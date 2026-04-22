GIGABYTE ผนึกกำลัง NVIDIA ยกระดับความคุ้มให้เกมเมอร์ด้วยโปรโมชั่นน GeForce RTX™ 50 Series และ PRAGMATA™
News provided byGIGABYTE
22 Apr, 2026, 21:00 CST
ไทเป 22 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลก พร้อมประกาศความร่วมมือกับ NVIDIA เพื่อนำเสนอบันเดิลเกม PRAGMATA™ สำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อกราฟิกการ์ด คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป และแล็ปท็อปที่ร่วมรายการ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง GPU NVIDIA GeForce RTX™ 5070 ขึ้นไป ทั้งในรุ่นเดสก์ท็อปและแล็ปท็อป GPU ตระกูล GeForce RTX™ 50 Series ขับเคลื่อนด้วยสถาปัตยกรรม NVIDIA Blackwell ซึ่งพร้อมพลิกโฉมขีดความสามารถสำหรับเกมเมอร์ RTX™ 50 Series มาพร้อมกับขุมพลัง AI ระดับมหาศาลเพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่และกราฟิกที่สมจริงในระดับใหม่ โดยผสานรวมเข้ากับการออกแบบระบบระบายความร้อนอันล้ำสมัยของ GIGABYTE บันเดิลชุดนี้มีเป้าหมายที่จะปลดปล่อยศักยภาพเล่นเกมที่ลื่นไหลยิ่งขึ้น พร้อมกับสร้างประสบการณ์การเล่นเกม PRAGMATA™ สุดดื่มด่ำ
GeForce RTX™ 50 Series ใช้ 3 เทคโนโลยีหลักเพื่อยกระดับการเล่นเกม ได้แก่ Path Tracing ที่จำลองพฤติกรรมทางกายภาพของแสงเพื่อให้กราฟิก 3D แบบเรียลไทม์ที่สมจริงดั่งภาพถ่าย เสริมด้วยเทคโนโลยีการเรนเดอร์ผ่านระบบประสาทเทียมของ NVIDIA อย่าง DLSS 4 ที่ใช้ AI เพื่อเพิ่มค่า FPS ลดความหน่วงแฝง และยกระดับคุณภาพของภาพ ในขณะที่ NVIDIA Reflex จะช่วยลดความหน่วงของระบบเพื่อส่งมอบการควบคุมที่ตอบสนองได้มากขึ้น
GIGABYTE ได้ยกระดับประสิทธิภาพการเล่นเกมด้วยนวัตกรรมระบายความร้อนขั้นสูงสำหรับกราฟิกการ์ดที่ร่วมรายการ โดย AORUS RTX 5090 AI BOX มาพร้อมระบบระบายความร้อนแบบครบวงจร รุ่น WATERFORCE เพื่อช่วยให้สามารถระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพในขนาดที่กะทัดรัด ในขณะที่กราฟิกการ์ด RTX 50 Series รุ่นอื่นๆ ได้รับการติดตั้งระบบระบายความร้อน WINDFORCE ซึ่งใช้ใบพัด Hawk Fan และสารนำความร้อนเกรดเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจะทำงานได้อย่างเสถียรภายใต้ภาระงานที่หนักหน่วง
บันเดิลชุดนี้ยังครอบคลุมไปถึงเกมมิ่งแล็ปท็อป AI และเกมมิ่งเดสก์ท็อปสำหรับเล่นเกมด้วย โดย MASTER 16, AERO X16 และ GAMING A16 PRO นั้นขับเคลื่อนด้วย GPU GeForce RTX™ 5070 หรือสูงกว่า และมาพร้อมระบบระบายความร้อน WINDFORCE Infinity และ GiMATE ซึ่งเป็นเอเจนท์ AI เอกสิทธิ์เฉพาะเพื่อการควบคุมระบบและประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในส่วนของ AORUS PRIME 5 และ PRIME 3 รุ่นที่ได้รับคัดเลือก จะมาพร้อมโซลูชันระบายความร้อนรอบตัวเครื่อง และการเชื่อมต่อที่ครบครันเพื่อประสบการณ์การเล่นเกมแบบปลั๊กแอนด์เพลย์
สำหรับผู้ที่ซื้อกราฟิกการ์ด, แล็ปท็อป หรือเดสก์ท็อปของ GIGABYTE ที่ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน ถึง 13 พฤษภาคม จะได้รับรหัสแลกรับเกม PRAGMATA™ Standard Edition เพื่อเปิดใช้งานเกมได้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน โปรดเยี่ยมชมหน้าเพจแคมเปญเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม
SOURCE GIGABYTE
Share this article