続性を備え、プラグアンドプレイでのゲーム体験を可能にします。

4月14日から5月13日までにGIGABYTEの対象グラフィックスカード、ノートPC、またはデスクトップを購入された方は、6月10日まで、ゲームのアクティベーション用PRAGMATA通常版引き換えコードを入手可能です。詳しくは、キャンペーンページをご覧ください。

SOURCE GIGABYTE

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