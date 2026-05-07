Hikvision publikuje wyniki finansowe za rok 2025 i pierwszy kwartał 2026 r.

HANGZHOU, Chiny, 8 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Spółka Hikvision opublikowała wyniki finansowe za cały rok 2025 oraz pierwszy kwartał 2026 r., wykazując stabilny wzrost i poprawę w zakresie działalności operacyjnej.

W roku obrotowym 2025 spółka odnotowała łączne przychody w wysokości 92,51 mld RMB (12,95 mld USD[1]), co oznacza wzrost rok do roku o 0,01%. Zysk netto wyniósł 14,20 mld RMB (1,99 mld USD), wykazując wzrost o 18,52% rok do roku. Ze względu na solidne przepływy pieniężne spółka ogłosiła planowane łączne dywidendy gotówkowe za 2025 r. w wysokości 10,54 mld RMB (1,48 mld USD), co odpowiada wskaźnikowi wypłaty na poziomie 74,25%.

Spółka utrzymała silną dynamikę na wejściu w 2026 r. W pierwszym kwartale łączne przychody osiągnęły poziom 20,72 mld RMB (2,90 mld USD), co stanowi wzrost o 11,78% rok do roku, natomiast zysk netto wzrósł o 36,42% rok do roku do poziomu 2,78 mld RMB (0,39 mld USD). Warto zauważyć, że marża zysku brutto w I kwartale poprawiła się o 4,16 punktu procentowego, osiągając poziom 49,09%.

Strategia AIoT napędza globalny wzrost

Bazując na dwóch dekadach pozycji lidera w branży, Hikvision umocnił swoją obecność w obszarze AIoT. Ta ewolucja strategiczna przynosi wymierne efekty, co potwierdza stabilny wzrost w 2025 r. oraz mocny początek 2026 r.

W ciągu minionego roku przychody z działalności podstawowej na rynkach zagranicznych wzrosły do 27,22 mld RMB (3,81 mld USD), co stanowiło 29,42% całkowitych przychodów. W szczególności rynki wschodzące odnotowały trwały i dynamiczny wzrost.

Poza rozwiązaniami wideo, pozostałe segmenty działalności Hikvision, w tym systemy kontroli dostępu, systemy alarmowe oraz wyświetlacze komercyjne, odnotowały szybki rozwój i stanowiły istotny motor wzrostu przychodów. Dodatkowo działalność innowacyjna utrzymała wysoką konkurencyjność, generując przychody w wysokości 25,45 mld RMB (3,56 mld USD) i odpowiadając za 27,51% łącznych przychodów.

Rozwój modeli sztucznej inteligencji na dużą skalę

Hikvision aktywnie rozwija technologie AIoT, a jego wielkoskalowe modele sztucznej inteligencji Guanlan łączą możliwości wizji komputerowej, języka i przetwarzania multimodalnego w produktach, znacząco poprawiając dokładność i efektywność w złożonych środowiskach. Przykładowo zastosowanie wielkoskalowych modeli audio w kontroli jakości urządzeń zwiększa wykrywalność wadliwych komponentów o 70%.

W oparciu o swoje podstawowe kompetencje spółka Hikvision z powodzeniem wdrożyła modele branżowe w różnych sektorach, w tym w inteligentnej produkcji, logistyce i ochronie środowiska.

Stałe zaangażowanie w badania i rozwój oraz innowacje

Innowacje technologiczne pozostają siłą napędową rozwoju Hikvision. W 2025 r. spółka zainwestowała 11,75 mld RMB (1,65 mld USD) w badania i rozwój, co stanowiło 12,70% jej całkowitych przychodów. W ciągu ostatnich sześciu lat łączne nakłady na B+R przekroczyły 8 mld USD, przy czym co roku na ten cel przeznaczano ponad 10% przychodów.

To konsekwentne inwestowanie wzmocniło portfel własności intelektualnej spółki. Do końca 2025 r. Hikvision zgromadził 12 981 przyznanych patentów na świecie, z czego 57% stanowiły patenty na wynalazki.

Perspektywy na przyszłość

W roku, w którym Hikvision obchodzi 25-lecie działalności, spółka pozostaje wierna wartościom towarzyszącym jej przy założeniu, koncentrując się na właściwych działaniach i podążaniu właściwą ścieżką. W przyszłości spółka Hikvision będzie skupiała się na wysokiej jakości wzroście, ciągłych innowacjach i efektywności operacyjnej, aby zapewniać trwałą wartość swoim klientom, partnerom i interesariuszom na całym świecie.

[1] Kwoty w USD przeliczone według średniego kursu z 2025 r.: 1 USD = 7,1429 RMB (CFETS)

