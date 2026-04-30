하이크비전, 2025년 연간 및 2026년 1분기 재무 결과 발표

항저우, 중국 2026년 4월 30일 /PRNewswire/ -- 하이크비전(Hikvision)이 2025년 연간 및 2026년 1분기 재무 결과를 발표하며 꾸준한 성장과 향상된 운영 품질을 보여줬다.

2025 회계연도 기준 회사는 전년 대비 0.01% 증가한 총매출 925억 1000만 위안(129억 5000만 달러[1])의 매출을 보고했다. 순이익은 142억 위안(19억 9000만 달러)으로 전년 대비 18.52% 증가했다. 강력한 현금 흐름을 강조하며 회사는 2025년 총 현금 배당금 105억 4000만 위안(14억 8000만 달러)을 예상한다고 발표했으며, 이는 74.25%의 배당 성향을 나타낸다.

Hikvision releases 2025 full-year and 2026 first-quarter financial results (PRNewsfoto/Hikvision)

회사는 2026년 진입과 함께 강력한 모멘텀을 유지했다. 1분기 총매출은 207억 2000만 위안(29억 달러)에 달해 전년 동기 대비 11.78% 증가했으며, 순이익은 전년 대비 36.42% 증가한 27억 8000만 위안(3억 9000만 달러)을 기록했다. 특히 1분기 총이익률은 4.16%포인트 개선되어 49.09%에 도달했다.

글로벌 성장을 주도하는 AIoT 전략

20년간의 업계 리더십을 바탕으로 하이크비전은 AIoT의 입지를 공고히 했다. 이러한 전략적 진화는 2025년의 꾸준한 성장과 2026년의 강력한 출발로 입증되는 실질적인 결과를 산출하고 있다.

지난 한 해 동안 해외 시장에서의 회사 주요 사업 매출은 272억 2000만 위안(38억 1000만 달러)으로 증가하여 전체 매출의 29.42%를 차지했다. 특히 신흥 시장은 지속적이고 견고한 성장을 보여줬다.

비디오 제품을 넘어 출입 통제, 경보 시스템 및 상업용 디스플레이를 포함한 하이크비전의 비디오 외 카테고리는 빠른 성장을 경험하며 매출의 강력한 엔진 역할을 했다. 또한 혁신 사업은 높은 경쟁력을 유지하며 254억 5000만 위안(35억 6000만 달러)의 매출을 창출하여 전체 매출에 27.51% 기여했다.

대규모 AI 모델의 발전

하이크비전은 시각, 언어, 멀티모달 기능을 제품에 통합한 관란 대규모 AI 모델(Guanlan Large-Scale AI Model)을 통해 AIoT 기술을 적극적으로 발전시키고 있으며, 복잡한 환경에서 정확성과 효율성을 크게 향상하고 있다. 예를 들어, 장비 품질 검사에서 오디오 대규모 모델을 적용함으로써 결함 부품의 탐지율이 70% 증가했다.

기초 역량을 바탕으로 하이크비전은 지능형 제조, 물류 및 환경 보호를 포함한 다양한 부문에서 산업별 모델을 성공적으로 배포했다.

연구개발 및 혁신에 대한 지속적인 투자

기술 혁신은 하이크비전 발전의 원동력으로 남아 있다. 2025년 회사는 연구개발에 총매출의 12.70%에 해당하는 117억 5000만 위안(16억 5000만 달러)을 투자했다. 지난 6년간 누적 연구개발 투자는 80억 달러를 초과했으며, 연간 매출의 10% 이상을 지속적으로 R&D에 투입했다.

이러한 지속적인 투자는 회사의 지식재산권 포트폴리오를 강화했다. 2025년 말 기준 하이크비전은 전 세계적으로 1만 2981건의 승인된 특허를 축적했으며, 이 중 발명 특허가 57%를 차지했다.

전망

올해 창립 25주년을 맞는 하이크비전은 옳은 일을 하고 올바른 길을 가겠다는 창립 의지에 따라 계속 움직이고 있다. 앞으로 하이크비전은 고품질 성장, 지속적인 혁신, 운영 효율성에 집중하여 전 세계 고객, 파트너, 이해관계자들에게 지속적인 가치를 제공할 것이다.

하이크비전의 2025년 연간 보고서는 여기에서 확인할 수 있다.

[1] 달러 금액은 1달러 = 7.1429위안(CFETS)의 2025년 평균 환율로 환산

SOURCE Hikvision