HONOR продвигает свое видение ИИ на MWC 2026, представляя Robot Phone, гуманоидного робота и Magic V6

От инноваций в робототехнике до флагманских устройств — HONOR расширяет экосистему ИИ-устройств на MWC 2026

БАРСЕЛОНА, Испания, 4 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На MWC 2026 компания HONOR представила свое видение дополненного человеческого интеллекта (AHI) и ускоренную реализацию стратегии ALPHA PLAN по трем взаимосвязанным направлениям: Alpha Phone, Alpha Store и Alpha Lab. Базируя свою работу на долгосрочной приверженности ИИ, ориентированному на человека, HONOR провела презентацию прототипа Robot Phone — смелого сочетания смартфона совершенно нового вида с воплощенным искусственным интеллектом — который по-новому определяет то, как будущие ИИ-устройства могут сочетать в себе движение и пространственное восприятие.

Наряду с этой футуристической инновацией HONOR представила Magic V6, вершину своей инновационной складной конструкции, сочетающую прорывную технологию кремниево-углеродных батарей, передовую конструкцию дисплея и улучшенную с помощью ИИ производительность в своем самом изысканном на сегодняшний день складном дизайне. Вместе с новыми устройствами экосистемы HONOR — MagicPad 4 и MagicBook Pro 14 — эти анонсы укрепляют дорожную карту HONOR по внедрению интеллектуального аппаратного и программного обеспечения в соответствии с реальными потребностями человека.

Джеймс Ли (James Li), генеральный директор HONOR, сказал: «С ориентированным на человека подходом мы стимулируем рост ИИ-технологий по двум направлениям — IQ и EQ, — объединяя воедино три формы интеллекта. Мы исследуем новую парадигму ИИ-устройств с помощью Alpha Phone; размещаем новую парадигму ИИ-экосистемы в Alpha Store; и строим новую парадигму кремниево-углеродной цивилизации с Alpha Lab. С учетом трех этапов реализации Alpha Plan у нас теперь есть все необходимые составляющие, и мы движемся по этому пути на огромной, максимально возможной скорости».

Взгляните на HONOR Robot Phone — смартфон нового вида

Robot Phone — это новый вид смартфона, сочетающий в себе взаимодействие воплощенного ИИ с движением роботизированного уровня и возможностями кинематографической визуализации. Вместо того, чтобы реагировать исключительно через экраны и голосовые команды, HONOR, образно говоря, дает своему следующему поколению устройств не только мозг, но и руки и ноги, сочетая ИИ с более физическим, выразительным взаимодействием через движение и перемещение камеры. Это выходит за рамки того, что может предложить статичный смартфон, привнося более человечное, выразительное взаимодействие в повседневные технологии и корректируя свою перспективу в режиме реального времени. Мультимодальное восприятие означает, что он может идентифицировать звуки, отслеживать движение и поддерживать визуальное восприятие, создавая более естественную, сенсорную и интуитивно понятную модель взаимодействия.

Robot Phone также представляет взаимодействие с использованием воплощенного ИИ, призванное быть более естественным и выразительным. Он поддерживает широкоугольные ИИ-видеовызовы, которые следуют за пользователем через управление движением на уровне робота. Он также реагирует эмоциональным языком тела, включая выразительные кивки и покачивание головой, и может даже танцевать под музыкальный ритм, привнося игривое, реалистичное взаимодействие в опыт смартфона.

Упаковка робота в смартфон потребовала переосмысления пространства, силы и веса на микроскопическом уровне. HONOR использовала высокопроизводительные материалы и ноу-хау надежности, разработанные для складных устройств, для создания Robot Phone, что позволило разработать собственный микродвигатель для экстремальной компактности и прочности. Значительно уменьшив размер двигателя, HONOR смогла установить в телефон ультракомпактный гимбал 4DoF, создав аппаратную основу для управления движением на уровне робота.

Эта механическая архитектура поддерживает трехосную систему стабилизации гимбала, обеспечивая плавное и точное движение даже в динамических условиях. Режим Super Steady Video повышает стабильность в сценариях с большим движением, в то время как AI Object Tracking позволяет Robot Phone интеллектуально следить за объектами в режиме реального времени. AI SpinShot еще больше расширяет творческий контроль, поддерживая интеллектуальное вращение на 90° и 180° для плавных кинематографических переходов даже при съемке одной рукой.

Robot Phone, созданный на основе 200-мегапиксельного датчика и системы камер со стабилизирующим гимбалом, предназначен для того, чтобы помочь пользователям выйти за рамки съемки моментов и запечатлеть целые жизненные истории. Благодаря стабилизации, интеллектуальному отслеживанию и движению камеры в кинематографическом стиле он стремится сократить разрыв между видео, снятым на смартфон и профессиональным повествованием.

Вместе эти возможности демонстрируют, как воплощенный ИИ может использовать новые формы съемки и взаимодействия, позиционируя Robot Phone как определяющий шаг в эволюции HONOR в направлении более интеллектуальных и адаптивных устройств. Поскольку HONOR продолжает продвигать свою стратегию ALPHA PLAN, Robot Phone предлагает взглянуть на то, как воплощенный интеллект может сформировать следующее поколение мобильных технологий.

