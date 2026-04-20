Guide establece un nuevo estándar para la termografía industrial en Hannover Messe 2026

HANNOVER, Alemania, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 20 de abril, la Hannover Messe 2026 abrió oficialmente sus puertas en el recinto ferial de Hannover, Alemania. En el pabellón 27, stand H11, Guide presentó su completa gama de herramientas de termografía y soluciones IoT integradas. El stand atrajo a un gran número de visitantes profesionales y expertos del sector procedentes de todo el mundo, quienes participaron en debates en profundidad y pudieron conocer la tecnología de imagen térmica de última generación, ApexVision. Su potente rendimiento en imagen infrarroja recibió una respuesta muy positiva.

Descubra la era de la ultraclaridad: ApexVision impulsa las aplicaciones industriales

Gracias al nuevo detector ApexCore S1 (NETD<15 mK), ApexVision captura con precisión sutiles diferencias de temperatura y detalles finos, mejorando significativamente la calidad de la imagen. La plataforma de alto rendimiento Nexus 1.0 (con el triple de potencia de procesamiento) permite la captura dinámica a alta velocidad de fotogramas y una medición de temperatura fiable en tiempo real, garantizando una medición precisa de objetivos en movimiento sin latencia. El algoritmo All-Scenario 1.0 integra la mejora de detalles, la reducción de ruido que preserva los bordes y la adaptación al entorno, lo que garantiza imágenes estables de alta definición en entornos complejos.

La demostración en vivo de ApexVision causó una gran impresión en los visitantes, muchos de los cuales comentaron que abordaba eficazmente los desafíos clave en la medición de temperatura industrial y establecía un nuevo referente para el sector. Esta tecnología ahora está integrada en toda la gama de productos térmicos de Guide, proporcionando imágenes ultraclaras y de alta precisión para aplicaciones en energía, fabricación, metalurgia, petroquímica, extinción de incendios, inspección de edificios, medicina e investigación científica.

ApexVision eleva las cámaras térmicas a un nuevo nivel

En la exposición, se presentaron las cámaras térmicas insignia, incluidas las series E4S, H6S, PT870S, FA611S, PR610S y PF210S. Equipadas con las potentes capacidades de optimización de imagen de ApexVision, toda la gama proporciona imágenes térmicas más nítidas y una medición de temperatura más precisa tanto en entornos complejos como en condiciones de temperatura extremas, manteniendo un rendimiento fiable en todos los escenarios. Estos productos se convirtieron rápidamente en los protagonistas de la feria.

Soluciones IoT inteligentes e integradas

En el área de soluciones IoT integradas, se presentaron cámaras domo de doble espectro, cámaras tipo bala de doble espectro y la serie de cámaras térmicas fijas NC200, que integran imágenes térmicas, luz visible y análisis inteligentes. Estas cámaras permiten la monitorización continua de la temperatura, la detección de puntos calientes y la alerta temprana, lo que las hace ideales para aplicaciones en empresas de servicios eléctricos, instalaciones industriales, seguridad, centros de datos, energías renovables y almacenes logísticos.

La exposición presentó una amplia gama de productos de termografía de última generación de Guide, que recibieron el reconocimiento de profesionales del sector. Como proveedor global de productos de imágenes térmicas infrarrojas, Guide mantiene su compromiso de ofrecer soluciones de imágenes térmicas y alerta temprana más nítidas y fiables para industrias de todo el mundo.

Para más información, visite https://www.guideir.com/

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