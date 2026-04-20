Guide ตั้งมาตรฐานใหม่ด้านการถ่ายภาพความร้อนเชิงอุตสาหกรรมที่ Hannover Messe 2026

Guide

20 Apr, 2026, 19:23 CST

ฮันโนเฟอร์, เยอรมนี, 20 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 20 เมษายน งาน Hannover Messe 2026 (2569) ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ Exhibition Grounds Hannover ประเทศเยอรมนี ที่ฮอลล์ 27 บูธ H11 โดย Guide ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องมือถ่ายภาพความร้อนและโซลูชัน IoT แบบครบวงจร บูธของบริษัทได้ดึงดูดผู้เข้าชมงานสายอาชีพและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจากทั่วโลกจำนวนมากให้มาร่วมพูดคุยเจาะลึกและสัมผัส ApexVision เทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนรุ่นใหม่ โดยประสิทธิภาพการถ่ายภาพอินฟราเรดอันทรงพลังของผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับเชิงบวกอย่างท่วมท้น

(PRNewsfoto/Guide)
(PRNewsfoto/Guide)

เชิญประจักษ์ยุคแห่งความคมชัดขั้นสุดยอด ด้วย ApexVision ที่เสริมศักยภาพการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

ด้วยพลังของตัวตรวจจับใหม่ ApexCore S1 Detector (NETD<15mK) ApexVision สามารถจับความแตกต่างของอุณหภูมิที่ละเอียดอ่อนและรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้อย่างแม่นยำ จึงช่วยปรับปรุงคุณภาพของภาพได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนแพลตฟอร์มประสิทธิภาพสูง Nexus 1.0 (พลังการประมวลผล 3 เท่า) ช่วยให้สามารถจับภาพได้แบบไดนามิกด้วยอัตราเฟรมสูงและการวัดอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ที่เชื่อถือได้ ทำให้การวัดเป้าหมายที่เคลื่อนที่นั้นแม่นยำโดยไม่หน่วง อัลกอริทึม All-Scenario 1.0 ผสานรวมการเสริมรายละเอียด การปรับภาพให้เรียบโดยคงขอบไว้ และการปรับเข้ากับสภาพแวดล้อม ทำให้ได้ภาพความละเอียดสูงที่ยังเสถียรในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน

การสาธิตสดการใช้งาน ApexVision ได้สร้างความประทับใจอันตราตรึงแก่ผู้เข้าชม โดยหลายคนได้แสดงความเห็นว่าเทคโนโลยีนี้แก้ไขปัญหาสำคัญในการวัดอุณหภูมิในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีดังกล่าวได้นำไปบูรณาการกับผลิตภัณฑ์ด้านความร้อนของ Guide แล้ว โดยให้ภาพที่คมชัดและมีความแม่นยำสูงเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานด้านพลังงาน การผลิต โลหะวิทยา ปิโตรเคมี การดับเพลิง การตรวจสอบอาคาร การแพทย์ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ApexVision พากล้องถ่ายภาพความร้อนก้าวไปอีกขั้น

ในงานแสดงสินค้าดังกล่าว มีการจัดแสดงกล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่นเรือธง ได้แก่ ซีรีส์ E4S, H6S, PT870S, FA611S, PR610S และ PF210S โดยกล้องทุกรุ่นมาพร้อมความสามารถปรับแต่งภาพอันทรงพลังของ ApexVision ทำให้ได้ภาพความร้อนที่คมชัดและวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นทั้งในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและสภาวะอุณหภูมิสุดขั้ว พร้อมทั้งรักษาประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงกลายเป็นไฮไลต์ของงานอย่างรวดเร็ว

โซลูชัน IoT บูรณาการอัจฉริยะ

ในส่วนของโซลูชัน IoT บูรณาการ ได้มีการจัดแสดงกล้องโดมสองสเปกตรัม กล้องทรงกระบอกสองสเปกตรัม และกล้องถ่ายภาพความร้อนแบบยึดกับที่รุ่น NC200 ซึ่งผสานรวมการถ่ายภาพความร้อน แสงที่มองเห็นได้ และการวิเคราะห์อัจฉริยะ กล้องเหล่านี้ช่วยให้สามารถตรวจสอบอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง ตรวจจับจุดร้อน และแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ จึงเหมาะสำหรับใช้งานด้านสาธารณูปโภคพลังงาน โรงงานอุตสาหกรรม ระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์ข้อมูล พลังงานหมุนเวียน และคลังสินค้าโลจิสติกส์

การจัดแสดงสินค้าครั้งนี้เป็นการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ถ่ายภาพความร้อนรุ่นใหม่ของ Guide อย่างครบวงจร ซึ่งได้รับการยอมรับจากเหล่ามืออาชีพในอุตสาหกรรม ในฐานะผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดระดับโลก Guide ยังคงมุ่งมั่นที่จะมอบโซลูชันการถ่ายภาพความร้อนและระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมทั่วโลก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.guideir.com/

SOURCE Guide

Guide Tetapkan Penanda Aras Baharu Termografi Industri di Hannover Messe 2026

Pada 20 April, Hannover Messe 2026 telah dibuka secara rasmi di Tapak Pameran Hannover di Jerman. Di Dewan 27, Gerai Pameran H11, Guide mempamerkan...
