HM Hospitals dan Huawei Luncurkan Referensi Proyek Layanan Kesehatan Pintar Global

Menurut Li Junfeng, Vice President, Huawei, sekaligus CEO, Global Public Sector Business Unit, proyek ini merupakan referensi proyek layanan kesehatan pintar pertama dari Huawei di Eropa. Ia menjelaskan, HM Hospitals memadukan teknologi digital terdepan dari Tiongkok dengan keahlian layanan kesehatan dari Eropa. Dengan demikian, perpaduan tersebut menjadi acuan bagi transformasi cerdas di industri kesehatan global.

Dalam paparannya, Xavier Tarrago Bonfill, Digital Transformation Project Director, HM Hospitals, mengulas arsitektur teknologi dan pencapaian dari proyek tersebut. Melalui peningkatan infrastruktur digital dan penerapan solusi Huawei seperti Medical Technology Digitalization dan Smart Hospital Campus, kedua pihak mendorong pembangunan rumah sakit pintar secara menyeluruh. Untuk pengelolaan area rumah sakit dan ruang perawatan, teknologi Wi-Fi 7 dan perangkat berkinerja tinggi telah diterapkan, serta didukung akses jaringan kabel 2.5GE untuk memenuhi kebutuhan layanan medis yang memerlukan latensi rendah dan bandwidth tinggi. Implementasi CloudCampus dan platform CampusInsight juga mendukung aktivitas pengelolaan dan pemeliharaan (O&M) jaringan secara lebih cerdas. Di bidang teknologi medis, HM Hospitals memperkuat Hospital Information System (HIS) serta Picture Archiving and Communication System (PACS) menggunakan solusi penyimpanan all-flash aktif-aktif tanpa gateway dari Huawei. Teknologi ini memastikan layanan kesehatan tetap berjalan tanpa gangguan. Selain itu, integrasi medical data lake yang dirancang dengan sistem penyimpanan scale-out memfasilitasi pengelolaan dan pengelompokan otomatis terhadap sejumlah besar data tidak terstruktur. Solusi ini turut memenuhi kebutuhan sistem pencitraan medis dan patologi yang terus berkembang, sekaligus menyediakan fondasi digital berkecepatan tinggi untuk diagnosis dan perawatan medis berbasiskan teknologi cerdas.

Peluncuran referensi proyek Layanan Kesehatan Pintar Global oleh Huawei dan HM Hospitals menjadi perkembangan penting dalam kerja sama kedua pihak. Dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing, kolaborasi ini mewadahi pertukaran sumber daya serta manfaat bersama, sekaligus memberikan referensi baru bagi pengembangan layanan kesehatan pintar di seluruh dunia.

SOURCE Huawei Technologies Co., Ltd.