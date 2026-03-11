Haier Biomedical organizuje europejski szczyt partnerów w Rzymie i promuje strategię „W Europie, dla Europy"
Mar 11, 2026, 12:15 ET
RZYM, 11 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Haier Biomedical zorganizowała niedawno w Rzymie Europejski Szczyt Partnerów pod hasłem „Wspólny postęp - dzielenie się przyszłością innowacji biomedycznych", który zgromadził 37 regionalnych partnerów i liderów branży z 23 krajów europejskich w celu nakreślenia długoterminowego zaangażowania firmy w Europie i zaprezentowania rozszerzonej oferty rozwiązań laboratoryjnych, sygnalizując strategiczną modernizację portfolio marki. W nowej strategii firma stawia na rozwiązania oparte na scenariuszach i zastosowaniach, jednocześnie dzieląc się długoterminowym planem pogłębienia lokalizacji w Europie i zapewnienia bardziej kompleksowych, dostosowanych do potrzeb usług i wsparcia w całym regionie.
Podczas szczytu Enrique Wang, dyrektor ds. rynku globalnego w Haier Biomedical, potwierdził globalną wizję firmy, zgodnie z którą do 2027 r. ponad 50% globalnych przychodów ma pochodzić z rynków międzynarodowych, a do 2028 r. ponad 50% udziału w przychodach ma stanowić działalność poza sektorem chłodnictwa. Podkreślił, że Europa pozostaje strategicznym priorytetem w planie globalizacji firmy, co podkreśla zasadę lokalizacji „W Europie, dla Europy", zgodnie z którą firma dostarcza produkty, usługi i wsparcie dostosowane do regionalnych norm regulacyjnych, oczekiwań klientów i potrzeb aplikacyjnych.
Przedstawiając strategię europejską na rok 2026, Semir Selimovic, dyrektor Haier Biomedical Europe na Europę Północną, Środkową i Wschodnią, podkreślił znaczenie ciągłych inwestycji w lokalną sprzedaż, serwis i wiedzę produktową w celu wzmocnienia zdolności reagowania i realizacji zadań na kluczowych rynkach. Europa stała się jednym z najszybciej rozwijających się regionów międzynarodowych Haier Biomedical, co znajduje odzwierciedlenie w rozbudowie lokalnych zespołów i stale poszerzanym portfolio produktów.
Poszerzenie oferty od zamrażarek po kompleksowe rozwiązania
Wśród nowo wprowadzonych produktów szczególną uwagę zwrócił system do aferezy osocza XJ-III. System uzyskał certyfikat MDR UE, co stanowi znaczący kamień milowy w zakresie zapewnienia zgodności z rygorystycznymi wymogami regulacyjnymi w Europie i wzmacnia pozycję Haier Biomedical w dziedzinie technologii krwi i osocza. W całej Europie inkubatory CO2, wirówki, szafy bezpieczeństwa biologicznego i linie do przechowywania w niskiej temperaturze firmy Haier Biomedical nadal zyskują udział w rynku, wspierane przez energooszczędne technologie i zgodność z regionalnymi normami certyfikacyjnymi. Ewolucja produktów zaprezentowana w Rzymie świadczy o dążeniu do stworzenia pełnego portfolio produktów, które będą w stanie wspierać laboratoria, szpitale i instytucje z branży life science kompleksowymi rozwiązaniami.
Automatyzacja i inteligentne zarządzanie krwią jako siły napędowe wzrostu
Daniele Pericolini, europejski specjalista ds. rozwiązań z zakresu automatyzacji w firmie Haier Biomedical, przedstawił strategię firmy ukierunkowaną na przyszły wzrost dzięki automatyzacji laboratoriów i inteligentnym systemom zarządzania krwią. Zautomatyzowane rozwiązania biobankowe firmy Haier Biomedical integrują przechowywanie w ultraniskiej temperaturze z wykorzystaniem technologii RFID, modułowe platformy automatyzacji oraz systemy ciekłego azotu, co poprawia identyfikowalność próbek i wydajność operacyjną. Dzięki podjęciu wyzwań, takich jak integralność próbek, śledzenie temperatury i przechowywanie o wysokiej gęstości, firma zyskała pozycję na europejskim rynku, na którym rośnie popyt na zaawansowaną infrastrukturę biobankową.
Ponadto inteligentny system zarządzania krwią U-Blood stanowi przejście od tradycyjnego przechowywania w chłodni do zarządzania łańcuchem dostaw krwi w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to, zaprojektowane w celu zmniejszenia marnotrawstwa, poprawy identyfikowalności i wsparcia całodobowych procesów transfuzji, jest zgodne z rosnącym naciskiem Europy na bezpieczeństwo, cyfryzację i inicjatywy w zakresie opieki zdrowotnej opartej na zasadzie zero odpadów.
Uznanie europejskich klientów i dostosowanie marki
Podczas szczytu zaprezentowano również historie sukcesu czterech europejskich partnerów z Niemiec, Słowenii, Francji i Danii, które podkreśliły silną lokalną akceptację rozwiązań Haier Biomedical. We Francji długoletni partner zaprezentował wspólnie opracowaną komorę bezpieczeństwa biologicznego dostosowaną do francuskich norm, z ponad 230 jednostkami wdrożonymi u ponad 100 klientów. W Danii partner firmy Haier Biomedical podzielił się sukcesem w zakresie zamrażarek ultraniskotemperaturowych, osiągniętym dzięki przetargom publicznym i ciągłej ekspansji na dodatkowe kategorie produktów. W Słowenii duże instalacje farmaceutyczne wzmocniły możliwości firmy w zakresie zarządzania złożonymi projektami obejmującymi wiele jednostek. Partnerzy z Europy Środkowej podkreślili również niezawodność, zgodność z przepisami i wsparcie posprzedażowe jako kluczowe czynniki wyróżniające.
Znaczny wzrost na rynkach międzynarodowych w 2025 r.
Rozwój działalności Haier Biomedical w Europie poparty jest solidnymi wynikami finansowymi. W 2025 r. firma odnotowała przychody przekraczające 2,3 mld RMB, z czego przychody międzynarodowe wyniosły 840 mln RMB, co stanowi ponad 36% całkowitych przychodów i odzwierciedla ciągłą ekspansję globalną.
Europa odnotowała dwucyfrowy wzrost, który w znacznym stopniu przyczynił się do ogólnego wzrostu przychodów międzynarodowych. Rozwiązania firmy oparte na sztucznej inteligencji i automatyzacji stanowiły około 15% całkowitych przychodów w 2025 r., sygnalizując przyspieszenie transformacji napędzanej technologią. Wyniki te pokazują, że firma coraz bardziej odchodzi od eksportu sprzętu na rzecz dostarczania lokalnych rozwiązań, które są wspierane przez regionalne zespoły i certyfikaty w ponad 18 krajach.
Na zakończenie europejskiego szczytu partnerów firma Haier Biomedical potwierdziła swoje zaangażowanie w umacnianie lokalnych działań, poszerzanie rozwiązań w zakresie automatyzacji dla branży life science oraz wspieranie wspólnego rozwoju z partnerami. Dzięki połączeniu globalnych możliwości innowacyjnych i lokalnej realizacji w Europie firma zamierza dalej umacniać swoją pozycję jako zaufany dostawca rozwiązań dla branży life science w 2026 r. i w kolejnych latach.
