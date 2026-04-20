Guide ตั้งมาตรฐานใหม่ด้านการถ่ายภาพความร้อนเชิงอุตสาหกรรมที่ Hannover Messe 2026
20 Apr, 2026, 19:23 CST
ฮันโนเฟอร์, เยอรมนี, 20 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 20 เมษายน งาน Hannover Messe 2026 (2569) ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ Exhibition Grounds Hannover ประเทศเยอรมนี ที่ฮอลล์ 27 บูธ H11 โดย Guide ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องมือถ่ายภาพความร้อนและโซลูชัน IoT แบบครบวงจร บูธของบริษัทได้ดึงดูดผู้เข้าชมงานสายอาชีพและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจากทั่วโลกจำนวนมากให้มาร่วมพูดคุยเจาะลึกและสัมผัส ApexVision เทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนรุ่นใหม่ โดยประสิทธิภาพการถ่ายภาพอินฟราเรดอันทรงพลังของผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับเชิงบวกอย่างท่วมท้น
เชิญประจักษ์ยุคแห่งความคมชัดขั้นสุดยอด ด้วย ApexVision ที่เสริมศักยภาพการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม
ด้วยพลังของตัวตรวจจับใหม่ ApexCore S1 Detector (NETD<15mK) ApexVision สามารถจับความแตกต่างของอุณหภูมิที่ละเอียดอ่อนและรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้อย่างแม่นยำ จึงช่วยปรับปรุงคุณภาพของภาพได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนแพลตฟอร์มประสิทธิภาพสูง Nexus 1.0 (พลังการประมวลผล 3 เท่า) ช่วยให้สามารถจับภาพได้แบบไดนามิกด้วยอัตราเฟรมสูงและการวัดอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ที่เชื่อถือได้ ทำให้การวัดเป้าหมายที่เคลื่อนที่นั้นแม่นยำโดยไม่หน่วง อัลกอริทึม All-Scenario 1.0 ผสานรวมการเสริมรายละเอียด การปรับภาพให้เรียบโดยคงขอบไว้ และการปรับเข้ากับสภาพแวดล้อม ทำให้ได้ภาพความละเอียดสูงที่ยังเสถียรในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
การสาธิตสดการใช้งาน ApexVision ได้สร้างความประทับใจอันตราตรึงแก่ผู้เข้าชม โดยหลายคนได้แสดงความเห็นว่าเทคโนโลยีนี้แก้ไขปัญหาสำคัญในการวัดอุณหภูมิในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีดังกล่าวได้นำไปบูรณาการกับผลิตภัณฑ์ด้านความร้อนของ Guide แล้ว โดยให้ภาพที่คมชัดและมีความแม่นยำสูงเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานด้านพลังงาน การผลิต โลหะวิทยา ปิโตรเคมี การดับเพลิง การตรวจสอบอาคาร การแพทย์ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ApexVision พากล้องถ่ายภาพความร้อนก้าวไปอีกขั้น
ในงานแสดงสินค้าดังกล่าว มีการจัดแสดงกล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่นเรือธง ได้แก่ ซีรีส์ E4S, H6S, PT870S, FA611S, PR610S และ PF210S โดยกล้องทุกรุ่นมาพร้อมความสามารถปรับแต่งภาพอันทรงพลังของ ApexVision ทำให้ได้ภาพความร้อนที่คมชัดและวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นทั้งในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและสภาวะอุณหภูมิสุดขั้ว พร้อมทั้งรักษาประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงกลายเป็นไฮไลต์ของงานอย่างรวดเร็ว
โซลูชัน IoT บูรณาการอัจฉริยะ
ในส่วนของโซลูชัน IoT บูรณาการ ได้มีการจัดแสดงกล้องโดมสองสเปกตรัม กล้องทรงกระบอกสองสเปกตรัม และกล้องถ่ายภาพความร้อนแบบยึดกับที่รุ่น NC200 ซึ่งผสานรวมการถ่ายภาพความร้อน แสงที่มองเห็นได้ และการวิเคราะห์อัจฉริยะ กล้องเหล่านี้ช่วยให้สามารถตรวจสอบอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง ตรวจจับจุดร้อน และแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ จึงเหมาะสำหรับใช้งานด้านสาธารณูปโภคพลังงาน โรงงานอุตสาหกรรม ระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์ข้อมูล พลังงานหมุนเวียน และคลังสินค้าโลจิสติกส์
การจัดแสดงสินค้าครั้งนี้เป็นการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ถ่ายภาพความร้อนรุ่นใหม่ของ Guide อย่างครบวงจร ซึ่งได้รับการยอมรับจากเหล่ามืออาชีพในอุตสาหกรรม ในฐานะผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดระดับโลก Guide ยังคงมุ่งมั่นที่จะมอบโซลูชันการถ่ายภาพความร้อนและระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมทั่วโลก
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.guideir.com/
