技嘉與 NVIDIA 合作推出 GeForce RTX™ 50 系列與《PRAGMATA™》遊戲套裝 提升沉浸遊戲體驗

台北2026年4月22日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技宣布與 NVIDIA 合作推出《PRAGMATA™》遊戲套裝合作，涵蓋搭載 NVIDIA GeForce RTX™ 5070 以上桌機及筆電繪圖晶片的指定顯示卡、AI 電競筆電與電競主機。GeForce RTX™ 50 系列顯示卡採用 NVIDIA Blackwell 架構 ，透過路徑追蹤、DLSS 4 與 Reflex 等技術為玩家帶來突破性的遊戲效能與體驗。RTX™ 50 系列顯示卡具備強大的 AI 運算能力，可為不同使用情境提供高擬真度圖像；結合技嘉在各產品線導入的獨家散熱設計，打造更沉浸的視覺效果與流暢的《PRAGMATA™》遊戲體驗。

顯示卡為影響遊戲運算的關鍵因素之一，而 GeForce RTX™ 50 系列顯示卡藉由 NVIDIA 三大核心技術提升整體遊戲表現。路徑追蹤透過模擬光線的物理行為，呈現更接近真實世界的即時 3D 視覺效果；搭配 NVIDIA 的神經渲染技術套件，DLSS 4 運用 AI 強化影像處理能力，可提升幀數、降低延遲並改善畫質；而 NVIDIA Reflex 則可進一步降低系統延遲，讓操作回饋更即時、控制更精準。