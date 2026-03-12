Haier Biomedical проводит Европейский партнерский саммит в Риме, продвигая стратегию «В Европе, для Европы»
РИМ, 12 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Haier Biomedical недавно провела в Риме Европейский партнерский саммит под девизом «Продвигаясь вместе — создавая будущее биомедицинских инноваций» (Advancing Together — Sharing the Future of Biomedical Innovation), собрав 37 региональных партнеров и отраслевых лидеров из 23 европейских стран, чтобы обозначить свою долгосрочную приверженность европейскому рынку и представить расширенный портфель лабораторных решений, что стало важным этапом стратегического обновления бренда компании. Новая стратегия предполагает переход к решениям, ориентированным на конкретные сценарии применения, а также демонстрирует долгосрочный план по углублению локализации в Европе и предоставлению более комплексных и адаптированных услуг и поддержки во всем регионе.
На саммите Энрике Ван (Enrique Wang), директор по глобальному рынку Haier Biomedical, подтвердил глобальную стратегию компании, согласно которой к 2027 году более 50% совокупной выручки должно приходиться на международные рынки, а к 2028 году более 50% выручки должно формироваться за пределами сегмента холодильного оборудования. Он подчеркнул, что Европа остается стратегическим приоритетом в рамках дорожной карты глобализации компании, в основу которой положен принцип локализации «В Европе, для Европы», предусматривающий разработку продуктов, услуг и поддержки с учетом региональных нормативных требований, ожиданий клиентов и специфики применения.
Представляя европейскую стратегию на 2026 год, Семир Селимович (Semir Selimovic), директор Haier Biomedical Europe по регионам Северной, Центральной и Восточной Европы, отметил важность продолжения инвестиций в местные продажи, сервисные службы и экспертные команды по продукции для повышения оперативности и эффективности работы на ключевых рынках. Европа стала одним из самых быстрорастущих международных регионов присутствия компании Haier Biomedical, чему способствует укрепление местных команд и постоянное расширение ассортимента продукции.
От морозильных камер к комплексным решениям
Среди представленных новинок особое внимание привлекла система плазмафереза Plasma Apheresis XJ-III. Система прошла сертификацию согласно регламенту ЕС MDR, что знаменует собой важную веху в обеспечении соответствия строгим европейским нормативным требованиям и укрепило позиции Haier Biomedical в области технологий обработки крови и плазмы. Повсеместно в Европе CO₂ инкубаторы, центрифуги, боксы биологической безопасности и линии холодильного оборудования Haier Biomedical продолжают увеличивать свою долю рынка благодаря энергоэффективным технологиям и соответствию региональным стандартам сертификации. Представленная в Риме эволюция продуктовой линейки демонстрирует переход к полноценному портфелю решений, способному обеспечивать комплексную поддержку лабораторий, больниц и учреждений медико-биологического профиля.
Автоматизация и интеллектуальное управление службой крови как движущие силы роста
Даниэле Периколини (Daniele Pericolini), специалист Haier Biomedical по решениям для автоматизации в Европе, представил стратегию компании по стимулированию будущего роста за счет автоматизации лабораторий и интеллектуальных систем управления службой крови. Автоматизированные решения Haier Biomedical для биобанков объединяют системы хранения при сверхнизких температурах с поддержкой RFID, модульные платформы автоматизации и системы жидкого азота для повышения прослеживаемости образцов и эффективности работы. Решая такие проблемы, как сохранность образцов, контроль температуры и высокоплотное хранение, компания занимает прочные позиции на европейском рынке в условиях растущего спроса на современную инфраструктуру биобанков.
Кроме того, U-Blood — интеллектуальная система управления службой крови — представляет собой переход от традиционного холодного хранения к управлению цепочкой поставок крови в режиме реального времени. Это решение, разработанное для сокращения потерь, улучшения прослеживаемости и поддержки круглосуточных рабочих процессов переливания крови, вписывается в европейские инициативы в области безопасности, цифровизации и безотходного здравоохранения.
Признание европейских клиентов и согласованность бренда
На саммите также были представлены истории успеха четырех европейских партнеров из Германии, Словении, Франции и Дании, которые продемонстрировали высокий уровень признания решений Haier Biomedical на локальных рынках. Во Франции давний партнер компании представил совместно разработанный бокс биологической безопасности, адаптированный к французским стандартам, — модель, более 230 единиц которой уже установлено у более чем 100 клиентов. Партнер Haier Biomedical из Дании рассказал об успешном продвижении сверхнизкотемпературных морозильных камер через публичные тендеры и за счет постоянное освоение дальнейших категорий продукции. В Словении масштабные фармацевтические проекты подтвердили способность компании управлять сложными многокомпонентными конфигурациями. Партнеры из Центральной Европы также подчеркнули надежность, соответствие нормативным требованиям и высокий уровень послепродажной поддержки как ключевые конкурентные преимущества.
Высокие финансовые результаты международного роста в 2025 году
Расширение присутствия Haier Biomedical в Европе поддерживается устойчивыми финансовыми результатами. В 2025 году выручка компании превысила 2,3 млрд юаней, а международная выручка достигла 840 млн юаней, что составляет более 36% от общего оборота и отражает продолжающуюся глобальную экспансию компании.
Европейский рынок продемонстрировал двузначные темпы роста, что внесло значительный вклад в общий рост международных продаж. Решения компании, связанные с искусственным интеллектом и автоматизацией, принесли около 15% общей выручки в 2025 году, что свидетельствует об ускорении технологической трансформации бизнеса. Эти результаты отражают более маштабный сдвиг от экспорта оборудования к поставке локализованных решений, поддерживаемых региональными командами и сертификацией в более чем 18 странах.
По итогам Европейского партнерского саммита Haier Biomedical вновь подтвердила свою приверженность развитию локализованных операций, расширению решений в области автоматизации и медико-биологических наук, а также укреплению сотрудничества с партнерами. Сочетая глобальные инновационные возможности и их локальную реализацию в Европе, компания стремится к дальнейшему укреплению своих позиций в качестве надежного поставщика медико-биологических решений в 2026 году и в последующий период.
