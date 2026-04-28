Spoločnosť Hikvision zverejňuje finančné výsledky za celý rok 2025 a prvý štvrťrok 2026
Apr 28, 2026, 11:04 ET
CHANG-ČOU, Čína, 28. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hikvision zverejnila svoje finančné výsledky za celý rok 2025 a prvý štvrťrok 2026, ktoré preukazujú stabilný rast a zlepšenú kvalitu prevádzky.
Za fiškálny rok 2025 spoločnosť vykázala celkové tržby vo výške 92,51 miliardy čínskych jüanov (12,95 miliardy USD), čo predstavuje medziročný nárast o 0,01 %. Čistý zisk dosiahol 14,20 miliardy čínskych jüanov (1,99 miliardy USD), čo znamená medziročný nárast o 18,52 %. Spoločnosť podčiarkla svoj silný peňažný tok a oznámila očakávanú celkovú dividendu v hotovosti vo výške 10,54 miliardy čínskych jüanov (1,48 miliardy USD) za rok 2025, čo predstavuje výplatný pomer 74,25 %.
Spoločnosť si udržala silnú dynamiku aj v roku 2026. V prvom štvrťroku dosiahli celkové tržby 20,72 miliardy čínskych jüanov (2,90 miliardy USD), čo znamená medziročný nárast o 11,78 %, zatiaľ čo čistý zisk medziročne vzrástol o 36,42 % na 2,78 miliardy čínskych jüanov (0,39 miliardy USD). Je pozoruhodné, že hrubá zisková marža sa v prvom štvrťroku zlepšila o 4,16 percentuálneho bodu a dosiahla 49,09 %.
Stratégia umelej inteligencie v oblasti internetu vecí poháňa globálny rast
Spoločnosť Hikvision, ktorá stavia na dvoch desaťročiach vedúcej pozície v tomto odvetví, upevnila svoju pozíciu, čo sa týka umelej inteligencie v oblasti internetu vecí. Tento strategický vývoj prináša hmatateľné výsledky, o čom svedčí stabilný rast v roku 2025 a silný začiatok roku 2026.
Počas uplynulého roka vzrástli hlavné obchodné príjmy spoločnosti zo zámorských trhov na 27,22 miliardy čínskych jüanov (3,81 miliardy USD), čo predstavuje 29,42 % z celkových príjmov. Najmä rozvíjajúce sa trhy zaznamenali trvalý a veľmi silný rast.
Okrem portfólia video produktov a služieb zaznamenala spoločnosť Hikvision rýchly rast aj iných ako video kategórií vrátane kontroly prístupu, poplašných systémov a komerčných displejov, ktoré slúžili ako silný motor príjmov. Inovatívne podnikanie si navyše udržalo vysokú konkurencieschopnosť, pričom vygenerovalo tržby vo výške 25,45 miliardy čínskych jüanov (3,56 miliardy USD) a prispelo 27,51 % k celkovým tržbám.
Pokrok v rozsiahlych modeloch umelej inteligencie
Spoločnosť Hikvision aktívne rozvíja technológie umelej inteligencie v oblasti internetu vecí (AIoT) a jej rozsiahle modely AI Guanlan integrujú do produktov vizuálne, jazykové a multimodálne funkcie, čím výrazne zlepšujú presnosť a efektivitu v zložitých prostrediach. Napríklad použitie rozsiahlych audio modelov pri kontrole kvality zariadení zvyšuje mieru detekcie chybných komponentov o 70 %.
Vďaka svojim základným schopnostiam spoločnosť Hikvision úspešne nasadila modely špecifické pre dané odvetvie v rôznych sektoroch vrátane inteligentnej výroby, logistiky a ochrany životného prostredia.
Trvalý záväzok k výskumu, vývoju a inováciám
Technologické inovácie zostávajú hnacou silou rozvoja spoločnosti Hikvision. V roku 2025 spoločnosť investovala do výskumu a vývoja 11,75 miliardy čínskych jüanov (1,65 miliardy USD), čo predstavuje 12,70 % jej celkových príjmov. Za posledných šesť rokov kumulatívne investície do výskumu a vývoja presiahli 8 miliárd USD, pričom spoločnosť trvalo venuje viac ako 10 % svojich ročných príjmov na výskum a vývoj.
Táto trvalá investícia posilnila portfólio duševného vlastníctva spoločnosti. Do konca roka 2025 spoločnosť Hikvision získala celosvetovo 12 981 schválených patentov, z čoho 57 % tvorili patenty na vynálezy.
Pohľad do budúcnosti
Spoločnosť Hikvision si tento rok pripomína 25. výročie svojho založenia a naďalej sa riadi svojím pôvodnom záväzkom pri založení: robiť správne veci a zostať na správnej ceste. Spoločnosť Hikvision sa v budúcnosti zameria na vysokokvalitný rast, neustále inovácie a prevádzkovú efektívnosť, aby svojim zákazníkom, partnerom a zainteresovaným stranám na celom svete poskytovala trvalú hodnotu.
Výročnú správu spoločnosti Hikvision za rok 2025 nájdete tu.
[1] Sumy v USD prepočítané priemerným kurzom z roku 2025, teda 1 USD = 7,1429 čínskych jüanov (CFETS)
