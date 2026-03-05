HM Hospitals a Huawei spoločne spúšťajú globálnu prezentáciu inteligentnej zdravotnej starostlivosti
News provided byHuawei Technologies Co., Ltd.
Mar 05, 2026, 16:24 ET
BARCELONA, Španielsko, 5. marca 2026 /PRNewswire/ – Počas veľtrhu MWC Barcelona 2026 usporiadala spoločnosť Huawei summit na tému „AI+, urýchľovanie inteligencie v zdravotníctve". Na podujatí sa stretli poprední svetoví odborníci z oblasti zdravotníctva, akademici a partneri z odvetvia, aby spoločne preskúmali novú budúcnosť digitálnej a inteligentnej zdravotnej starostlivosti. Na summite sa spoločnosť Huawei spojila so španielskou sieťou nemocníc HM Hospitals, aby oficiálne spustila globálnu prehliadku inteligentnej zdravotnej starostlivosti.
Li Junfeng, viceprezident spoločnosti Huawei a generálny riaditeľ globálneho obchodného útvaru pre verejný sektor, vo svojom prejave uviedol, že v rámci prvej prezentácie inteligentnej zdravotnej starostlivosti spoločnosti Huawei v Európe integrujú nemocnice HM Hospitals popredné čínske digitálne technológie s európskymi odbornými znalosťami v oblasti zdravotnej starostlivosti a poskytujú praktický plán pre inteligentnú modernizáciu globálneho zdravotníckeho priemyslu.
Xavier Tarrago Bonfill, riaditeľ projektu digitálnej transformácie v nemocniciach HM Hospitals, vo svojom úvodnom prejave podrobne opísal technickú architektúru a aplikačné úspechy prezentácie. Modernizáciou digitálnej a inteligentnej infraštruktúry a zavádzaním riešení Huawei, ako je digitalizácia zdravotníckych technológií či inteligentný nemocničný areál, obe strany komplexne podporujú výstavbu inteligentných nemocníc. V scenároch riadenia areálov a oddelení bolo nasadené pripojenie Wi-Fi 7 a vysokovýkonné zariadenia, spárované s káblovým prístupom 2,5 GE, ktoré spĺňajú klinické požiadavky na nízku latenciu a vysokú šírku pásma. Nasadenie platformy CloudCampus a CampusInsight umožňuje inteligentnú prevádzku a údržbu siete. V oblasti zdravotníckych technológií skupina posilnila svoj nemocničný informačný systém (HIS) a systém archivácie a komunikácie obrazových materiálov (PACS) pomocou aktívneho úložného riešenia Huawei bez brány, all-flash. Zaistila sa tým plynulá kontinuita zdravotníckych služieb. Ďalšou integráciou lekárskeho dátového jazera postaveného na škálovateľnom úložisku umožnila skupina automatické vrstvenie obrovského množstva neštruktúrovaných súborov. Toto nielenže rieši neustále sa vyvíjajúce potreby zobrazovacích a patologických systémov, ale zároveň kladie vysokorýchlostný digitálny základ pre inteligentnú diagnostiku a liečbu.
Globálna prehliadka inteligentnej zdravotnej starostlivosti, ktorú spoločnosť Huawei spustila spolu so sieťou nemocníc HM Hospitals, predstavuje míľnik v hĺbkovej spolupráci medzi oboma stranami. Obe plne využívajú svoje silné stránky na dosiahnutie zdieľania zdrojov a vzájomných výhod, vďaka čomu poskytujú nové poznatky pre globálnu výstavbu inteligentnej zdravotnej starostlivosti. Huawei bude do budúcnosti naďalej rozvíjať inovácie a úzko spolupracovať s globálnymi zákazníkmi a partnermi s cieľom priniesť inteligenciu do každej nemocnice a spoločne vytvárať novú kapitolu priemyselnej inteligencie.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2926724/HM_Hospitals_Spain_Huawei_jointly_launched_Global_Smart_Healthcare_Showcase.jpg
Share this article