HM Hospitals и Huawei совместно представляют глобальную демонстрационную площадку «умного» здравоохранения

БАРСЕЛОНА, Испания, 6 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- В рамках выставки MWC 2026 в Барселоне компания Huawei провела саммит на тему «ИИ+, ускорение интеллектуализации здравоохранения» (AI+, Accelerating Healthcare Intelligence). На мероприятии собрались ведущие мировые эксперты в области здравоохранения, представители академического сообщества и отраслевые партнеры, чтобы обсудить будущее цифрового и интеллектуального здравоохранения. На саммите Huawei совместно с испанской сетью клиник HM Hospitals официально представила глобальную демонстрационную площадку «умного» здравоохранения (Global Smart Healthcare Showcase).

Ли Цзюньфэн (Li Junfeng), вице-президент Huawei и генеральный директор бизнес-подразделения по работе с государственным сектором (Global Public Sector BU), отметил в своем выступлении, что как первая демонстрационная площадка «умного» здравоохранения Huawei в Европе, проект HM Hospitals объединяет ведущие цифровые технологии Китая с европейским опытом в сфере здравоохранения, предлагая практическую модель для интеллектуальной модернизации мировой отрасли здравоохранения.

Ксавье Тарраго Бонфилл (Xavier Tarrago Bonfill), директор проекта цифровой трансформации HM Hospitals, в своем программном докладе подробно рассказал о технической архитектуре и результатах внедрения решений, представленных на демонстрационной площадке. Модернизируя цифровую и интеллектуальную инфраструктуру и внедряя решения Huawei, такие как Цифровизация медицинских технологий (Medical Technology Digitalization) и «Умный» больничный кампус (Smart Hospital Campus), стороны всесторонне продвигают строительство «умных» больниц. В сценариях управления кампусом больницы и палатами был задействован Wi-Fi 7 и внедрены высокопроизводительные устройства в сочетании с проводным доступом 2.5GE для удовлетворения клинических требований к низкой задержке и высокой пропускной способности. Развертывание решений CloudCampus и платформы CampusInsight обеспечивает интеллектуальное управление эксплуатацией и обслуживанием сети. В области медицинских технологий группа усилила свою Больничную информационную систему (HIS) и Систему архивации и передачи изображений (PACS) с помощью решения Huawei для хранения данных на основе флэш-системы с бесшлюзовой структурой «active-active», обеспечивающего бесперебойную работу медицинских служб. За счет дальнейшей интеграции озера медицинских данных, созданного на базе масштабируемого хранилища, группа реализовала автоматическое многоуровневое распределение огромных объемов неструктурированных файлов. Это не только помогает удовлетворению постоянно меняющихся потребностей систем медицинской визуализации и патоморфологии, но и закладывает высокоскоростную цифровую основу для интеллектуальной диагностики и лечения.

Создание глобальной демонстрационной площадки (Global Smart Healthcare Showcase) совместными усилияими Huawei и HM Hospitals знаменует собой важную веху в углублении сотрудничества между двумя сторонами. Обе компании в полной мере задействовали свои преимущества для организации совместного использования ресурсов и достижения взаимной выгоды, а также предложив новые идеи для развития интеллектуального здравоохранения во всем мире. В будущем Huawei намерена продолжить курс на инновации и совместно с глобальными клиентами и партнерами будет содействовать внедрению интеллектуальных технологий в каждую больницу, открывая новую главу в интеллектуализации отрасли.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2926724/HM_Hospitals_Spain_Huawei_jointly_launched_Global_Smart_Healthcare_Showcase.jpg