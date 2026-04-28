Spoločnosť Hikvision zverejňuje finančné výsledky za celý rok 2025 a prvý štvrťrok 2026

News provided by

Hikvision

Apr 28, 2026, 11:04 ET

CHANG-ČOU, Čína, 28. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hikvision zverejnila svoje finančné výsledky za celý rok 2025 a prvý štvrťrok 2026, ktoré preukazujú stabilný rast a zlepšenú kvalitu prevádzky.

Continue Reading
Hikvision releases 2025 full-year and 2026 first-quarter financial results
Za fiškálny rok 2025 spoločnosť vykázala celkové tržby vo výške 92,51 miliardy čínskych jüanov (12,95 miliardy USD), čo predstavuje medziročný nárast o 0,01 %. Čistý zisk dosiahol 14,20 miliardy čínskych jüanov (1,99 miliardy USD), čo znamená medziročný nárast o 18,52 %. Spoločnosť podčiarkla svoj silný peňažný tok a oznámila očakávanú celkovú dividendu v hotovosti vo výške 10,54 miliardy čínskych jüanov (1,48 miliardy USD) za rok 2025, čo predstavuje výplatný pomer 74,25 %.

Spoločnosť si udržala silnú dynamiku aj v roku 2026. V prvom štvrťroku dosiahli celkové tržby 20,72 miliardy čínskych jüanov (2,90 miliardy USD), čo znamená medziročný nárast o 11,78 %, zatiaľ čo čistý zisk medziročne vzrástol o 36,42 % na 2,78 miliardy čínskych jüanov (0,39 miliardy USD). Je pozoruhodné, že hrubá zisková marža sa v prvom štvrťroku zlepšila o 4,16 percentuálneho bodu a dosiahla 49,09 %.

Stratégia umelej inteligencie v oblasti internetu vecí poháňa globálny rast

Spoločnosť Hikvision, ktorá stavia na dvoch desaťročiach vedúcej pozície v tomto odvetví, upevnila svoju pozíciu, čo sa týka umelej inteligencie v oblasti internetu vecí. Tento strategický vývoj prináša hmatateľné výsledky, o čom svedčí stabilný rast v roku 2025 a silný začiatok roku 2026.

Počas uplynulého roka vzrástli hlavné obchodné príjmy spoločnosti zo zámorských trhov na 27,22 miliardy čínskych jüanov (3,81 miliardy USD), čo predstavuje 29,42 % z celkových príjmov. Najmä rozvíjajúce sa trhy zaznamenali trvalý a veľmi silný rast.

Okrem portfólia video produktov a služieb zaznamenala spoločnosť Hikvision rýchly rast aj iných ako video kategórií vrátane kontroly prístupu, poplašných systémov a komerčných displejov, ktoré slúžili ako silný motor príjmov. Inovatívne podnikanie si navyše udržalo vysokú konkurencieschopnosť, pričom vygenerovalo tržby vo výške 25,45 miliardy čínskych jüanov (3,56 miliardy USD) a prispelo 27,51 % k celkovým tržbám.

Pokrok v rozsiahlych modeloch umelej inteligencie

Spoločnosť Hikvision aktívne rozvíja technológie umelej inteligencie v oblasti internetu vecí (AIoT) a jej rozsiahle modely AI Guanlan integrujú do produktov vizuálne, jazykové a multimodálne funkcie, čím výrazne zlepšujú presnosť a efektivitu v zložitých prostrediach. Napríklad použitie rozsiahlych audio modelov pri kontrole kvality zariadení zvyšuje mieru detekcie chybných komponentov o 70 %.

Vďaka svojim základným schopnostiam spoločnosť Hikvision úspešne nasadila modely špecifické pre dané odvetvie v rôznych sektoroch vrátane inteligentnej výroby, logistiky a ochrany životného prostredia.

Trvalý záväzok k výskumu, vývoju a inováciám

Technologické inovácie zostávajú hnacou silou rozvoja spoločnosti Hikvision. V roku 2025 spoločnosť investovala do výskumu a vývoja 11,75 miliardy čínskych jüanov (1,65 miliardy USD), čo predstavuje 12,70 % jej celkových príjmov. Za posledných šesť rokov kumulatívne investície do výskumu a vývoja presiahli 8 miliárd USD, pričom spoločnosť trvalo venuje viac ako 10 % svojich ročných príjmov na výskum a vývoj.

Táto trvalá investícia posilnila portfólio duševného vlastníctva spoločnosti. Do konca roka 2025 spoločnosť Hikvision získala celosvetovo 12 981 schválených patentov, z čoho 57 % tvorili patenty na vynálezy.

Pohľad do budúcnosti

Spoločnosť Hikvision si tento rok pripomína 25. výročie svojho založenia a naďalej sa riadi svojím pôvodnom záväzkom pri založení: robiť správne veci a zostať na správnej ceste. Spoločnosť Hikvision sa v budúcnosti zameria na vysokokvalitný rast, neustále inovácie a prevádzkovú efektívnosť, aby svojim zákazníkom, partnerom a zainteresovaným stranám na celom svete poskytovala trvalú hodnotu.

Výročnú správu spoločnosti Hikvision za rok 2025 nájdete tu.

[1] Sumy v USD prepočítané priemerným kurzom z roku 2025, teda 1 USD = 7,1429 čínskych jüanov (CFETS)

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2966398/image1.jpg

Also from this source

Hikvision releases 2025 ESG Report, advancing sustainability through 'Tech for Good'

More Releases From This Source

Explore

High Tech Security

High Tech Security

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Cloud Computing/Internet of Things

Cloud Computing/Internet of Things

News Releases in Similar Topics