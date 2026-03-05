HM Hastaneleri ve Huawei Ortaklaşa Küresel Akıllı Sağlık Hizmetleri Denemesini Başlattı

BARSELONA, İspanya, 5 Mart 2026 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026 sırasında Huawei, "AI+, Sağlık Hizmetleri Zekasını Hızlandırma" temalı bir zirve düzenledi. Etkinlik, dijital ve akıllı sağlık hizmetlerinin yeni geleceğini öngörmek için önde gelen küresel sağlık uzmanlarını, akademisyenleri ve sektör ortaklarını bir araya getirdi. Zirvede Huawei, Küresel Akıllı Sağlık Hizmetleri Denemesini resmi olarak başlatmak için İspanya'daki HM Hastaneleri ile işbirliği yaptı.

HM Hospitals, Spain and Huawei jointly launched the Global Smart Healthcare Showcase

Huawei Başkan Yardımcısı ve Küresel Kamu Sektörü BU CEO'su Li Junfeng konuşmasında, Huawei'nin Avrupa'daki ilk akıllı sağlık hizmetleri denemesi olan HM Hastanelerinin, Çin'in önde gelen dijital teknolojilerini Avrupa sağlık hizmetleri uzmanlığıyla bütünleştirerek küresel sağlık hizmetleri sektörünün akıllı bir şekilde yükseltilmesi için pratik bir plan sunduğunu belirtti.

HM Hastaneleri Dijital Dönüşüm Proje Direktörü Xavier Tarrago Bonfill, adresinde yaptığı açılış konuşmasında denemenin teknik mimarisini ve uygulama başarılarını detaylandırdı. Dijital ve akıllı altyapıyı yükselterek ve Huawei'in Tıbbi Teknoloji Dijitalleştirme ve Akıllı Hastane Kampüsü gibi çözümlerini sunarak, her iki taraf da akıllı hastanelerin inşasını kapsamlı bir şekilde ilerletiyor. Kampüs ve servis yönetimi senaryolarında, düşük gecikme süresi ve yüksek bant genişliğine yönelik klinik gereksinimleri karşılamak için 2,5GE kablolu erişimle eşleştirilmiş Wi-Fi 7 ve yüksek performanslı cihazlar kullanılmaktadır. CloudCampus ve CampusInsight platformunun dağıtımı, akıllı ağ İşletme ve Bakımını mümkün kılıyor. Medikal teknoloji alanında grup, hastane bilgi sistemini (HIS) ve resim arşivleme ve iletişim sistemini (PACS) Huawei'in ağ geçitsiz, aktif-aktif, all-flash depolama çözümü ile güçlendirerek sağlık hizmetlerinin kesintisiz devamlılığını sağladı. Grup, ölçeklenebilir depolama üzerine kurulu bir tıbbi veri gölünü daha da entegre ederek, büyük miktarlardaki yapılandırılmamış dosyaların otomatik olarak katmanlandırılmasını sağladı. Bu sadece görüntüleme ve patoloji sistemlerinin sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda akıllı teşhis ve tedavi için yüksek hızlı dijital bir temel oluşturur.

Huawei'nin HM Hastaneleri ile başlattığı Küresel Akıllı Sağlık Hizmetleri Denemesi, iki taraf arasındaki derinlemesine işbirliğinde bir kilometre taşına işaret ediyor. Her ikisi de kaynak paylaşımı ve karşılıklı fayda sağlamak için kendi güçlerini tam olarak kullandılar ve akıllı sağlık hizmetlerinin küresel inşası için yeni içgörüler sağladılar. İleriye baktığımızda Huawei, her hastaneye istihbarat aşılamak ve endüstri istihbaratının yeni bir bölümünü birlikte yazmak için küresel müşteriler ve ortaklarla el ele çalışarak inovasyon yoluyla liderlik etmeye devam edecek.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2926724/HM_Hospitals_Spain_Huawei_jointly_launched_Global_Smart_Healthcare_Showcase.jpg