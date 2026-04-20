Guide établit une nouvelle norme pour la thermographie industrielle à l'occasion de Hannover Messe 2026

HANOVRE, Allemagne, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le 20 avril, la Hannover Messe 2026 a officiellement ouvert ses portes au parc des expositions de Hanovre en Allemagne. Dans le hall 27, stand H11, Guide a présenté son portefeuille complet d'outils de thermographie et de solutions IdO intégrées. Le stand a attiré un grand nombre de visiteurs professionnels et d'experts de l'industrie du monde entier pour des discussions approfondies et pour découvrir ApexVision, sa technologie d'imagerie thermique de nouvelle génération. Ses performances puissantes en matière d'imagerie infrarouge ont suscité de nombreux commentaires très élogieux.

Soyez témoin de l'ère de l'ultra-clarté: ApexVision au service des applications industrielles

Grâce au nouveau détecteur ApexCore S1 (NETD<15mK), ApexVision capture avec précision les différences de température subtiles et les détails fins, ce qui améliore considérablement la qualité de l'image. La plateforme haute performance Nexus 1.0 (triplement de la puissance de traitement) permet une capture dynamique à haute fréquence d'images et un relevé fiable de la température en temps réel, garantissant une mesure précise des cibles en mouvement sans latence. L'algorithme All-Scenario 1.0 intègre l'amélioration des détails, le débruitage préservant la périphérie et l'adaptation à l'environnement, pour une imagerie haute définition stable dans des environnements complexes.

La démonstration en direct d'ApexVision a fortement impressionné les visiteurs, et beaucoup ont déclaré que cette solution permettait de relever efficacement les principaux défis de la mesure de la température industrielle et qu'elle constituait une nouvelle référence pour l'industrie. Cette technologie est désormais intégrée à l'ensemble des produits thermiques de Guide, offrant une imagerie ultra-claire et de haute précision pour les applications dans les domaines de l'énergie, de la fabrication, de la métallurgie, de la pétrochimie, de la lutte contre les incendies, de l'inspection des bâtiments, de la médecine et de la recherche scientifique.

ApexVision élève les caméras thermiques à un nouveau niveau

Lors de l'exposition, des caméras thermiques phares - notamment les gammes E4S, H6S, PT870S, FA611S, PR610S et PF210S - ont été présentées. Dotée des puissantes capacités d'optimisation d'image d'ApexVision, la gamme complète fournit une imagerie thermique plus claire et une mesure plus précise de la température dans des environnements complexes et des conditions de température extrêmes, tout en conservant des performances fiables dans tous les scénarios. Ces produits sont rapidement devenus les points forts du salon.

Solutions IdO intelligentes intégrées

Dans le domaine des solutions IdO intégrées, des caméras dômes bispectres, des caméras balles bispectres et des caméras thermiques fixes NC200 ont été dévoilées, intégrant l'imagerie thermique, la lumière visible et l'analyse intelligente. Ces solutions permettent la surveillance continue de la température, la détection des points chauds et l'alerte rapide, ce qui les rend idéales pour les applications dans les centrales électriques, les installations industrielles, la sécurité, les centres de données, les énergies renouvelables et les entrepôts logistiques.

L'exposition a permis de présenter tous les produits de thermographie de nouvelle génération de Guide, qui ont été salués par les professionnels de l'industrie. En tant que fournisseur mondial de produits d'imagerie thermique infrarouge, Guide a pour objectif de fournir des solutions d'imagerie thermique et d'alerte précoce plus claires et plus fiables aux industries dans le monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.guideir.com/

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