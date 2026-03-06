HM Hospitals a Huawei společně představují globální příklad inteligentního zdravotnictví
Mar 06, 2026, 14:53 ET
BARCELONA, Španělsko, 6. března 2026 /PRNewswire/ -- V rámci veletrhu MWC Barcelona 2026 uspořádala společnost Huawei summit s názvem „AI+: akcelerace inteligentního zdravotnictví". Akce přilákala jak přední světové odborníky ze zdravotnictví a akademiky, tak partnery z oboru, kteří zde společně nahlédli do žhavé budoucnosti digitálního a inteligentního zdravotnictví. Společnost Huawei zároveň ve spolupráci se španělskou skupinou nemocnic HM Hospitals oficiálně představila globální příklad inteligentního zdravotnictví (Global Smart Healthcare Showcase).
Jak uvedl ve svém projevu viceprezident společnosti Huawei a CEO divize globálního veřejného sektoru (Global Public Sector) společnosti Huawei Li Junfeng, první ukázkou inteligentního zdravotnictví v podání Huawei je integrace nejnovějších čínských digitálních technologií s odbornou praxí evropského zdravotnictví v HM Hospitals, která poskytne praktický plán pro inteligentní modernizaci globálního zdravotnictví.
Xavier Tarrago Bonfill, ředitel projektu digitální transformace HM Hospitals, ve svém hlavním příspěvku podrobně popsal technickou architekturu a praktické úspěchy tohoto projektu. Prostřednictvím modernizace digitální a inteligentní infrastruktury a nasazení technologických řešení společnosti Huawei, jako je Medical Technology Digitalization (digitalizace lékařské technologie) a Smart Hospital Campus (inteligentní nemocniční areál), pomáhají oba partneři společně posunout oblast budování inteligentních nemocnic na všech frontách. Ve scénářích správy areálu a jednotlivých oddělení byly pro splnění klinických požadavků na nízkou latenci a vysokou šířku pásma nasazeny sítě Wi-Fi 7 s vysoce výkonnými zařízeními, doplněné o kabelový přístup 2,5GE. Nasazení řešení CloudCampus spolu s platformou CampusInsight zase umožňuje inteligentní O&M (provoz a údržbu) sítě. V oblasti lékařské technologie skupina posílila svůj nemocniční informační systém (HIS) a systém pro archivaci snímků a komunikaci (PACS) využitím Gateway-free, active-active, All-Flash úložišť Huawei a zajistila tak ničím nepřerušovanou kontinuitu zdravotnických služeb. Následnou integrací zdravotnického datového jezera postaveného na škálovatelném úložišti umožnila skupina automatický tiering (víceúrovňové ukládání) obrovského množství nestrukturovaných souborů. Toto řešení pokrývá nejen dynamicky proměnlivé potřeby zobrazovacích a patologických systémů, ale zároveň i vytváří vysokorychlostní digitální základ pro inteligentní diagnostiku a léčbu.
Globální ukázka inteligentní zdravotní péče, kterou společnost Huawei představila ve spolupráci se skupinou HM Hospitals, představuje novou kapitolu v jejich intenzivní spolupráci. Na základě svých specifických předností partneři dosáhli nejen sdílení zdrojů a vzájemného prospěchu, ale přispěli také novými poznatky ke globální rozvoji inteligentní zdravotní péče. Také do budoucna hodlá společnost Huawei razit cestu díky inovacím a v úzké spolupráci se svými zákazníky a partnery z celého světa přinášet inteligentní technologie do každé nemocnice jako svůj příspěvek k nové éře průmyslové inteligence.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926724/HM_Hospitals_Spain_Huawei_jointly_launched_Global_Smart_Healthcare_Showcase.jpg
