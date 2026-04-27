Hikvision เผยผลประกอบการทางการเงินประจำปี 2568 และไตรมาสแรกของปี 2569

28 Apr, 2026, 04:38 CST

หางโจว, ประเทศจีน, 28 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Hikvision ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินประจำปี 2568 และไตรมาสแรกของปี 2569 โดยสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมั่นคงและคุณภาพการดำเนินงานที่ผ่านการยกระดับและปรับปรุงให้ดีขึ้นของบริษัท

Hikvision releases 2025 full-year and 2026 first-quarter financial results (PRNewsfoto/Hikvision)
สำหรับปีงบประมาณ 2568 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 92.51 พันล้านหยวน (หรือ 12.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ[1]) เพิ่มขึ้น 0.01% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) กำไรสุทธิอยู่ที่ 14.20 พันล้านหยวน (1.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 18.52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพื่อเน้นย้ำถึงกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง บริษัทได้ประกาศคาดการณ์เงินปันผลเป็นเงินสดรวมมูลค่า 10.54 พันล้านหยวน (1.48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับปี 2568 ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 74.25%

บริษัทเริ่มต้นปี 2569 โดยยังคงสามารถรักษาแรงขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ในไตรมาสแรก รายได้รวมอยู่ที่ 20.72 พันล้านหยวน (2.90 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 11.78% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 36.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สู่ระดับ 2.78 พันล้านหยวน (0.39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 4.16 จุดเปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ระดับ 49.09%

กลยุทธ์ AIoT ขับเคลื่อนการเติบโตระดับโลก

จากประสบการณ์ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยาวนานกว่าสองทศวรรษ Hikvision ได้ตอกย้ำความแข็งแกร่งในด้าน AIoT (Artificial Intelligence of Things) อย่างมั่นคง การพัฒนาเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวได้สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สะท้อนผ่านการเติบโตที่มั่นคงในปี 2568 และการเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งในปี 2569

ตลอดปีที่ผ่านมา รายได้จากธุรกิจหลักของบริษัทในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 27.22 พันล้านหยวน (3.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็น 29.42% ของรายได้รวม โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ด้านวิดีโอ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่วิดีโอของ Hikvision เช่น ระบบควบคุมการเข้าออก ระบบสัญญาณเตือนภัย และจอแสดงผลเชิงพาณิชย์ก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นแรงขับเคลื่อนรายได้ที่สำคัญ นอกจากนี้ ธุรกิจเชิงนวัตกรรมยังคงมีความสามารถในการแข่งขันสูง โดยสามารถสร้างรายได้ 25.45 พันล้านหยวน (3.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นสัดส่วน 27.51% ของรายได้รวม

การพัฒนาโมเดล AI ขนาดใหญ่ให้ก้าวหน้า

Hikvision เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี AIoT อย่างต่อเนื่อง โดย Guanlan Large-Scale AI Models ของบริษัทได้บูรณาการความสามารถด้านการมองเห็น ภาษา และมัลติโหมดเข้าไว้ในผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้สามารถปรับปรุงความแม่นยำและประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น การนำ Audio Large-Scale Models มาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ ช่วยเพิ่มอัตราการตรวจจับชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่องได้ถึง 70%

จากพื้นฐานของขีดความสามารถหลักดังกล่าว Hikvision ได้ประสบความสำเร็จในการนำโมเดลเฉพาะอุตสาหกรรมไปใช้งานในหลากหลายภาคส่วน อาทิ การผลิตอัจฉริยะ โลจิสติกส์ และการอนุรักษ์ปกป้องสิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องต่อการวิจัยพัฒนาและการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยียังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาของ Hikvision ในปี 2568 บริษัทได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) จำนวน 11.75 พันล้านหยวน (1.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยคิดเป็น 12.70% ของรายได้รวม ตลอดในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา การลงทุนสะสมด้านการวิจัยและพัฒนามีมูลค่าเกิน 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทได้จัดสรรงบมากกว่า 10% ของรายได้ประจำปีให้กับการวิจัยและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

การลงทุนอย่างต่อเนื่องนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ณ สิ้นปี 2568 โดย Hikvision มีสิทธิบัตรที่ได้รับอนุญาตทั่วโลกสะสมจำนวน 12,981 รายการ โดยในจำนวนนี้ สิทธิบัตรการประดิษฐ์คิดเป็นสัดส่วน 57%

แนวโน้มในอนาคต

ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของ Hikvision ในปีนี้ บริษัทยังคงยึดถือความมุ่งมั่นที่มีตั้งแต่ก่อตั้งในการยึดมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องและดำเนินไปบนเส้นทางที่เหมาะสม ในอนาคต Hikvision จะมุ่งเน้นความสำคัญที่การเติบโตอย่างมีคุณภาพสูง การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ลูกค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลก

สำหรับรายงานประจำปี 2568 ของ Hikvision กรุณาตรวจสอบได้ที่นี่

[1] มูลค่าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในปี 2568 ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 7.1429 หยวน (CFETS)

