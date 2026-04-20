高德智感亮相2026漢諾威工業博覽會 樹立工業熱成像行業新標桿

依托全新ApexCore S1探測器（NETD＜15mK），ApexVision技術可精准捕捉細微溫差與細節，顯著提升熱成像畫質。該技術搭載的Nexus 1.0高性能平台，支持高幀頻動態捕捉與可靠的實時測溫功能，可實現對移動目標的無延遲精准測量。同時，All-Scenario 1.0算法融合細節增強、保邊去噪及環境自適應等能力，確保設備在復雜工業環境下依舊能輸出穩定、高清的熱成像效果。

ApexVision技術的現場演示給參觀者留下了深刻印象，不少行業觀眾表示，該技術有效解決了工業測溫領域的核心痛點，為行業樹立了新標桿。目前，這項核心技術已全面融入高德智感全系列熱成像產品之中，為電力、制造、冶金、石化、消防、建築檢測、醫療及科研等多個領域提供超清晰、高精度的熱成像技術支持。

ApexVision加持 高德智感旗艦產品再攀性能新高峰

本次展會上，高德智感集中展出了E4S、H6S、PT870S、FA611S、PR610S及PF210S等多款旗艦級熱像儀產品。得益於ApexVision技術強大的圖像優化能力，該系列產品無論在復雜工況還是極端溫度環境下，均能持續輸出更清晰的熱成像畫面與更精准的測溫數據，確保在各類工業應用場景中保持穩定可靠的卓越性能，成為本次展會的一大焦點。

智能集成物聯網解決方案

在集成物聯網解決方案展區，公司重點展示了雙光譜半球型攝像機、雙光譜槍型攝像機及NC200系列固定式熱像儀。該系列產品集熱成像、可見光成像與智能分析功能於一體，可實現24小時持續溫度監測、熱點精准探測及異常預警，廣泛適配電力設施、工業廠房、安防監控、數據中心、新能源及物流倉儲等多個領域，為工業生產保駕護航。

此次漢諾威工業博覽會，高德智感全面展現了新一代熱成像產品矩陣與技術實力，獲得業內專業人士的高度認可。作為全球領先的紅外熱成像產品供應商，高德智感將持續深耕技術研發，為全球各行業提供更清晰、更可靠的熱成像及預警解決方案，助力工業領域高質量發展。

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