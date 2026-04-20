가이드, 하노버 메세 2026에서 산업용 열화상 분야의 새 기준 제시

하노버, 독일 2026년 4월 20일 /PRNewswire/ -- 하노버 메세(Hannover Messe) 2026이 4월 20일 독일 하노버 전시장에서 공식 개막했다. 가이드(Guide)는 27홀 H11 부스에서 자사의 열화상 도구(Thermography Tools) 및 통합 IoT 솔루션 포트폴리오 전체를 선보였다. 부스에는 전 세계의 전문 참관객과 업계 전문가들이 대거 방문해 심도 있는 상담을 진행하는 한편 차세대 열화상 기술인 ApexVision도 직접 체험했다. 적외선 영상은 강력한 성능으로 매우 긍정적인 반응을 이끌어냈다.

초고선명 시대의 개막 — 산업 적용을 뒷받침해 주는 ApexVision

ApexVision은 새로 나온 ApexCore S1 Detector(NETD<15mK)를 기반으로 미세한 온도 차와 세부 정보를 정확하게 포착해 영상 품질을 크게 높여 준다. Nexus 1.0 High-Performance Platform(3배 처리 성능)은 높은 프레임 속도로 다이내믹한 캡처와 신뢰할 수 있는 실시간 온도 측정을 지원해 지연 없이 이동 대상의 정확한 측정을 보장한다. All-Scenario 1.0 Algorithm은 디테일 향상, 가장자리 보존 노이즈 제거, 환경 적응 기능을 통합해 복잡한 환경에서도 안정적인 고해상도 영상을 약속한다.

현장에서 진행된 ApexVision 시연은 참관인들에게 강한 인상을 남겼으며 이 기술이 산업용 온도 측정의 핵심 과제를 효과적으로 해결하고 업계에 새 기준을 제시했다고 평가한 이가 많았다. 이 기술은 현재 가이드의 열화상 제품 포트폴리오 전반에 적용돼 전력, 제조, 야금, 석유화학, 소방, 건물 점검, 의료 및 과학 연구 분야에 초고선명, 고정밀 영상을 제공하고 있다.

ApexVision, 열화상 카메라의 수준을 한 단계 끌어올려

이번 전시회에서는 E4S, H6S, PT870S, FA611S, PR610S, PF210S 시리즈를 포함한 주력 열화상 카메라가 공개됐다. 이 제품들은 ApexVision의 강력한 영상 최적화 기능을 탑재해 복잡한 환경과 극한 온도 조건에서도 한층 더 선명한 열화상과 더욱 정밀한 온도 측정이 꾸준하게 가능하며, 어떤 상황에서도 신뢰할 수 있는 성능을 유지한다. 전시회에서 단번에 큰 관심을 모은 것은 당연한 결과였다.

지능형 통합 IoT 솔루션

통합 IoT 솔루션 구역에서는 열화상, 가시광, 지능형 분석 기능을 통합한 듀얼 스펙트럼 돔 카메라, 듀얼 스펙트럼 불릿 카메라, NC200 고정형 열화상 카메라 시리즈가 전시됐다. 이들 제품은 연속 온도 모니터링, 핫스폿 탐지, 조기 경보를 가능하게 해 전력 유틸리티, 산업 시설, 보안, 데이터센터, 재생에너지, 물류 창고 분야에 이상적이다.

이번 전시회는 가이드의 차세대 열화상 제품을 종합적으로 선보이는 자리였으며, 업계 전문가들로부터 높은 평가를 받았다. 가이드는 적외선 열화상 제품의 글로벌 공급기업으로서 앞으로도 전 세계 산업을 위해 더욱 선명하고 신뢰할 수 있는 열화상 및 조기 경보 솔루션을 제공하는 데 전념할 계획이다.

자세한 내용은 https://www.guideir.com/ 에서 확인할 수 있다.

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