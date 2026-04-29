Hikvision Umumkan Kinerja Keuangan Periode 2025 dan Triwulan I-2026

Sepanjang tahun buku 2025, Hikvision membukukan pendapatan sebesar RMB 92,51 miliar (sekitar USD 12,95 miliar), atau tumbuh 0,01% dari periode 2024 (YoY). Laba bersih tercatat RMB 14,20 miliar (USD 1,99 miliar), meningkat 18,52% YoY. Setelah mencatat arus kas positif, Hikvision juga mengumumkan rencana pembagian dividen tunai sebesar RMB 10,54 miliar (USD 1,48 miliar) periode 2025 dengan rasio pembayaran dividen yang mencapai 74,25%.

Memasuki 2026, kinerja Hikvision tetap menunjukkan momentum positif. Pada Triwulan I-2026, pendapatan mencapai RMB 20,72 miliar (USD 2,90 miliar), meningkat 11,78% YoY, sementara laba bersih naik 36,42% YoY menjadi RMB 2,78 miliar (USD 0,39 miliar). Margin laba kotor pada periode ini juga meningkat 4,16 poin persentase menjadi 49,09%.

Strategi AIoT mendorong pertumbuhan global

Berbekal pengalaman lebih dari dua dekade, Hikvision terus memperkuat segmen AIoT (Artificial Intelligence of Things). Transformasi strategis ini mulai membuahkan hasil, tecermin dari kinerja stabil sepanjang 2025 dan awal positif pada 2026.

Selama setahun terakhir, pendapatan dari pasar luar negeri mencapai RMB 27,22 miliar (RMB 3,81 miliar), atau berkontribusi 29,42% terhadap total pendapatan. Pasar negara berkembang menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan yang konsisten.

Di luar lini produk video, kategori nonvideo—seperti sistem kontrol akses, sistem alarm, dan Layar Komersial—berkembang pesat dan menjadi motor pendapatan baru. Selain itu, lini bisnis inovatif juga tetap kompetitif dengan kontribusi pendapatan sebesar RMB 25,45 miliar (USD 3,56 miliar), setara dengan 27,51% dari total pendapatan.

Pengembangan model AI skala besar

Hikvision terus mendorong pengembangan teknologi AIoT, salah satunya melalui Guanlan Large-Scale AI Model yang mengintegrasikan kemampuan visual, bahasa, dan multimodal ke dalam produk guna meningkatkan akurasi dan efisiensi di lingkungan yang kompleks. Sebagai contoh, penerapan model AI berbasiskan audio untuk memeriksa kualitas perangkat mampu meningkatkan tingkat deteksi komponen cacat produksi hingga 70%.

Berbasis kapabilitas tersebut, Hikvision juga telah mengembangkan model khusus untuk berbagai sektor, termasuk manufaktur cerdas, logistik, dan pelestarian alam.

Komitmen berkelanjutan pada R&D dan inovasi

Inovasi teknologi tetap menjadi penggerak utama di balik pertumbuhan Hikvision. Pada 2025, Hikvision menginvestasikan RMB 11,75 miliar (USD 1,65 miliar) untuk penelitian dan pengembangan (R&D), setara dengan 12,70% dari total pendapatan. Dalam enam tahun terakhir, total investasi R&D bahkan melampaui USD 8 miliar dengan alokasi lebih dari 10% pendapatan tahunan secara konsisten.

Investasi ini memperkuat portofolio kekayaan intelektual Hikvision. Hingga akhir 2025, Hikvision memiliki 12.981 paten yang telah disetujui secara global, 57% di antaranya merupakan paten invensi.

Prospek ke depan

Memasuki usia ke-25, Hikvision tetap berpegang pada komitmen awal untuk menjalankan praktik bisnis yang tepat dan berkelanjutan. Ke depan, Hikvision akan terus berfokus pada pertumbuhan berkualitas tinggi, inovasi berkelanjutan, serta efisiensi operasional guna memberikan nilai jangka panjang bagi pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan di seluruh dunia.

Laporan Tahunan Hikvision Periode 2025 tersedia di tautan ini .

[1] Konversi dalam USD menggunakan kurs rata-rata pada 2025 USD 1 = RMB 7,1429 (CFETS)

SOURCE Hikvision