타이베이 2026년 4월 22일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 엔비디아(NVIDIA)와 협력해 엔비디아 GeForce RTX™ 5070 이상 GPU 및 노트북 GPU를 탑재한 그래픽카드, 데스크톱, 노트북을 대상으로 PRAGMATA™ 게임 번들을 제공한다고 발표했다. 엔비디아 Blackwell 아키텍처 기반 GeForce RTX™ 50 시리즈 GPU는 게이머들에게 혁신적인 성능을 제공한다. RTX™ 50 시리즈는 대규모 AI 연산 성능을 무기로 새로운 경험과 한층 향상된 그래픽 품질을 구현하는 한편 기가바이트의 최첨단 냉각 설계와 결합해 더욱 부드러운 게임 플레이와 몰입감 높은 PRAGMATA™ 게임 경험을 제공하는 것을 목표로 한다.

기가바이트, 엔비디아와 협력해 GeForce RTX™ 50 시리즈 및 PRAGMATA™ 번들로 게임 가치 강화

GeForce RTX™ 50 시리즈 GPU는 세 가지 핵심 기술을 통해 게임 플레이를 한 단계 끌어올린다. 경로 추적(Path Tracing) 은 빛의 물리적 거동을 시뮬레이션해 사실적인 실시간 3D 그래픽을 구현한다. DLSS 4는 엔비디아의 신경망 렌더링 기술군과 함께 AI 기술을 활용해 FPS를 향상시키고 지연을 줄이며 이미지 품질을 개선해 준다. 엔비디아 Reflex는 시스템 지연을 추가로 낮춰 더욱 빠른 반응성을 실현한다.

기가바이트는 대상 그래픽카드에 자사의 첨단 열 관리 기술을 적용해 게임 성능을 강화했다. AORUS RTX 5090 AI BOX는 컴팩트한 폼팩터에서도 효율적인 발열 해소가 가능한 일체형 WATERFORCE 수랭 냉각 시스템을 탑재했다. RTX 50 시리즈 그래픽카드는 호크 팬(Hawk Fan) 설계와 서버급 열전도 젤을 적용한 WINDFORCE 냉각 시스템을 갖춰 고부하 환경에서도 안정적인 작동을 약속한다.

이번 번들은 AI 게이밍 노트북과 게이밍 데스크톱 등 대상 시스템에도 확대 적용된다. MASTER 16, AERO X16, GAMING A16 PRO는 GeForce RTX™ 5070 이상 노트북 GPU를 탑재하고 WINDFORCE Infinity 냉각 시스템과 함께 독자적인 AI 에이전트 GiMATE를 통합해 성능 및 시스템 제어를 최적화 한다. AORUS PRIME 5와 일부 PRIME 3 게이밍 데스크톱은 전반적인 시스템 냉각 솔루션과 폭넓은 연결성을 제공해 즉시 사용 가능한 플러그 앤 플레이 게이밍 환경을 구현한다.

2026년 4월 14일부터 5월 12일까지 기가바이트의 대상 그래픽카드, 노트북 또는 데스크톱을 구매한 고객은 6월 9일까지 게임 활성화가 가능한 PRAGMATA™ 스탠다드 에디션 교환 코드를 받을 수 있다. 자세한 내용은 캠페인 페이지에서 확인할 수 있다.

SOURCE GIGABYTE