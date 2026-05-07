Hikvision publie ses résultats financiers pour l'année 2025 et le premier trimestre 2026

HANGZHOU, Chine, 8 mai 2026 /PRNewswire/ -- Hikvision a publié ses résultats financiers pour l'année 2025 et le premier trimestre 2026, faisant état d'une croissance régulière et une qualité opérationnelle améliorée.

Hikvision releases 2025 full-year and 2026 first-quarter financial results

Pour l'exercice 2025, la société a déclaré un revenu total de 92,51 milliards RMB (12,95 milliards de dollars[1]), soit une augmentation de 0,01 % en glissement annuel. Le bénéfice net s'est élevé à 14,20 milliards RMB (1,99 milliard de dollars), soit une hausse de 18,52 % en glissement annuel. Mettant en avant la solidité de son flux de trésorerie, la société a annoncé un dividende total en espèces prévu de 10,54 milliards RMB (1,48 milliard de dollars) pour 2025, ce qui représente un ratio de distribution de 74,25 %.

L'entreprise a maintenu une forte dynamique à l'aube de l'année 2026. Au premier trimestre, le revenu total s'est élevé à 20,72 milliards RMB (2,90 milliards de dollars), en hausse de 11,78 % en glissement annuel, tandis que le bénéfice net a augmenté de 36,42 % en glissement annuel pour atteindre 2,78 milliards RMB (0,39 milliard de dollars). À noter que la marge brute du premier trimestre a progressé de 4,16 points de pourcentage, atteignant 49,09 %.

La stratégie AIoT alimente la croissance mondiale

S'appuyant sur deux décennies de leadership industriel, Hikvision a renforcé son empreinte AIoT. Cette évolution stratégique offre des résultats tangibles, comme en témoignent la croissance régulière de 2025 et le départ prometteur de 2026.

Au cours de l'année écoulée, les principales recettes de l'entreprise provenant des marchés étrangers ont atteint 27,22 milliards RMB (3,81 milliards de dollars), soit 29,42 % des recettes totales. Les marchés émergents, en particulier, ont connu une croissance soutenue et robuste.

Au-delà de ses solutions vidéo, les catégories non liées à la vidéo de Hikvision, notamment le contrôle d'accès, les systèmes d'alarme et les écrans commerciaux, ont connu une croissance rapide et ont constitué un solide moteur de revenus. En outre, les activités liées à l'innovation sont restées très compétitives, générant 25,45 milliards RMB (3,56 milliards de dollars) de recettes et contribuant au chiffre d'affaires global à hauteur de 27,51 %.

Faire progresser les modèles d'IA à grande échelle

Hikvision fait activement progresser les technologies AIoT, avec ses modèles d'IA à grande échelle Guanlan qui intègrent la vision, le langage et les capacités multimodales dans les produits, améliorant ainsi grandement la précision et l'efficacité dans les environnements complexes. Par exemple, l'application de modèles audio à grande échelle dans l'inspection de la qualité des équipements augmente de 70 % le taux de détection des composants défectueux.

Forte de ses compétences de base, Hikvision a réussi à déployer des modèles spécifiques à chaque secteur dans différents domaines, notamment la fabrication intelligente, la logistique et la protection de l'environnement.

Engagement soutenu en faveur de la R&D et de l'innovation

L'innovation technologique reste le moteur du développement de Hikvision. En 2025, l'entreprise a investi 11,75 milliards RMB (1,65 milliard de dollars) dans la R&D, ce qui représente 12,70 % de son chiffre d'affaires total. Au cours des six dernières années, les investissements cumulés en R&D ont dépassé les 8 milliards de dollars, plus de 10 % du chiffre d'affaires annuel de la société étant régulièrement consacrés à la R&D.

Cet investissement soutenu a renforcé le portefeuille de propriété intellectuelle de l'entreprise. À la fin de 2025, Hikvision avait cumulé 12 981 brevets autorisés dans le monde, dont 57 % de brevets d'invention.

Perspectives d'avenir

À l'occasion de son 25e anniversaire cette année, la société continue d'être portée par son engagement fondateur à faire ce qui est juste et à rester sur la bonne voie. À l'avenir, Hikvision mettre l'accent sur une croissance de haute qualité, l'innovation continue et l'efficacité opérationnelle afin d'offrir une valeur durable à ses clients, partenaires et parties prenantes dans le monde entier.

Le rapport annuel 2025 de Hikvision est disponible ici.

[1] Montants en dollars convertis au taux moyen de 2025 de 1 USD = 7,1429 RMB (CFETS)

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