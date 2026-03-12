Haier Biomedical Gelar European Partner Summit di Roma, Memperkuat Strategi "In Europe, for Europe"

Di acara tersebut, Enrique Wang, Global Market Director, Haier Biomedical, menegaskan visi global Haier Biomedical, yakni menargetkan lebih dari 50% pendapatan global dari pasar internasional pada 2027, serta lebih dari 50% pendapatan dari bisnis di luar produk pendingin pada 2028. Ia menekankan, Eropa merupakan pasar strategis dalam peta ekspansi global melalui prinsip "In Europe, for Europe". Untuk itu, Haier Biomedical menghadirkan produk, layanan, dan dukungan yang disesuaikan dengan standar regulasi, ekspektasi pelanggan, dan kebutuhan aplikasi di kawasan tersebut.

Memaparkan strategi Eropa untuk 2026, Semir Selimovic, Director, Eropa Utara, Tengah, & Timur, Haier Biomedical Eropa, menyoroti komitmen perusahaan untuk terus berinvestasi pada tim penjualan lokal, layanan purnajual, serta keahlian produk, guna meningkatkan respons dan eksekusi di berbagai pasar utama. Eropa kini menjadi salah satu wilayah internasional dengan pertumbuhan tercepat bagi Haier Biomedical, didukung oleh ekspansi tim lokal dan portofolio produk yang terus berkembang.

Berekspansi dari Produk Freezer ke Solusi Terintegrasi

Di antara produk baru yang diperkenalkan Haier Biomedical, Plasma Apheresis System XJ-III menarik banyak perhatian. Sistem ini telah memperoleh sertifikasi EU MDR, sebuah pencapaian penting dalam memenuhi standar regulasi ketat di Eropa sekaligus memperkuat posisi Haier Biomedical dalam teknologi darah dan plasma. Di seluruh Eropa, pangsa pasar produk inkubator CO₂, centrifuge, biosafety cabinet, serta sistem penyimpanan suhu rendah Haier Biomedical juga terus bertambah luas. Hal ini didukung teknologi hemat energi dan kepatuhan terhadap berbagai standar sertifikasi regional. Evolusi produk yang dipresentasikan di Roma menunjukkan langkah Haier Biomedical menuju portofolio solusi lengkap yang mendukung laboratorium, rumah sakit, dan institusi ilmu hayati.

Otomatisasi dan Intelligent Blood Management sebagai Penggerak Pertumbuhan

Daniele Pericolini, European Automation Solution Specialist, Haier Biomedical, memaparkan strategi perusahaan untuk mendorong pertumbuhan masa depan melalui otomatisasi laboratorium dan sistem intelligent blood management. Solusi biobank otomatis dari Haier Biomedical mengintegrasikan penyimpanan dengan suhu yang sangat rendah berbasiskan RFID, platform otomatisasi modular, serta sistem nitrogen cair untuk meningkatkan pelacakan sampel dan efisiensi operasional. Solusi ini turut mengatasi tantangan seperti integritas sampel, pemantauan suhu, dan kebutuhan penyimpanan berkapasitas tinggi, sehingga memperkuat posisi Haier Biomedical di tengah lonjakan permintaan infrastruktur biobank di Eropa.

Selain itu, sistem intelligent blood management U-Blood menghadirkan pendekatan baru dalam pengelolaan rantai pasok darah. Sistem ini mengubah metode penyimpanan darah konvensional menjadi manajemen rantai pasok darah yang terhubung secara seketika (real-time) sehingga mengurangi pemborosan, meningkatkan pelacakan, serta mendukung layanan transfusi selama 24 jam. Solusi ini juga sejalan dengan fokus Eropa pada aspek keselamatan, digitalisasi, dan inisiatif layanan kesehatan tanpa pemborosan (zero-waste healthcare).

Pengakuan dari Pelanggan di Eropa dan Penyelarasan Merek

Dalam pertemuan tersebut, beberapa mitra dari Jerman, Slovenia, Perancis, dan Denmark turut berbagi pengalaman tentang penggunaan solusi Haier Biomedical di pasar lokal. Di Perancis, mitra jangka panjang Haier Biomedical mempresentasikan biosafety cabinet yang dikembangkan bersama Haier Biomedical sesuai standar nasional. Lebih dari 230 unit biosafety cabinet ini telah digunakan lebih dari 100 pelanggan. Di Denmark, mitra biosafety cabinet memaparkan kesuksesan penjualan ultra-low temperature freezer melalui berbagai tender publik dan ekspansi ke kategori produk lainnya. Sementara itu, di Slovenia, instalasi skala besar di sektor farmasi membuktikan kemampuan Haier Biomedical dalam menangani proyek kompleks dengan banyak unit. Mitra di kawasan Eropa Tengah juga menekankan keandalan produk, kepatuhan regulasi, serta layanan purnajual sebagai daya saing Haier Biomedical.

Pertumbuhan Internasional yang Kuat pada 2025

Ekspansi Haier Biomedical di Eropa didukung oleh kinerja keuangan yang solid. Pada 2025, Haier Biomedical mencatat pendapatan lebih dari RMB 2,3 miliar, sedangkan pendapatan internasional mencapai RMB 840 juta, atau berkontribusi lebih dari 36% dari pendapatan total.

Pasar Eropa mencatat pertumbuhan dua digit sehingga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan internasional. Selain itu, solusi berbasiskan AI dan otomatisasi menyumbang sekitar 15% terhadap pendapatan total pada 2025, menandakan percepatan transformasi teknologi. Kinerja ini mencerminkan pergeseran strategi Haier Biomedical, beralih dari sekadar mengekspor perangkat keras menuju penyediaan solusi terlokalisasi yang didukung tim regional dan sertifikasi produk di lebih dari 18 negara.

Seiring berakhirnya European Partner Summit, Haier Biomedical kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat aktivitas operasional lokal di Eropa, memperluas solusi otomatisasi dan ilmu hayati, serta mendorong pertumbuhan bersama para mitra. Dengan memadukan kapabilitas inovasi global dan implementasi lokal di Eropa, Haier Biomedical semakin gencar memperkuat posisi sebagai penyedia solusi ilmu hayati tepercaya pada 2026 dan seterusnya.

