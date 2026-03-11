Haier Biomedical organizuje v Ríme summit európskych partnerov a rozvíja stratégiu „v Európe, pre Európu"
RÍM, 12. marca 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Haier Biomedical nedávno zvolala v Ríme svoj Európsky partnerský summit na tému „Spoločný pokrok – zdieľanie budúcnosti biomedicínskych inovácií", na ktorom sa zišlo 37 regionálnych partnerov a lídrov v odvetví z 23 európskych krajín. Cieľom spoločnosti bolo načrtnúť svoj dlhodobý záväzok voči Európe a predstaviť rozšírené portfólio laboratórnych riešení, v rámci strategickej modernizácie portfólia jej značiek. Nová stratégia sa posúva smerom k riešeniam založeným na scenároch a aplikáciách a zároveň zdieľa svoj dlhodobý plán na prehĺbenie lokalizácie v Európe a poskytovanie komplexnejších, prispôsobených služieb a podpory v celom regióne.
Enrique Wang, globálny riaditeľ pre trh spoločnosti Haier Biomedical, potvrdil na summite globálnu víziu spoločnosti dosiahnuť do roku 2027 viac ako 50 % globálnych príjmov z medzinárodných trhov a do roku 2028 viac ako 50 % podiel príjmov z produktov mimo chladenia. Zdôraznil, že Európa zostáva strategickou prioritou v rámci globalizačného plánu spoločnosti, čo podčiarkuje princíp lokalizácie „v Európe, pre Európu". Jeho základom je poskytovanie produktov, služieb a podpory prispôsobených regionálnym regulačným normám, očakávaniam zákazníkov a potrebám aplikácií.
Semir Selimovic, riaditeľ pre severnú, strednú a východnú Európu spoločnosti Haier Biomedical Europe, načrtol európsku stratégiu do roku 2026 a zdôraznil pokračujúce investície do lokálneho predaja, služieb a produktových znalostí s cieľom posilniť reakciu a realizáciu na kľúčových trhoch. Európa sa stala jedným z najrýchlejšie rastúcich medzinárodných regiónov spoločnosti Haier Biomedical, čo podporuje rozširovanie lokálnych tímov a neustále sa rozširujúce produktové portfólio.
Od mrazničiek po kompletné riešenia
Medzi novo predstavenými produktmi upútal osobitnú pozornosť systém plazmatickej aferézy XJ-III. Systém získal certifikáciu EÚ MDR, čo predstavuje významný míľnik v splnení prísnych európskych regulačných požiadaviek a posilňuje pozíciu spoločnosti Haier Biomedical v oblasti technológií pre krv a plazmu. V celej Európe si CO₂ inkubátory, centrifúgy, biologicky bezpečné skrine a chladiarenské linky od spoločnosti Haier Biomedical rozširujú podiel na trhu, a to vďaka energeticky úsporným technológiám a súladu s regionálnymi certifikačnými normami. Vývoj produktov prezentovaný v Ríme demonštruje krok smerom k uvoľneniu kompletného portfólia schopného podporovať laboratóriá, nemocnice a inštitúcie biologických vied komplexnými riešeniami.
Automatizácia a inteligentné spracovanie krvi ako motory rastu
Daniele Pericolini, špecialista na európske automatizačné riešenia spoločnosti Haier Biomedical, načrtol stratégiu spoločnosti zameranú na budúci rast prostredníctvom automatizácie laboratórií a inteligentných systémov spracovania krvi. Automatizované biobankové riešenia Haier Biomedical integrujú skladovanie pri ultra nízkych teplotách s podporou RFID, modulárne automatizačné platformy a systémy s tekutým dusíkom na zlepšenie sledovateľnosti vzoriek a prevádzkovej efektívnosti. Riešením výziev, ako je integrita vzoriek, sledovanie teploty a skladovanie s vysokou hustotou, si spoločnosť vybudovala pozíciu v rámci rastúceho dopytu po pokročilej infraštruktúre biobanky v Európe.
Inteligentný systém spracovania krvi U-Blood navyše predstavuje prechod od tradičného chladiarenského skladovania k prepojenému riadeniu reťazca dodávok krvi v reálnom čase. Toto riešenie, navrhnuté na zníženie plytvania, zlepšenie sledovateľnosti a podporu nepretržitých transfúznych pracovných postupov, je v súlade s rastúcim zameraním Európy na bezpečnosť, digitalizáciu a iniciatívy v oblasti zdravotnej starostlivosti s nulovým odpadom.
Uznanie medzi európskymi zákazníkmi a zosúladenie značky
Na summite boli prezentované aj úspešné príbehy štyroch európskych partnerov zastupujúcich Nemecko, Slovinsko, Francúzsko a Dánsko, ktoré zdôraznili silné lokálne uznanie riešení spoločnosti Haier Biomedical. Vo Francúzsku dlhodobý partner predstavil spoločne vyvinutú biologickú bezpečnostnú skriňu prispôsobenú francúzskym štandardom s viac ako 230 jednotkami nasadenými u viac ako 100 zákazníkov. V Dánsku sa partnerská spoločnosť Haier Biomedical podelila o svoj úspech s mrazničkami ultra nízkej teploty prostredníctvom verejných obstarávaní a prebiehajúcej expanzie do ďalších produktových kategórií. V Slovinsku rozsiahle farmaceutické inštalácie posilnili schopnosti spoločnosti riadiť komplexné projekty s viacerými jednotkami. Partneri zo strednej Európy tiež zdôraznili spoľahlivosť, dodržiavanie predpisov a popredajnú podporu ako kľúčové rozlišovacie faktory.
Silný medzinárodný rast v roku 2025
Rozširujúcu sa európsku pôsobnosť spoločnosti Haier Biomedical podporujú solídne finančné výsledky. V roku 2025 spoločnosť vykázala tržby nad 2,3 miliardy RMB, pričom medzinárodné tržby dosiahli 840 miliónov RMB, čo predstavuje viac ako 36 % celkových tržieb a odráža pokračujúcu globálnu expanziu.
Európa zaznamenala dvojciferný rast, čo prispelo veľkým podielom k celkovému rastu medzinárodných tržieb. Riešenia spoločnosti s podporou AI a automatizácie prispeli v roku 2025 približne k 15 % celkových príjmov, čo signalizuje zrýchľujúcu sa transformáciu riadenú technológiami. Tieto výsledky odrážajú širší posun od exportu hardvéru k lokalizovanému dodávaniu riešení podporovaným regionálnymi tímami a certifikáciami vo viac ako 18 krajinách.
Na záver summitu európskych partnerov spoločnosť Haier Biomedical znovu zdôraznila svoj záväzok posilňovať lokalizované operácie, rozširovať automatizáciu a riešenia v oblasti biologických vied a podporovať spoločný rast s partnermi. Kombináciou globálnych inovačných schopností a lokálnej realizácie v Európe si spoločnosť kladie za cieľ ďalej upevniť svoju pozíciu dôveryhodného poskytovateľa riešení v oblasti biologických vied v roku 2026 a ďalej do budúcnosti.
Viac informácií nájdete na stránke https://www.haiermedical.com/.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=_mtFzoI9Kj0
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2931276/1.jpg
