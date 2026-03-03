HONOR rozvíja svoju víziu AI na MWC 2026 s robotickým telefónom, humanoidným robotom a modelom Magic V6
Od inovácií v oblasti robotiky až po vlajkové zariadenia, HONOR rozširuje na veľtrhu MWC 2026 svoj ekosystém zariadení s AI
BARCELONA, Španielsko, 3. marec 2026 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu MWC 2026 predstavila spoločnosť HONOR svoju víziu rozšírenej ľudskej inteligencie (AHI) a urýchlila ALPHA PLAN prostredníctvom troch prepojených pilierov: Alpha Phone, Alpha Store a Alpha Lab. V nadväznosti na svoj dlhodobý záväzok k AI zameranej na človeka spoločnosť HONOR ponúkla ukážku robotického telefónu, odvážneho pohľadu na stelesnenú inteligenciu a nového druhu smartfónu, ktorý nanovo predstavuje, ako by budúce zariadenia s AI mohli integrovať pohyb a priestorové vnímanie.
Popri tejto futuristickej inovácii spoločnosť HONOR predstavila model Magic V6, vrchol svojej skladacej inovácie, ktorá kombinuje prelomovú technológiu kremíkovo-uhlíkovej batérie, pokročilé zobrazovacie technológie a produktivitu vylepšenú AI v doteraz najprepracovanejšom skladacom dizajne. Spolu s novými zariadeniami ekosystému, HONOR MagicPad 4 a MagicBook Pro 14, tieto novinky upevňujú plán spoločnosti HONOR integrovať inteligentný hardvér a softvér s ohľadom na skutočné ľudské potreby.
James Li, generálny riaditeľ spoločnosti HONOR, povedal: „S orientáciou na človeka ako naším majákom riadime rast AI prostredníctvom dvoch lúčov – IQ a EQ, čím spájame tri formy inteligencie. Prostredníctvom Alpha Phone skúmame novú paradigmu zariadení s umelou inteligenciou, na Alpha Store hosťujeme novú paradigmu ekosystému AI a s Alpha Lab budujeme novú paradigmu kremíkovo-uhlíkovej civilizácie. S tromi vlnami Alfa Plan sme dostali všetky komponenty na svoje miesto a riadime túto cestu plnou rýchlosťou warpu."
Pozrite sa na robotický telefón HONOR: Nový druh smartfónu
Robotický telefón je nový druh smartfónu, ktorý kombinuje interakciu s AI s pohybom na robotickej úrovni a filmovými zobrazovacími schopnosťami. Namiesto toho, aby reagoval výlučne prostredníctvom obrazoviek a hlasových povelov, HONOR obrazne povedané dáva svojej novej generácii zariadení nielen mozog, ale aj ruky a nohy. Kombinuje tak umelú inteligenciu s fyzickejšou a expresívnejšou interakciou prostredníctvom pohybovania sa a pohybu kamery. Ide za hranice možností statického smartfónu, prináša do každodenných technológií viac ľudskej a expresívnej interakcie a upravuje perspektívu v reálnom čase. Multimodálne vnímanie znamená, že dokáže identifikovať zvuky, sledovať pohyb a udržiavať vizuálne povedomie, čím vytvára prirodzenejší, zmyslový a intuitívnejší model interakcie.
Robotický telefón tiež predstavuje stelesnenú interakciu s AI, ktorá je navrhnutá tak, aby pôsobila prirodzenejšie a expresívnejšie. Podporuje videohovory s AI zo všetkých uhlov, ktoré sledujú používateľa pomocou ovládania pohybom na robotickej úrovni. Reaguje tiež emocionálnou rečou tela, vrátane výrazného prikývnutia a krútenia hlavou. Dokáže dokonca tancovať do rytmu hudby, čím do zážitku zo smartfónu prináša hravú a realistickú interakciu.
Zabalenie robota do smartfónu si vyžiadalo prehodnotenie priestoru, pevnosti a hmotnosti na mikroskopickej úrovni. Spoločnosť HONOR využila vysokovýkonné materiály a know-how v oblasti spoľahlivosti vyvinuté pre skladacie zariadenia v oblasti konštrukcie robotických telefónov, čo umožnilo vytvoriť vlastnoručne vyvinutý mikromotor navrhnutý pre extrémnu kompaktnosť a pevnosť. Výrazným zmenšením veľkosti motora sa spoločnosti HONOR podarilo do telefónu umiestniť ultrakompaktný gimbalový systém 4DoF, čím vznikol hardvérový základ pre ovládanie pohybu na robotickej úrovni.
Táto mechanická architektúra podporuje trojosový systém stabilizácie gimbalu, ktorý zaisťuje plynulý a presný pohyb aj v dynamickom prostredí. Režim Super Steady Video zvyšuje stabilitu v situáciách s vysokým pohybom, zatiaľ čo sledovanie objektov pomocou AI umožňuje robotickému telefónu inteligentne sledovať objekty v reálnom čase. AI SpinShot ďalej rozširuje kreatívne ovládanie a podporuje inteligentný rotačný pohyb o 90° a 180° pre plynulé a filmové prechody, a to aj pri snímaní jednou rukou.
Robotický telefón, postavený na 200 MP snímači a stabilizovanom kamerovom systéme s gimbalom, je navrhnutý tak, aby používateľom pomohol posunúť sa od zachytávania okamihov k zachytávaniu životných príbehov. Prostredníctvom stabilizácie, inteligentného sledovania a pohybu kamery vo filmovom štýle sa snaží preklenúť priepasť medzi videom zo smartfónu a profesionálne vyzerajúcim vyrozprávaním príbehu.
Tieto schopnosti spolu demonštrujú, ako dokáže AI odomknúť nové formy zachytávania a interakcie, čím sa robotický telefón stáva určujúcim krokom v evolúcii spoločnosti HONOR smerom k inteligentnejším a adaptívnejším zariadeniam. Keďže HONOR pokračuje v rozvíjaní svojho ALPHA PLAN, robotický telefón ponúka pohľad na to, ako môže stelesnená inteligencia formovať ďalšiu generáciu mobilných technológií.
