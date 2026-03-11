Haier Biomedical accueille le sommet des partenaires européens à Rome et poursuit sa stratégie « En Europe, pour l'Europe »

ROME, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical a récemment organisé son sommet des partenaires européens à Rome sous le thème « Advancing Together - Sharing the Future of Biomedical Innovation », qui a réuni 37 partenaires régionaux et leaders industriels de 23 pays européens pour souligner son engagement à long terme envers l'Europe et présenter une gamme élargie de solutions de laboratoire, marquant une mise à niveau stratégique de son portefeuille de marques. La nouvelle stratégie s'oriente vers des solutions basées sur des scénarios et des applications, tout en partageant son plan à long terme visant à renforcer l'implantation en Europe et à fournir des services et une assistance plus complets et personnalisés dans toute la région.

Lors du sommet, Enrique Wang, directeur du marché mondial de Haier Biomedical, a réaffirmé la vision mondiale de l'entreprise qui consiste à réaliser plus de 50 % du chiffre d'affaires mondial sur les marchés internationaux d'ici 2027 et plus de 50 % de contribution au chiffre d'affaires en dehors de la réfrigération d'ici 2028. Il a souligné que l'Europe reste une priorité stratégique dans la feuille de route de l'entreprise en matière de mondialisation, qui met en avant le principe de localisation « En Europe, pour l'Europe » consistant à fournir des produits, des services et une assistance adaptés aux normes réglementaires régionales, aux attentes des clients et aux besoins en matière d'applications.

Décrivant la stratégie européenne 2026, Semir Selimovic, directeur de l'Europe du Nord, Centrale et de l'Est de Haier Biomedical Europe, a souligné l'investissement continu dans les ventes locales, le service et l'expertise des produits pour renforcer la réactivité et l'exécution sur les marchés clés. L'Europe est devenue l'une des régions internationales de Haier Biomedical qui connaît la croissance la plus rapide, grâce à l'expansion des équipes locales et à l'élargissement constant de la gamme de produits.

Extension des congélateurs aux solutions complètes

Parmi les produits nouvellement introduits, le système d'aphérèse du plasma XJ-III a particulièrement retenu l'attention. Le système a obtenu la certification du règlement relatif aux dispositifs médicaux (MDR) de l'UE, ce qui représente une étape importante dans le respect des exigences réglementaires strictes de l'Europe et renforce la position de Haier Biomedical dans le domaine de la technologie du sang et du plasma. En Europe, les incubateurs à CO₂, les centrifugeuses, les enceintes de biosécurité et les lignes de stockage à froid de Haier Biomedical continuent de gagner des parts de marché, grâce à des technologies à faible consommation d'énergie et à la conformité aux normes de certification régionales. L'évolution des produits présentée à Rome indique une évolution vers un portefeuille complet capable de soutenir les laboratoires, les hôpitaux et les institutions des sciences de la vie avec des solutions de bout en bout.

L'automatisation et la gestion intelligente du sang, moteurs de la croissance

Daniele Pericolini, spécialiste européen des solutions d'automatisation chez Haier Biomedical, a présenté la stratégie de l'entreprise de stimulation de la croissance future grâce à l'automatisation des laboratoires et aux systèmes intelligents de gestion du sang. Les solutions de biobanques automatisées de Haier Biomedical intègrent le stockage à très basse température basé sur la RFID, des plates-formes d'automatisation modulaires et des systèmes d'azote liquide pour améliorer la traçabilité des échantillons et l'efficacité opérationnelle. En solutionnant les problèmes tels que l'intégrité des échantillons, le suivi de la température et le stockage à haute densité, l'entreprise s'est positionnée afin de répondre à la demande croissante en Europe en matière d'infrastructures de biobanques avancées.

En outre, le système intelligent de gestion du sang U-Blood représente un passage du stockage frigorifique traditionnel à la gestion connectée en temps réel de la chaîne d'approvisionnement en sang. Conçue pour réduire les pertes, améliorer la traçabilité et soutenir les flux de transfusion 24 heures sur 24, la solution tient compte de l'importance croissante accordée par l'Europe à la sécurité, à la numérisation et aux initiatives de soins de santé sans déchets.

Reconnaissance des clients européens et alignement de la marque

Le sommet a également présenté des exemples de réussite de quatre partenaires européens représentant l'Allemagne, la Slovénie, la France et le Danemark, qui ont mis en évidence la forte validation locale des solutions de Haier Biomedical. En France, le partenaire de longue date a présenté l'armoire de biosécurité développée conjointement et adaptée aux normes françaises, avec plus de 230 unités déployées par plus de 100 clients. Au Danemark, le partenaire d'Haier Biomedical a fait part du succès de son congélateur à ultra-basse température dans le cadre d'appels d'offres publics et de l'expansion en cours dans d'autres catégories de produits. En Slovénie, des installations pharmaceutiques à grande échelle ont renforcé les capacités de l'entreprise à gérer des projets complexes à plusieurs unités. Les partenaires d'Europe centrale ont également mis l'accent sur la fiabilité, le respect des réglementations et le service après-vente, qui constituent des éléments clés de différenciation.

Forte croissance internationale en 2025

L'expansion de l'empreinte européenne de Haier Biomedical est soutenue par une solide performance financière. En 2025, l'entreprise a enregistré des recettes supérieures à 2,3 milliards de RMB, les recettes internationales atteignant 840 millions de RMB, ce qui représente plus de 36 % des recettes totales et témoigne de la poursuite de l'expansion mondiale.

L'Europe a enregistré une croissance à deux chiffres, ce qui a contribué à une grande partie de la croissance globale du chiffre d'affaires international. Les solutions de l'entreprise basées sur l'IA et l'automatisation ont contribué à environ 15 % du chiffre d'affaires total en 2025, ce qui signale l'accélération de la transformation axée sur la technologie. Ces résultats reflètent une évolution plus large des exportations de matériel vers la fourniture de solutions localisées soutenues par des équipes régionales et des certifications dans plus de 18 pays.

À l'issue du sommet des partenaires européens, Haier Biomedical a réaffirmé son engagement à renforcer les opérations locales, à développer les solutions d'automatisation et de sciences de la vie, et à favoriser la croissance collaborative avec les partenaires. Grâce à une combinaison de capacités d'innovation mondiales et d'exécution locale en Europe, l'entreprise vise à consolider sa position en tant que fournisseur de confiance de solutions pour les sciences de la vie en 2026 et au-delà.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.haiermedical.com/.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=_mtFzoI9Kj0

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2931276/1.jpg