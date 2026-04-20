ハノーバーメッセ2026でGuideが産業用サーモグラフィの新基準を確立

ドイツ、ハノーバー、2026年4月20日 /PRNewswire/ -- 2026年4月20日、ハノーバーメッセ2026がドイツのハノーバー展示会場で正式に開幕しました。ホール27、スタンドH11において、Guideはサーモグラフィツールと統合IoTソリューションの全ポートフォリオを展示しました。ブースには世界中から多くの専門家や業界関係者が訪れ、詳細な議論を行うとともに、次世代赤外線画像技術「アペックスビジョン」（ApexVision）の体験も行いました。その強力な赤外線画像性能は、非常にい評価を得ました。

「ウルトラHD」時代を目撃せよ — ApexVisionが産業アプリケーションを強化する

新しいApexCore S1検出器（NETD<15mK）を搭載したApexVisionは、微妙な温度差や微細なディテールを正確に捉え、画質を大幅に向上させます。Nexus 1.0高性能プラットフォーム（3倍処理能力） は、高フレームレートでの動的キャプチャと信頼性の高いリアルタイム温度測定を可能にし、移動する対象を遅延なく正確に測定します。All-Scenario 1.0アルゴリズムは、ディテール強調、エッジ保存ノイズ除去、および環境適応を統合しており、複雑な環境でも安定した高精細な映像を実現します。

ApexVisionのライブデモンストレーションは来場者に強い印象を与え、多くの来場者が、産業用温度測定における主要な課題に効果的に対処し、 業界に新たな基準を打ち立てたとコメントしました。この技術は現在、Guideのサーマル製品ポートフォリオに統合されており、電力、製造、冶金、石油化学、消防、建築検査、医療、および科学研究用途に、超解像度の高精度映像を提供しています。

ApexVisionがサーマルカメラを新たなレベルへ引き上げる

展示会では、E4S、H6S、PT870S、FA611S、PR610S、およびPF210Sシリーズを含むフラッグシップサーマルカメラが展示されました。ApexVisionの強力な画像最適化機能を搭載した全ラインアップは、複雑な環境や極端な温度条件下でも、より鮮明な赤外線画像とより正確な温度測定を提供します。同時に、あらゆる場面で信頼性の高い性能を維持します。これらの製品はすぐに展示会の目玉となりました。

インテリジェントな統合IoTソリューション

統合IoTソリューションのエリアでは、赤外線映像、可視光、およびインテリジェント分析を統合した、デュアルスペクトラムドームカメラ、デュアルスペクトラムビュレットカメラ、およびNC200固定型サーマルカメラシリーズが展示されました。これらの製品は、継続的な温度監視、ホットスポット検出、および早期警告を可能にし、電力事業、産業施設、セキュリティ、データセンター、再生可能エネルギー、および物流倉庫などの用途に最適です。

この展示会では、Guideの次世代サーモグラフィ製品が総合的に紹介され、業界関係者から高い評価を得ました。赤外線熱映像製品のグローバルプロバイダーとして、Guideは世界中の産業向けに、より鮮明で信頼性の高い赤外線熱映像と早期警戒ソリューションを提供し続けます。

詳細は https://www.guideir.com/をご覧ください。

SOURCE Guide