Guide setzt auf der Hannover Messe 2026 neue Maßstäbe in der industriellen Thermografie

HANNOVER, Deutschland, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- Am 20. April wurde die Hannover Messe 2026 auf dem Messegelände Hannover in Deutschland offiziell eröffnet. In Halle 27, Stand H11, präsentierte Guide sein gesamtes Portfolio an Thermografie-Tools und integrierten IoT-Lösungen. Der Stand zog zahlreiche Fachbesucher und Branchenexperten aus aller Welt an, die sich intensiv austauschten und die Wärmebildtechnologie der nächsten Generation, ApexVision, hautnah erlebten. Die beeindruckende Leistung der Infrarot-Bildgebung stieß auf äußerst positive Resonanz.

Erleben Sie das Zeitalter der Ultra-Schärfe – ApexVision für industrielle Anwendungen

Angetrieben vom neuen ApexCore S1 Detector (NETD<15mK) erfasst ApexVision selbst feinste Temperaturunterschiede und Details präzise und verbessert so die Bildqualität erheblich. Die Hochleistungsplattform Nexus 1.0 (3-fache Rechenleistung) ermöglicht dynamische Aufnahmen mit hoher Bildrate und zuverlässige Temperaturmessungen in Echtzeit, wodurch eine genaue Messung bewegter Ziele ohne Verzögerung gewährleistet wird. Der All-Scenario 1.0 Algorithmus integriert Detailverbesserung, kantenschonende Rauschunterdrückung und Umgebungsanpassung und gewährleistet so eine stabile hochauflösende Bildgebung in komplexen Umgebungen.

Die Live-Demonstration von ApexVision hinterließ bei den Besuchern einen starken Eindruck; viele von ihnen merkten an, dass das System die zentralen Herausforderungen der industriellen Temperaturmessung effektiv bewältigtund einen neuen Maßstab für die Branche setzt. Die Technologie ist nun in das gesamte Wärmebild-Produktportfolio von Guide integriert und bietet ultraklare, hochpräzise Bildgebung für Anwendungen in den Bereichen Energie, Fertigung, Metallurgie, Petrochemie, Brandbekämpfung, Gebäudeinspektion sowie medizinische und wissenschaftliche Forschung.

ApexVision hebt Wärmebildkameras auf ein neues Niveau

Auf der Messe wurden die Flaggschiff-Wärmebildkameras vorgestellt, darunter die Serien E4S, H6S, PT870S, FA611S, PR610S und PF210S. Ausgestattet mit den leistungsstarken Bildoptimierungsfunktionen von ApexVision liefert die gesamte Produktpalette sowohl in komplexen Umgebungen als auch unter extremen Temperaturbedingungen durchweg klarere Wärmebilder und präzisere Temperaturmessungen, während sie in allen Szenarien eine zuverlässige Leistung gewährleistet. Diese Produkte wurden schnell die Highlights der Messe.

Intelligente integrierte IoT-Lösungen

Im Bereich der integrierten IoT-Lösungen wurden Dual-Spektrum-Dome-Kameras, Dual-Spektrum-Bullet-Kameras und die Serie der fest installierten Wärmebildkameras NC200 vorgestellt, die Wärmebildgebung, sichtbares Licht und intelligente Analysen vereinen. Sie ermöglichten eine kontinuierliche Temperaturüberwachung, Hotspot-Erkennung und Frühwarnung und eignen sich somit ideal für Anwendungen in Energieversorgungsunternehmen, Industrieanlagen, im Sicherheitsbereich, in Rechenzentren, im Bereich erneuerbare Energien und in Logistiklagern.

Die Messe bot eine umfassende Präsentation der Thermografieprodukte der nächsten Generation von Guide, die von Branchenexperten Anerkennung fanden. Als globaler Anbieter von Infrarot-Wärmebildprodukten ist Guide weiterhin bestrebt, klarere und zuverlässigere Wärmebild- und Frühwarnlösungen für Branchen weltweit bereitzustellen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.guideir.com/

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