HM Hospitales et Huawei lancent conjointement une Global Smart Healthcare Showcase

BARCELONE, Espagne, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2026, Huawei a organisé un sommet sur le thème « AI+, Accelerating Healthcare Intelligence » (L'IA+, accélération de l'intelligence dans le domaine de la santé). L'événement a réuni des experts mondiaux de premier plan dans le domaine de la santé, des universitaires et des partenaires industriels afin d'envisager le nouvel avenir de la santé numérique et intelligente. Lors du sommet, Huawei s'est associé à HM Hospitales (Espagne) pour lancer officiellement la Global Smart Healthcare Showcase (Vitrine mondiale dédiée aux solutions de santé intelligente).

Li Junfeng, vice-président de Huawei et PDG de l'unité d'affaires mondiale chargée du secteur public, a déclaré dans son discours qu'en tant que première vitrine dédiée à la santé intelligente de Huawei en Europe, HM Hospitales intègre les technologies numériques chinoises de pointe à l'expertise européenne en matière de santé, fournissant ainsi un modèle pratique pour la modernisation intelligente du secteur mondial de la santé.

Xavier Tarrago Bonfill, directeur du projet de transformation numérique de HM Hospitales, a détaillé l'architecture technique et les réalisations applicatives de la vitrine dans son discours d'ouverture. En améliorant l'infrastructure numérique et intelligente et en introduisant les solutions de Huawei telles que la numérisation de la technologie médicale et le campus hospitalier intelligent, les deux acteurs font progresser de manière globale la construction d'hôpitaux intelligents. Dans les scénarios de gestion des campus et des services, le Wi-Fi 7 et des appareils hautement performants ont été déployés, associés à un accès câblé 2,5GE afin de répondre aux exigences cliniques de faible latence et de bande passante élevée. Le déploiement de CloudCampus et de la plateforme CampusInsight permet une exploitation et une maintenance intelligentes du réseau. Dans le domaine des technologies médicales, le groupe a renforcé son système d'information hospitalier (HIS) et son système d'archivage et de communication d'images (PACS) à l'aide de la solution de stockage sans passerelle, active-active et all-flash de Huawei, garantissant ainsi une continuité parfaite des services de santé. En poursuivant l'intégration d'un lac de données médical basé sur un système de stockage évolutif, le groupe a permis la hiérarchisation automatique de quantités massives de fichiers non structurés. Cela permet non seulement de répondre aux exigences croissantes et évolutives des systèmes d'imagerie et de pathologie, mais aussi d'établir une base numérique à haut débit pour un diagnostic et un traitement intelligents.

La Global Smart Healthcare Showcase que Huawei a lancée avec HM Hospitales marque une étape importante dans le cadre du partenariat renforcé entre les deux parties. Tous deux ont pleinement tiré parti de leurs atouts respectifs afin de partager leurs ressources et d'en tirer des avantages mutuels, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour la mise en place, à l'échelle mondiale, de la santé intelligente. À l'avenir, Huawei continuera à occuper un rôle de premier plan grâce à l'innovation, en travaillant en étroite collaboration avec des clients et des partenaires du monde entier afin d'insuffler de l'intelligence dans chaque hôpital et de co-rédiger un nouveau chapitre de l'intelligence industrielle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2926724/HM_Hospitals_Spain_Huawei_jointly_launched_Global_Smart_Healthcare_Showcase.jpg