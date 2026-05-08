Hikvision keluarkan keputusan kewangan sepanjang tahun 2025 dan suku pertama 2026

HANGZHOU, China, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Hikvision mengeluarkan keputusan kewangan bagi sepanjang tahun 2025 dan suku pertama 2026 yang menunjukkan pertumbuhan tetap serta peningkatan kualiti operasi.

Bagi tahun fiskal 2025, syarikat melaporkan jumlah hasil sebanyak RMB 92.51 bilion (USD 12.95 bilion[1]), mewakili peningkatan tahun ke tahun (YoY) sebanyak 0.01%. Keuntungan bersih mencapai RMB 14.20 bilion (USD 1.99 bilion), meningkat 18.52% YoY. Menekankan aliran tunai yang kukuh, syarikat turut mengumumkan jangkaan jumlah dividen tunai sebanyak RMB 10.54 bilion (USD 1.48 bilion) bagi tahun 2025, mewakili nisbah pembayaran sebanyak 74.25%.

Syarikat mengekalkan momentum kukuh memasuki tahun 2026. Pada suku pertama, jumlah hasil mencecah RMB 20.72 bilion (USD 2.90 bilion), meningkat 11.78% YoY, manakala keuntungan bersih meningkat 36.42% YoY kepada RMB 2.78 bilion (USD 0.39 bilion). Khususnya, margin keuntungan kasar pada suku pertama meningkat sebanyak 4.16 mata peratusan dan mencecah 49.09%.

Strategi AIoT mendorong pertumbuhan global

Berdasarkan dua dekad kepimpinan industri, Hikvision telah memantapkan kedudukan AIoTnya. Evolusi strategik ini membuahkan hasil ketara, seperti yang dibuktikan melalui pertumbuhan stabil pada 2025 serta permulaan kukuh pada 2026.

Sepanjang tahun lalu, hasil perniagaan utama syarikat daripada pasaran luar negara meningkat kepada RMB 27.22 bilion (USD 3.81 bilion), menyumbang 29.42% daripada jumlah hasil. Pasaran baru muncul khususnya mencatatkan pertumbuhan berterusan yang kukuh.

Selain penawaran video, kategori bukan video Hikvision, termasuk kawalan akses, sistem penggera dan paparan komersial, mengalami pertumbuhan pesat dan berperanan sebagai enjin kukuh kepada hasil. Selain itu, perniagaan inovatif kekal sangat berdaya saing dengan menjana hasil sebanyak RMB 25.45 bilion (USD 3.56 bilion) dan menyumbang 27.51% kepada hasil keseluruhan.

Memajukan Model AI Skala Besar

Hikvision aktif memajukan teknologi AIoT, dengan Model AI Skala Besar Guanlan mengintegrasikan keupayaan penglihatan, bahasa dan berbilang mod ke dalam produk, sekali gus meningkatkan ketepatan dan kecekapan dengan ketara dalam persekitaran kompleks. Sebagai contoh, aplikasi Model AI Skala Besar Audio dalam pemeriksaan kualiti peralatan meningkatkan kadar pengesanan komponen rosak sebanyak 70%.

Berdasarkan keupayaan asasnya, Hikvision telah berjaya melaksanakan model khusus industri merentas pelbagai sektor, termasuk pembuatan pintar, logistik dan perlindungan alam sekitar.

Komitmen berterusan terhadap R&D dan inovasi

Inovasi teknologi kekal sebagai daya penggerak di sebalik pembangunan Hikvision. Pada 2025, syarikat melabur RMB11.75 bilion (USD 1.65 bilion) dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D), mewakili 12.70% daripada jumlah hasilnya. Sepanjang enam tahun lalu, pelaburan R&D terkumpul telah melebihi USD 8 bilion dan memperuntukkan secara konsisten lebih 10% daripada hasil tahunannya kepada R&D.

Pelaburan berterusan ini telah mengukuhkan portfolio harta intelek syarikat. Menjelang akhir 2025, Hikvision telah mengumpul 12,981 paten yang diluluskan di peringkat global, dengan paten ciptaan menyumbang sebanyak 57%.

Memandang ke hadapan

Ketika Hikvision menyambut ulang tahun ke-25 tahun ini, syarikat kekal dipacu oleh komitmen asasnya untuk melakukan perkara yang betul dan kekal pada landasan yang tepat. Melangkah ke hadapan, Hikvision akan memberi tumpuan kepada pertumbuhan berkualiti tinggi, inovasi berterusan serta kecekapan operasi bagi menyampaikan nilai berpanjangan kepada pelanggan, rakan kongsi dan pihak berkepentingan di seluruh dunia.

Untuk Laporan Tahunan 2025 Hikvision, sila semak di sini.

[1] Jumlah USD yang ditukar pada kadar purata 2025 iaitu USD 1 = RMB 7.1429 (CFETS)

