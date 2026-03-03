HONOR avanza en su visión de IA en el MWC 2026 con un teléfono robot, un robot humanoide y el Magic V6

Desde la innovación robótica hasta los dispositivos estrella, HONOR amplía su ecosistema de dispositivos de IA en el MWC 2026

BARCELONA, España, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC 2026, HONOR impulsó su visión de Inteligencia Humana Aumentada (IHA) y aceleró el PLAN ALPHA a través de tres pilares conectados: Alpha Phone, Alpha Store y Alpha Lab. Con el objetivo de consolidar su compromiso a largo plazo con la IA centrada en el ser humano, HONOR presentó un avance de Robot Phone, una audaz exploración de la inteligencia corporal y un nuevo tipo de smartphone que reinventa cómo los futuros dispositivos de IA podrían integrar el movimiento y la percepción espacial.

image1 image2

Junto con esta innovación futurista, HONOR presentó Magic V6, la cúspide de su innovación plegable, que combina la revolucionaria tecnología de baterías de silicio-carbono, ingeniería de pantalla avanzada y productividad optimizada por IA en su diseño plegable más refinado hasta la fecha. Junto con los nuevos dispositivos del ecosistema, HONOR MagicPad 4 y MagicBook Pro 14, estos anuncios refuerzan la hoja de ruta de HONOR para integrar hardware y software inteligentes en torno a las necesidades humanas reales.

James Li, consejero delegado de HONOR, comentó: "Con el enfoque humano como nuestro faro, guiamos el crecimiento de la IA a través de los dos ejes del CI y el CE, uniendo tres formas de inteligencia. Estamos explorando el nuevo paradigma de los dispositivos de IA con Alpha Phone; albergando el nuevo paradigma del ecosistema de IA con Alpha Store; y construyendo el nuevo paradigma de una civilización de silicio y carbono con Alpha Lab. Con tres oleadas del Plan Alpha, ahora tenemos todos los componentes listos y estamos impulsando este viaje a toda velocidad".

Eche un vistazo al HONOR Robot Phone: una nueva especie de smartphone

Robot Phone es una nueva especie de smartphone que combina la interacción de IA con movimiento robótico y capacidades de imagen cinematográfica. En lugar de reaccionar únicamente mediante pantallas y comandos de voz, HONOR, figurativamente, dota a su nueva generación de dispositivos no solo de cerebro, sino también de manos y pies, combinando la IA con una interacción más física y expresiva mediante el movimiento y el movimiento de la cámara. Va más allá de lo que un smartphone estático puede ofrecer, incorporando una interacción más humana y expresiva a la tecnología cotidiana y ajustando su perspectiva en tiempo real. La percepción multimodal le permite identificar sonidos, seguir el movimiento y mantener la percepción visual, creando un modelo de interacción más natural, sensorial e intuitivo.

Robot Phone también presenta interacción de IA con un diseño más natural y expresivo. Permite videollamadas con IA desde todos los ángulos que siguen al usuario mediante un control de movimiento robótico. Además, responde con lenguaje corporal emocional, incluyendo gestos expresivos de asentir y sacudir la cabeza, e incluso puede bailar al ritmo de la música, aportando una interacción lúdica y realista a la experiencia del smartphone.

Integrar un robot en un smartphone requirió replantear el espacio, la resistencia y el peso a escala microscópica. HONOR aplicó materiales de alto rendimiento y la experiencia en fiabilidad desarrollada para dispositivos plegables a la ingeniería del Robot Phone, lo que permitió desarrollar un micromotor propio diseñado para una compacidad y resistencia extremas. Al reducir significativamente el tamaño del motor, HONOR logró integrar un sistema de cardán ultracompacto de 4 grados de libertad en el teléfono, sentando las bases de hardware para un control de movimiento robótico.

Esta arquitectura mecánica admite un sistema de estabilización de cardán de tres ejes, que proporciona un movimiento fluido y preciso incluso en entornos dinámicos. El modo Super Steady Video mejora la estabilidad en escenarios de alto movimiento, mientras que el Seguimiento de Objetos con IA permite al Robot Phone seguir a los sujetos de forma inteligente en tiempo real. AI SpinShot amplía aún más el control creativo, permitiendo un movimiento de rotación inteligente de 90° y 180° para transiciones fluidas y cinematográficas, incluso al grabar con una sola mano.

Construido con un sensor de 200 MP y un sistema de cámara con estabilizador de cardán, Robot Phone está diseñado para ayudar a los usuarios a ir más allá de capturar momentos y a capturar historias de vida. Mediante estabilización, seguimiento inteligente y movimiento de cámara de estilo cinematográfico, busca acortar la distancia entre el video de un smartphone y la narración con calidad profesional.

En conjunto, estas capacidades demuestran cómo la IA incorporada puede abrir nuevas formas de captura e interacción, posicionando a Robot Phone como un paso decisivo en la evolución de HONOR hacia dispositivos más inteligentes y adaptables. A medida que HONOR continúa avanzando en su PLAN ALPHA, Robot Phone ofrece un vistazo a cómo la inteligencia incorporada puede dar forma a la próxima generación de la tecnología móvil.

Acerca de HONOR

HONOR es una empresa líder mundial en el ecosistema de dispositivos de IA. Su compromiso es revolucionar las interacciones entre personas y dispositivos para conectar el ecosistema de IA con todos los consumidores en la era de la IA de agentes y más allá.