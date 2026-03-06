HM Hospitals i Huawei wspólnie uruchamiają globalny projekt demonstracyjny inteligentnej opieki zdrowotnej

BARCELONA (Hiszpania), 6 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas MWC Barcelona 2026 Huawei zorganizował szczyt pod hasłem „AI+, przyspieszenie rozwoju inteligentnej opieki zdrowotnej". Wydarzenie zgromadziło czołowych światowych ekspertów z dziedziny ochrony zdrowia, środowiska akademickiego oraz partnerów branżowych, aby wspólnie nakreślić nową przyszłość cyfrowej i inteligentnej opieki zdrowotnej. Podczas szczytu Huawei wraz z HM Hospitals (Hiszpania) oficjalnie ogłosił uruchomienie globalnego projektu demonstracyjnego inteligentnej opieki zdrowotnej.

Li Junfeng, wiceprezes Huawei oraz dyrektor generalny działu międzynarodowego sektora publicznego Huawei, stwierdził w swoim wystąpieniu, że jako pierwszy projekt demonstracyjny inteligentnej opieki zdrowotnej Huawei w Europie HM Hospitals łączy w sobie czołowe chińskie technologie cyfrowe z europejską wiedzą specjalistyczną w zakresie ochrony zdrowia, zapewniając praktyczny model inteligentnej modernizacji globalnej branży opieki zdrowotnej.

Xavier Tarrago Bonfill, dyrektor projektu transformacji cyfrowej w HM Hospitals, w swoim wystąpieniu programowym szczegółowo przedstawił architekturę technologiczną oraz osiągnięcia wdrożeniowe projektu demonstracyjnego. Dzięki modernizacji infrastruktury cyfrowej i inteligentnej oraz wdrożeniu rozwiązań Huawei, takich jak Medical Technology Digitalization i Smart Hospital Campus, obie strony kompleksowo rozwijają budowę inteligentnych szpitali. W scenariuszach zarządzania kampusem i oddziałami wdrożono sieć Wi-Fi 7 oraz urządzenia o wysokiej wydajności w połączeniu z przewodowym dostępem 2.5GE, aby spełnić kliniczne wymagania dotyczące niskich opóźnień i wysokiej przepustowości. Wdrożenie rozwiązań CloudCampus oraz platformy CampusInsight umożliwia inteligentne operacje i utrzymanie sieci. W obszarze technologii medycznych grupa wzmocniła swój szpitalny system informacyjny (HIS) oraz system archiwizacji i przesyłania obrazów medycznych (PACS) dzięki bezbramkowemu rozwiązaniu pamięci masowej active-active all-flash firmy Huawei, zapewniając bezproblemową ciągłość świadczenia usług medycznych. Dalsza integracja jeziora danych medycznych zbudowanego w oparciu o skalowalną pamięć masową umożliwiła automatyczne warstwowanie ogromnych ilości nieustrukturyzowanych plików. Rozwiązanie to nie tylko odpowiada na stale rosnące potrzeby systemów obrazowania i patologii, lecz także tworzy szybką cyfrową podstawę dla inteligentnej diagnostyki i leczenia.

Globalny projekt demonstracyjny inteligentnej opieki zdrowotnej uruchomiony przez Huawei i HM Hospitals stanowi ważny kamień milowy we współpracy obu stron. Obie organizacje w pełni wykorzystały swoje atuty, aby dzielić się zasobami i wzajemnymi korzyściami, dostarczając nowych inspiracji dla globalnej budowy inteligentnej opieki zdrowotnej. W przyszłości Huawei będzie nadal rozwijać innowacje, współpracując z klientami i partnerami na całym świecie, aby wprowadzać inteligentne rozwiązania do każdego szpitala i wspólnie tworzyć nowy rozdział inteligentnej transformacji branży.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2926724/HM_Hospitals_Spain_Huawei_jointly_launched_Global_Smart_Healthcare_Showcase.jpg