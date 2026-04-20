Guide Tetapkan Penanda Aras Baharu Termografi Industri di Hannover Messe 2026

HANNOVER, Jerman, 20 April 2026 /PRNewswire/ -- Pada 20 April, Hannover Messe 2026 telah dibuka secara rasmi di Tapak Pameran Hannover di Jerman. Di Dewan 27, Gerai Pameran H11, Guide mempamerkan portfolio penuh Alat Termografi dan penyelesaian IoT Bersepadunya. Reruai tersebut menarik ramai pelawat profesional dan pakar industri dari seluruh dunia untuk perbincangan mendalam serta bagi menikmati pengalaman teknologi pengimejan terma generasi akan datang, ApexVision. Prestasi pengimejan inframerahnya yang berkuasa mendapat maklum balas yang sangat positif.

Saksikan Era Ultra-Kejelasan — ApexVision Memperkasakan Aplikasi Industri

Dikuasakan oleh ApexCore S1 Detector (NETD<15mK) baharu, ApexVision mencatatkan perbezaan suhu yang tidak terlalu jelas dan butiran terperinci dengan tepat, sekali gus meningkatkan kualiti imej dengan ketara. Platform Berprestasi-Tinggi Nexus 1.0 (Kuasa Pemprosesan 3X) mendayakan tangkapan dinamik kadar bingkai tinggi serta pengukuran suhu masa nyata yang boleh dipercayai bagi memastikan pengurusan sasaran bergerak yang tepat tanpa pendaman. Algoritma All-Scenario 1.0 mengintegrasikan peningkatan butiran, penghapusan hingar dengan pemeliharaan pinggir, serta penyesuaian persekitaran untuk memastikan pengimejan berdefinisi tinggi yang stabil dalam persekitaran kompleks.

Demonstrasi langsung ApexVision meninggalkan kesan mendalam kepada pengunjung, dengan ramai yang mengulas bahawa ia menangani cabaran utama dengan berkesan dari segi pengukuran suhu industri dan menetapkan penanda aras baharu untuk industri. Teknologi ini kini diintegrasikan dalam portfolio produk terma Guide, menyediakan pengimejan ultra-jelas dan berketepatan tinggi untuk aplikasi kuasa, pembuatan, metalurgi, petrokimia, pemadaman kebakaran, pemeriksaan bangunan, perubatan dan penyelidikan saintifik.

ApexVision Meningkatkan Kamera Terma ke Tahap Baharu

Di pameran ini, kamera terma utama —termasuk siri E4S, H6S, PT870S, FA611S, PR610S dan PF210S—dipamerkan. Dilengkapi keupayaan pengoptimuman imej berkuasa ApexVision, keseluruhan rangkaian ini memberikan pengimejan terma yang lebih jelas dan pengukuran suhu yang lebih tepat secara konsisten dalam persekitaran kompleks dan juga keadaan suhu ekstrem, sambil mengekalkan prestasi yang andal dalam semua senario. Produk-produk ini dengan pantas menjadi sorotan pameran.

Penyelesaian IoT Bersepadu Pintar

Di kawasan pameran penyelesaian IoT Bersepadu, kamera kubah dwispektrum, kamera peluru dwispektrum dan siri kamera terma tetap NC200 dipamerkan, mengintegrasikan pengimejan terma, cahaya nampak dan analitik pintar. Penyelesaian ini mengupayakan pemantauan suhu berterusan, pengesanan titik panas dan amaran awal, menjadikannya ideal untuk aplikasi dalam utiliti kuasa, kemudahan industri, keselamatan, pusat data, tenaga boleh baharu dan gudang logistik.

Pameran ini menjadi wadah komprehensif produk termografi generasi seterusnya Guide yang mendapat pengiktirafan daripada golongan profesional industri. Sebagai penyedia global produk pengimejan terma inframerah, Guide kekal komited untuk menyediakan penyelesaian pengimejan terma dan amaran awal yang lebih jelas dan lebih andal untuk industri di seluruh dunia.

