HM Hospitals en Huawei lanceren gezamenlijk een wereldwijde showcase voor slimme gezondheidszorg

BARCELONA, Spanje, 6 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens MWC Barcelona 2026 organiseerde Huawei een summit met als thema 'AI+, Accelerating Healthcare Intelligence'. Tijdens het evenement kwamen vooraanstaande wereldwijde experts uit de gezondheidszorg, academici en industriële partners bijeen om de nieuwe toekomst van digitale en intelligente gezondheidszorg te verkennen. Tijdens de summit werkte Huawei samen met HM Hospitals uit Spanje om officieel de wereldwijde showcase voor slimme gezondheidszorg te lanceren.

HM Hospitals, Spain and Huawei jointly launched the Global Smart Healthcare Showcase

Li Junfeng, vicepresident van Huawei en CEO van de Global Public Sector BU, verklaarde in zijn toespraak dat HM Hospitals, als Huawei's eerste showcase voor slimme gezondheidszorg in Europa, toonaangevende digitale technologieën uit China combineert met Europese expertise in de gezondheidszorg. Daarmee biedt het een praktische blauwdruk voor de intelligente modernisering van de wereldwijde zorgsector.

Xavier Tarrago Bonfill, Digital Transformation Project Director van HM Hospitals, lichtte in zijn keynote de technische architectuur en de toepassingsresultaten van de showcase toe. Door de digitale en intelligente infrastructuur te moderniseren en oplossingen van Huawei te introduceren, zoals Medical Technology Digitalization en Smart Hospital Campus, bevorderen beide partijen gezamenlijk de ontwikkeling van slimme ziekenhuizen. In scenario's voor campus- en verpleegafdelingsbeheer zijn Wi-Fi 7 en apparaten met hoge prestaties ingezet, gecombineerd met 2.5GE-bedrade toegang om te voldoen aan klinische vereisten op het gebied van lage latentie en hoge bandbreedte. De implementatie van CloudCampus en het CampusInsight-platform biedt intelligent beheer en onderhoud van netwerken. Op het gebied van medische technologie versterkte de groep haar HIS (ziekenhuisinformatiesysteem) en PACS (beeldarchiverings- en communicatiesysteem) met Huawei's gatewayvrije, all-flash opslagoplossing met active-active architectuur, waardoor de naadloze continuïteit van zorgdiensten wordt gewaarborgd. Door verdere integratie van een medisch datameer op basis van schaalbare opslag kon de groep automatische gelaagde opslag van grote hoeveelheden ongestructureerde bestanden mogelijk maken. Dit speelt niet alleen in op de voortdurend veranderende behoeften van beeldvormings- en pathologiesystemen, maar legt ook een snelle digitale basis voor slimme diagnostiek en behandeling.

De wereldwijde showcase voor slimme gezondheidszorg die Huawei samen met HM Hospitals heeft gelanceerd, is een mijlpaal in de verregaande samenwerking tussen de twee partijen. Beide organisaties hebben hun respectieve sterke punten volledig benut om middelen te delen en wederzijds voordeel te behalen, en bieden daarmee nieuwe inzichten voor de wereldwijde ontwikkeling van slimme gezondheidszorg. In de toekomst zal Huawei blijven innoveren en samen met klanten en partners wereldwijd samenwerken om intelligentie in elk ziekenhuis te integreren en gezamenlijk een nieuw hoofdstuk in de intelligente ontwikkeling van de sector te schrijven.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926724/HM_Hospitals_Spain_Huawei_jointly_launched_Global_Smart_Healthcare_Showcase.jpg