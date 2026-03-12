Haier Biomedical تستضيف "قمة الشركاء الأوروبيين" في روما وتدفع استراتيجية "في أوروبا ، من أجل أوروبا"

روما, 12 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- عقدت شركة "هاير بايوميديكال" (Haier Biomedical) مؤخرًا "قمة الشركاء الأوروبيين" في روما تحت عنوان "التقدم معًا .. مشاركة مستقبل الابتكار الطبي الحيوي" ، والتي جمعت 37 شريكًا إقليميًا وقادة الصناعة من 23 دولة أوروبية لتحديد التزامها طويل الأجل تجاه أوروبا وكشف النقاب عن محفظة حلول مختبرات موسعة ، مما يمثل ترقية استراتيجية لمحفظة علامتها التجارية. تتحول الاستراتيجية الجديدة نحو الحلول القائمة على السيناريوهات والمستندة إلى التطبيقات ، مع مشاركة خطتها طويلة الأجل لتعميق التوطين في أوروبا وتقديم خدمات ودعم أكثر شمولاً وتخصيصًا في جميع أنحاء المنطقة.

Haier Biomedical Hosts European Partner Summit in Rome and Advances "In Europe, for Europe" Strategy

في القمة ، أكد "إنريكي وانغ"، مدير السوق العالمي لشركة "هاير بايوميديكال" ، رؤية الشركة العالمية لتحقيق أكثر من 50٪ من الإيرادات العالمية من الأسواق الدولية بحلول عام 2027 وأكثر من 50٪ من مساهمة الإيرادات خارج مجال التبريد بحلول عام 2028. وأكد أن أوروبا لا تزال أولوية استراتيجية ضمن خارطة طريق العولمة للشركة ، والتي تؤكد مبدأ التوطين "في أوروبا ، من أجل أوروبا" لتقديم المنتجات والخدمات والدعم المخصص لتلبية المعايير التنظيمية الإقليمية، وتوقعات العملاء، واحتياجات التطبيقات.

من خلال تحديد الاستراتيجية الأوروبية لعام 2026 ، سلط "سمير سليموفيتش"، مدير شمال ووسط وشرق أوروبا في "هاير بايوميديكال" أوروبا، الضوء على الاستثمار المستمر في المبيعات المحلية والخدمة وخبرة المنتجات لتعزيز الاستجابة والتنفيذ في الأسواق الرئيسية. أصبحت أوروبا واحدة من أسرع المناطق الدولية نموًا لشركة "هاير بايوميديكال" ، ويتم دعم ذلك من خلال زيادة حجم الفرق المحلية وتوسيع محفظة المنتجات باستمرار.

التوسع من المجمدات إلى الحلول الكاملة

من بين المنتجات التي تم تقديمها حديثًا ، لفت نظام فصادة البلازما (فصل البلازما) [XJ-III] انتباهًا خاصًا؛ حيث حصل النظام على شهادة (EU MDR)، والتي تمثل علامة بارزة في تلبية المتطلبات التنظيمية الصارمة في أوروبا وتعزز مكانة "هاير بايوميديكال" في تكنولوجيا الدم والبلازما. في جميع أنحاء أوروبا ، تستمر حاضنات ثاني أكسيد الكربون ، وأجهزة الطرد المركزي ، وخزانات السلامة البيولوجية ، وخطوط التخزين البارد من "هاير بايوميديكال" في اكتساب حصة في السوق ، مدعومةً بتقنيات فعالة في استخدام الطاقة والامتثال لمعايير الشهادات الإقليمية. يُظهر تطور المنتجات الذي تم استعراضه في روما تحركًا نحو فتح آفاق محفظة كاملة قادرة على دعم المختبرات والمستشفيات ومؤسسات علوم الحياة بحلول متكاملة.

الأتمتة وإدارة الدم الذكية كمحركات للنمو

أوضح "دانييل بيريكوليني"، أخصائي حلول الأتمتة الأوروبية في شركة "هاير بايوميديكال" ، استراتيجية "الشركة" لدفع النمو المستقبلي من خلال أتمتة المختبرات وأنظمة إدارة الدم الذكية. تتضمن حلول البنوك الحيوية المؤتمتة من "هاير بايوميديكال" دمج قدرة التخزين بدرجات حرارة منخفضة للغاية مدعومةً بتقنية "التعريف بترددات الراديو"، ومنصات أتمتة الوحدات، وأنظمة النيتروجين السائل لتعزيز قابلية تتبّع العينات والكفاءة التشغيلية. من خلال معالجة تحديات مثل سلامة العينات، وتتبّع درجة الحرارة، والتخزين عالي الكثافة ، صنعت "الشركة" لنفسها مكانة في إطار سوق يشهد طلبًا متزايدًا في أوروبا على البنية التحتية المتقدمة للبيانات الحيوية.

بالإضافة إلى ذلك ، يمثل نظام إدارة الدم الذكي (U-Blood) تحولاً من التخزين البارد التقليدي إلى إدارة سلاسل توريد الدم المتصلة في الوقت الفعلي. يتواءم الحل، الذي تم تصميمه لتقليل الهدر، وتحسين قابلية التتبّع، ودعم عمليات نقل الدم على مدار الساعة ، مع التركيز المتزايد في أوروبا على مبادرات السلامة، والرقمنة، والرعاية الصحية الخالية من النفايات.

تقدير العملاء الأوروبيين ومواءمة العلامة التجارية

تضمنت القمة أيضًا قصص نجاح من أربعة شركاء أوروبيين يمثلون ألمانيا وسلوفينيا وفرنسا والدنمارك ، والتي سلطت الضوء على التحقق من صلاحية حلول "هاير بايوميديكال" على المستوى المحلي بصورة قوية. في فرنسا ، عرض الشريك على المدى الطويل خزانة السلامة البيولوجية التي تم تطويرها بشكل مشترك وتكييفها مع المعايير الفرنسية؛ حيث تم نشر أكثر من 230 وحدة عبر أكثر من 100 عميل. في الدنمارك ، شارك شريك "هاير بايوميديكال" نجاحه في مجمد درجات الحرارة المنخفضة للغاية من خلال المناقصات العامة والتوسع المستمر في فئات منتجات إضافية. في سلوفينيا ، عززت المنشآت الصيدلانية واسعة النطاق قدرات "الشركة" في إدارة المشاريع المعقدة متعددة الوحدات. كما أكد الشركاء من وسط أوروبا على الموثوقية، والامتثال التنظيمي، ودعم ما بعد البيع باعتبارها عوامل تمييز رئيسية.

أداء النمو الدولي القوي في 2025

يدعم الأداء المالي القوي البصمة الأوروبية المتنامية لشركة "هاير بايوميديكال". ففي عام 2025 ، أعلنت الشركة عن إيرادات تجاوزت 2.3 مليار يوان؛ حيث بلغت الإيرادات الدولية 840 مليون يوان ، وهو ما يمثل أكثر من 36٪ من إجمالي الإيرادات ويعكس استمرار التوسع العالمي.

سجلت أوروبا نموًا مزدوجًا، مما ساهم في جزء كبير من نمو الإيرادات الدولية الإجمالية. ساهمت حلول "الشركة" القائمة على الذكاء الاصطناعي والمتعلقة بالأتمتة بنحو 15٪ من إجمالي الإيرادات في عام 2025 ، ما أشار إلى تسريع التحول القائم على التكنولوجيا. تعكس هذه النتائج تحولاً أوسع من صادرات الأجهزة نحو تقديم حلول محلية مدعومة من قبل شهادات وفرق إقليمية في أكثر من 18 دولة.

في ختام قمة الشركاء الأوروبية ، أكدت شركة "هاير بايوميديكال" التزامها بتعزيز العمليات المحلية ، وتوسيع حلول الأتمتة وعلوم الحياة ، وتعزيز النمو التعاوني مع الشركاء. من خلال مزيج من قدرات الابتكار العالمية والتنفيذ المحلي في أوروبا ، تهدف الشركة إلى تعزيز مكانتها كمزود موثوق لحلول علوم الحياة في عام 2026 وما بعده.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: https://www.haiermedical.com/.

