Společnost Haier Biomedical pořádá v Římě evropský partnerský summit a rozvíjí strategii „V Evropě, pro Evropu"

Mar 12, 2026, 09:05 ET
ŘÍM, 12. března 2026 /PRNewswire/ – Společnost Haier Biomedical nedávno uspořádala v Římě evropský partnerský summit na téma „Společný pokrok – sdílení budoucnosti biomedicínských inovací", na kterém se sešlo 37 regionálních partnerů a vedoucích představitelů průmyslu z 23 evropských zemí. Společnost tam nastínila své dlouhodobé záměry v Evropě a představila rozšířené portfolio laboratorních řešení, která přinášejí strategickou modernizaci portfolia značky. Nová strategie směřuje k řešením založeným na scénářích a aplikacích. Společnost zároveň oznámila dlouhodobý plán prohloubit lokalizaci v Evropě a poskytovat komplexnější služby a podporu na míru v celém regionu.
Enrique Wang, ředitel společnosti Haier Biomedical pro globální trhy, na summitu potvrdil globální ambici společnosti dosahovat do roku 2027 více než 50 % celosvětových tržeb z mezinárodních trhů a do roku 2028 více než 50 % tržeb mimo oblast chlazení. Zdůraznil, že Evropa zůstává strategickou prioritou v rámci globalizačního plánu společnosti, který podtrhuje princip lokalizace „V Evropě, pro Evropu", což znamená dodávání produktů, služeb a podpory přizpůsobených regionálním předpisům, očekáváním zákazníků a potřebám aplikací.
Semir Selimovic, ředitel společnosti Haier Biomedical Europe pro severní, střední a východní Evropu, při představování evropské strategie do roku 2026 zdůraznil pokračující investice do místního prodeje, servisu a odborných znalostí, aby se posílila schopnost reagovat a realizovat na klíčových trzích. Evropa se stala jedním z nejrychleji rostoucích mezinárodních regionů společnosti Haier Biomedical, což jde ruku v ruce s rozšiřováním místních týmů a neustále se rozšiřujícím portfoliem výrobků.
Od mrazniček ke kompletním řešením
Mezi nově představenými produkty vzbudil zvláštní pozornost systém pro aferézu plazmy XJ-III. Systém získal certifikaci EU MDR, což představuje významný milník při plnění přísných evropských regulačních požadavků a posiluje pozici společnosti Haier Biomedical v oblasti technologie krve a plazmy. Inkubátory, centrifugy, skříně pro biologickou bezpečnost a chladicí linky společnosti Haier Biomedical získávají v Evropě stále větší podíl na trhu díky energeticky úsporným technologiím a dodržování regionálních certifikačních norem. Vývoj produktů, které byly představeny v Římě, ukazuje, že se jedná o krok směrem k vytvoření kompletního portfolia, které bude schopno podporovat laboratoře, nemocnice a instituce zabývající se vědou o živé přírodě pomocí komplexních řešení.
Automatizace a inteligentní správa krve jako motory růstu
Daniele Pericolini, evropský specialista na automatizační řešení společnosti Haier Biomedical, nastínil strategii společnosti pro budoucí růst prostřednictvím automatizace laboratoří a inteligentních systémů pro správu krve. Automatizovaná řešení biobanky společnosti Haier Biomedical integrují skladování při ultranízkých teplotách s podporou RFID, modulární automatizační platformy a systémy kapalného dusíku, které zvyšují sledovatelnost vzorků a provozní efektivitu. Řešením problémů, jako jsou integrita vzorků, sledování teploty a skladování s vysokou hustotou, se společnost zařadila do rostoucí evropské poptávky po pokročilé infrastruktuře pro biobanky.
Inteligentní systém pro správu krve U-Blood navíc představuje posun od tradičního skladování v chladu k propojenému řízení dodavatelského řetězce krve v reálném čase. Řešení je navrženo tak, aby snižovalo plýtvání, zlepšovalo sledovatelnost a podporovalo nepřetržité transfuzní pracovní postupy, a je v souladu s rostoucím důrazem Evropy na bezpečnost, digitalizaci a iniciativy zaměřené na nulový odpad ve zdravotnictví.
Uznání na evropském trhu a sladění značky
Na summitu byly také představeny úspěšné příběhy čtyř evropských partnerů z Německa, Slovinska, Francie a Dánska, které zdůraznily silné místní ověření řešení společnosti Haier Biomedical. Dlouhodobý francouzský partner představil společně vyvinutou skříň biologické bezpečnosti přizpůsobenou francouzským normám, která byla nasazena ve více než 230 jednotkách u více než 100 zákazníků. Dánský partner Haier Biomedical se podělil o úspěch své mrazničky s velmi nízkou teplotou prostřednictvím veřejných zakázek a pokračující expanze do dalších kategorií výrobků. Rozsáhlé farmaceutické instalace ve Slovinsku posílily schopnosti společnosti při řízení komplexních projektů s více jednotkami. Partneři ze střední Evropy rovněž zdůrazňovali spolehlivost, dodržování předpisů a poprodejní podporu jako klíčové odlišnosti.
Silný mezinárodní růst v roce 2025
Rozšiřující se evropská působnost společnosti Haier Biomedical je podpořena solidními finančními výsledky. V roce 2025 společnost vykázala tržby přesahující 2,3 miliardy RMB, přičemž mezinárodní tržby dosáhly 840 milionů RMB, což představuje více než 36 % celkových tržeb a odráží to pokračující globální expanzi.
Evropa zaznamenala dvouciferný růst, který přispěl k velké části celkového růstu mezinárodních příjmů. Řešení společnosti založená na umělé inteligenci a řešení související s automatizací se v roce 2025 podílela na celkových tržbách přibližně 15 %, což signalizuje zrychlující se transformaci založenou na technologiích. Tyto výsledky odrážejí širší posun od exportu hardwaru k lokálním dodávkám řešení podporovaným regionálními týmy a certifikacemi ve více než 18 zemích.
Na závěr evropského partnerského summitu potvrdila společnost Haier Biomedical svůj záměr posilovat lokální provozy, rozšiřovat automatizaci a řešení v oblasti přírodních věd a podporovat růst spolupráce s partnery. Kombinací globálních inovačních schopností a lokální realizace v Evropě chce společnost v roce 2026 a v dalších letech dále upevnit svou pozici důvěryhodného poskytovatele řešení v oblasti přírodních věd.
