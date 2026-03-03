HONOR představuje svou vizi umělé inteligence na veletrhu MWC 2026 s robotickým telefonem, humanoidním robotem a Magic V6
Mar 03, 2026, 17:00 ET
Od inovací v robotice po vlajkové modely – HONOR rozšiřuje svůj ekosystém zařízení s umělou inteligencí na veletrhu MWC 2026
BARCELONA, Španělsko, 3. března 2026 /PRNewswire/ -- Na mobilním veletrhu MWC 2026 představila společnost HONOR svou vizi rozšířené lidské inteligence (AHI) a urychlila realizaci plánu ALPHA PLAN prostřednictvím tří propojených pilířů: Alpha Phone, Alpha Store a Alpha Lab. Na základě svého dlouhodobého závazku k umělé inteligenci zaměřené na člověka nabídla společnost HONOR náhled na robotický telefon, odvážný pokus o ztělesnění inteligence a nový druh smartphonu, který přináší novou vizi toho, jak by budoucí zařízení s umělou inteligencí mohla integrovat pohyb a prostorové vnímání.
Vedle této futuristické inovace představila společnost HONOR také Magic V6, vrchol své inovace v oblasti skládacích zařízení, který kombinuje průlomovou technologii křemíkovo-uhlíkových baterií, pokročilou technologii displeje a produktivitu vylepšenou umělou inteligencí v dosud nejpropracovanějším skládacím designu. Spolu s novými zařízeními ekosystému, HONOR MagicPad 4 a MagicBook Pro 14, tyto novinky posilují plán integrovat inteligentní hardware a software podle skutečných lidských potřeb ze strany HONOR.
James Li, generální ředitel společnosti HONOR, řekl: „S lidským přístupem jako naším majákem navigujeme růst AI prostřednictvím dvou paprsků IQ a EQ, které spojují tři formy inteligence. S Alpha Phone zkoumáme nové paradigma umělé inteligence, s Alpha Store přebíráme nové paradigma ekosystému umělé inteligence a s Alpha Lab budujeme nové paradigma civilizace křemíku a uhlíku. Díky třem vlnám Alpha plánu máme nyní všechny komponenty na místě a tuto cestu absolvujeme plnou rychlostí."
Nahlédněte do robotického telefonu HONOR: nový druh smartphonu
Robotický telefon je nový druh smartphonu, který kombinuje zabudovanou interakci s umělou inteligencí s pohybem na úrovni robota a filmovými zobrazovacími schopnostmi. Namísto reakcí pouze prostřednictvím obrazovek a hlasových příkazů dává HONOR své nové generaci zařízení nejen mozek, ale také ruce a nohy, a kombinuje tak umělou inteligenci s fyzickou, expresivní interakcí formou hnutí a pohybu kamery. Jde nad rámec toho, co může nabídnout statický smartphone, a přináší do každodenní technologie lidštější a expresivnější interakci a přizpůsobuje svou perspektivu v reálném čase. Multimodální vnímání znamená, že dokáže identifikovat zvuky, sledovat pohyb a udržovat vizuální vnímání, čímž vytváří přirozenější, smyslový a intuitivní model interakce.
Robot Phone také představuje integrovanou interakci s umělou inteligencí, která je navržena tak, aby působila přirozeněji a expresivněji. Podporuje videohovory s umělou inteligencí ze všech úhlů, které sledují uživatele díky robotickému ovládání pohybu. Reaguje také emocionální řečí těla, včetně expresivního přikyvování a kroucení hlavou, a dokonce dokáže tančit v rytmu hudby, čímž do zážitku ze smartphonu přináší hravou a realistickou interakci.
Vložení robota do smartphonu vyžadovalo přehodnocení prostoru, síly a hmotnosti na mikroskopické úrovni. Společnost HONOR aplikovala na konstrukci Robot Phone vysoce výkonné materiály a know-how v oblasti spolehlivosti vyvinuté pro skládací zařízení, což umožnilo použití vlastního mikromotoru navrženého pro extrémní kompaktnost a sílu. Díky významnému zmenšení velikosti motoru byla společnost HONOR schopna do telefonu vložit ultrakompaktní 4DoF gimbalový systém, čímž vytvořila hardwarový základ pro robotické zabudované ovládání pohybu.
Tato mechanická architektura podporuje tříosý stabilizační systém, který zajišťuje plynulý a přesný pohyb i v dynamickém prostředí. Režim superstabilní video zvyšuje stabilitu v situacích s velkým pohybem, zatímco funkce sledování objektů pomocí umělé inteligence umožňuje Robot Phone inteligentně sledovat objekty v reálném čase. Funkce SpinShot s umělou inteligencí dále rozšiřuje kreativní možnosti a podporuje inteligentní otáčení o 90° a 180° pro plynulé filmové přechody, a to i při fotografování jednou rukou.
Robot Phone, postavený na 200MP senzoru a stabilizovaném kardanovém kamerovém systému, je navržen tak, aby pomáhal uživatelům překročit hranice zachycování okamžiků a směřovat k zachycování životních příběhů. Prostřednictvím stabilizace, inteligentního sledování a filmového stylu pohybu kamery se snaží překlenout propast mezi videem ze smartphonu a profesionálně vypadajícím vyprávěním příběhů.
Tyto funkce společně dokazují, jak může zabudovaná umělá inteligence spustit nové formy zachycování a interakce, čímž se Robot Phone stává rozhodujícím krokem ve vývoji společnosti HONOR směrem k inteligentnějším a adaptivnějším zařízením. V rámci pokračujícího rozvoje plánu ALPHA společnosti HONOR nabízí Robot Phone náhled na to, jak může zabudovaná inteligence formovat příští generaci mobilních technologií.
