하이얼 바이오메디컬, 로마에서 유럽 파트너 서밋 개최하며 '인 유럽, 포 유럽' 전략 추진

로마 2026년 3월 12일 /PRNewswire/ -- 하이얼 바이오메디컬(Haier Biomedical)이 최근 로마에서 '함께 전진하며 바이오메디컬 혁신의 미래를 공유하다(Advancing Together - Sharing the Future of Biomedical Innovation)'라는 주제로 유럽 파트너 서밋을 개최했다. 이번 행사에는 유럽 23개국 지역 파트너와 업계 리더 37곳이 참석했으며, 하이얼 바이오메디컬은 이 자리에서 유럽에 대한 장기적인 약속을 설명하고 확장된 실험실 솔루션 포트폴리오를 공개하며 브랜드 포트폴리오의 전략적 업그레이드를 알렸다. 새 전략은 시나리오 기반 및 애플리케이션 중심 솔루션으로 전환하는 한편, 유럽 내 현지화를 심화하고 지역 전역에 더욱 포괄적이고 맞춤화된 서비스와 지원을 제공하려 한다는 장기 계획이 골자다.

Haier Biomedical, Intelligent Protection Of Life Science Speed Speed Haier Biomedical Hosts European Partner Summit in Rome and Advances “In Europe, for Europe” Strategy (PRNewsfoto/Haier Biomedical)

서밋에서 엔리케 왕(Enrique Wang) 하이얼 바이오메디컬 글로벌마켓 디렉터는 2027년까지 글로벌 매출의 50% 이상을 해외 시장에서 달성하고, 2028년까지 냉동 보관 외 분야의 매출 비중을 50% 이상으로 끌어올리겠다는 회사의 글로벌 비전을 재확인했다. 왕 디렉터는 유럽이 회사의 글로벌화 로드맵 내에서 전략적 우선순위로 남아 있음을 강조했으며, 이는 지역 규제 표준과 고객의 기대 및 애플리케이션 요구사항에 맞춘 제품, 서비스 및 지원을 제공하는 '인 유럽, 포 유럽(In Europe, for Europe)' 현지화 원칙을 강조하는 것이라고 밝혔다.

세미르 셀리모비치(Semir Selimovic) 하이얼 바이오메디컬 유럽 북부•중부•동부 디렉터는 2026년 유럽 전략을 설명하며 주요 시장 전역에서 대응력과 실행력을 강화하기 위해 현지 판매, 서비스 및 제품 전문성에 대한 지속적인 투자를 강조했다. 유럽은 하이얼 바이오메디컬에서 가장 빠르게 성장하는 해외 지역 중 하나가 됐으며, 이는 현지 팀 확대와 꾸준히 확장되는 제품 포트폴리오를 통해 뒷받침되고 있다.

냉동고에서 전체 솔루션으로 확장

새롭게 선보인 제품 중에는 혈장 성분 채집 시스템 XJ-III가 특히 주목을 받았다. 이 시스템은 EU MDR 인증을 획득했으며, 이는 유럽의 엄격한 규제 요건을 충족하는 중요한 이정표가 되는 동시에 혈액 및 혈장 기술 분야에서 하이얼 바이오메디컬의 입지를 강화하는 계기가 됐다. 하이얼 바이오메디컬의 CO₂ 인큐베이터, 원심분리기, 생물안전 작업대 및 저온 저장 라인은 유럽 전역에서 에너지 효율 기술과 지역 인증 표준 준수를 바탕으로 시장 점유율을 계속 높여가고 있다. 로마에서 선보인 제품의 발전은 실험실, 병원 및 생명과학 기관에 엔드투엔드 솔루션을 지원할 수 있는 전체 포트폴리오를 확보하려는 행보의 산물이다.

성장 동력이 된 자동화와 지능형 혈액 관리

다니엘레 페리콜리니(Daniele Pericolini) 하이얼 바이오메디컬 유럽 자동화 솔루션 전문가는 실험실 자동화와 지능형 혈액 관리 시스템을 통해 미래 성장을 견인한다는 회사의 전략을 설명했다. 하이얼 바이오메디컬의 자동화 바이오뱅크 솔루션은 RFID 기반 초저온 저장, 모듈형 자동화 플랫폼 및 액체 질소 시스템을 통합하여 시료 추적성과 운영 효율성을 높여 준다. 하이얼 바이오메디컬은 시료의 무결성, 온도 추적 및 고밀도 저장과 같은 과제를 해결함으로써 첨단 바이오뱅킹 인프라에 대한 유럽의 증가하는 수요 속에서 입지를 굳혔다.

또 U-Blood 지능형 혈액 관리 시스템은 전통적인 저온 저장 방식에서 실시간으로 연결된 혈액 공급망 관리로 전환을 알리는 제품이다. 이 솔루션은 혈액 낭비를 줄이고 추적성을 개선하며 24시간 수혈 워크플로우를 지원하도록 설계돼 안전, 디지털화 및 폐기물 제로 의료 이니셔티브에 대한 유럽의 점증하는 관심에도 부합한다.

유럽 고객의 인정과 브랜드 조화

이번 서밋에서는 독일, 슬로베니아, 프랑스, 덴마크를 대표하는 유럽 파트너 네 곳의 성공 사례가 소개됐다. 하이얼 바이오메디컬 솔루션이 현지에서 검증을 마쳤다는 확실한 증거였다. 프랑스의 장기 파트너는 프랑스 표준에 맞춰 공동 개발한 생물안전 작업대를 선보였으며, 이는 100여 고객사에 230대 넘게 배치됐다. 덴마크 파트너는 공공 입찰을 통한 초저온 냉동고의 성공 사례와 추가 제품군으로의 지속적인 확장 현황을 공유했다. 슬로베니아에서의 대규모 제약 시설 설치는 복잡한 다중 유닛 프로젝트를 관리하는 하이얼 바이오메디컬의 역량을 입증했다. 중유럽 파트너들 또한 신뢰성, 규제 준수 및 사후 지원을 주요 차별화 요소로 강조했다.

2025년 강력한 국제 성장 실적

하이얼 바이오메디컬의 유럽 내 존재감 확대는 견고한 재무 실적에 의해 뒷받침된다. 2025년 하이얼 바이오메디컬은 23억 위안이 넘는 매출을 기록했으며, 해외 매출은 전체 매출의 36%가 넘는 8억4000만 위안에 달해 지속적인 글로벌 확장을 반영했다.

유럽은 두 자릿수 성장을 기록하며 전체 해외 매출 성장의 큰 부분을 차지했다. 하이얼 바이오메디컬의 AI 기반 및 자동화 관련 솔루션은 2025년 전체 매출의 약 15%를 기여해 기술 주도형 혁신이 가속화되고 있음을 보여줬다. 이 같은 성과는 하드웨어 수출에서 벗어나 18개가 넘는 국가에서 현지 팀과 인증을 바탕으로 한 현지화 솔루션 제공으로 이동하고 있음을 보여주는 것이다.

하이얼 바이오메디컬은 유럽 파트너 서밋을 마치며 현지 운영 강화, 자동화 및 생명과학 솔루션 확장, 파트너와의 협력적 성장을 진전시키겠다는 약속을 재확인했다. 하이얼 바이오메디컬은 글로벌 혁신 역량과 유럽 내 현지 실행력을 결합해 2026년 이후에도 신뢰받는 생명과학 솔루션 제공업체로서 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.

자세한 내용은 https://www.haiermedical.com/에서 확인할 수 있다.

SOURCE Haier Biomedical