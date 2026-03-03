HONOR rozwija swoją wizję dotyczącą sztucznej inteligencji podczas targów MWC 2026, prezentując robotyczny telefon, humanoidalnego robota i Magic V6

Od innowacji w dziedzinie robotyki po flagowe urządzenia -- firma HONOR rozszerza swój ekosystem urządzeń opartych na sztucznej inteligencji podczas targów MWC 2026

BARCELONA, Hiszpania, 3 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC 2026 firma HONOR rozwinęła swoją wizję rozszerzonej inteligencji (Augmented Human Intelligence, AHI) i przyspieszyła realizację PLANU ALPHA poprzez trzy powiązane filary: telefon Alpha, sklep Alpha i laboratorium Alpha. Kontynuując swoje długoterminowe zaangażowanie w rozwój sztucznej inteligencji zorientowanej na człowieka, firma HONOR zaprezentowała robotyczny telefon (Robot Phone), będący śmiałym eksperymentem w zakresie inteligencji wbudowanej i nowym rodzajem smartfona, który na nowo definiuje sposób, w jaki przyszłe urządzenia AI mogą integrować ruch i świadomość przestrzenną.

image1 image2

Oprócz tej futurystycznej innowacji firma HONOR zaprezentowała model Magic V6, kwintesencję swoich osiągnięć w dziedzinie urządzeń składanych, łączący przełomową technologię baterii krzemowo-węglowej, zaawansowaną inżynierię wyświetlaczy i wydajność wspomaganą przez AI w najbardziej dopracowanej jak dotąd konstrukcji składanej. Wraz z nowymi urządzeniami ekosystemowymi, HONOR MagicPad 4 i MagicBook Pro 14, zapowiedzi te potwierdzają plan działania firmy HONOR dotyczący integracji inteligentnego sprzętu i oprogramowania w oparciu o rzeczywiste potrzeby ludzi.

James Li, dyrektor generalny HONOR, powiedział: „Kierując się podejściem zorientowanym na człowieka, kształtujemy rozwój sztucznej inteligencji wykorzystując inteligencję intelektualną (IQ) i emocjonalną (EQ), łącząc w ten sposób trzy formy inteligencji. Z pomocą telefonu Alpha badamy nowy paradygmat urządzeń AI; za pomocą sklepu Alpha tworzymy nowy paradygmat ekosystemu AI; a dzięki laboratorium Alpha budujemy nowy paradygmat cywilizacji krzemowo-węglowej. Trzy filary planu Alpha pozwoliły nam zgromadzić wszystkie niezbędne elementy i teraz z pełną prędkością kontynuujemy tę podróż".

Pierwsze spojrzenie na robotyczny telefon HONOR: Robot Phone - nowy rodzaj smartfona

Robot Phone to nowy rodzaj smartfona, łączący w sobie interakcję AI z ruchami robota i kinowymi możliwościami obrazowania. Zamiast reagować wyłącznie za pomocą ekranów i poleceń głosowych, HONOR wyposaża swoje urządzenia nowej generacji nie tylko w mózg, ale także w ręce i nogi, łącząc AI z bardziej fizyczną, ekspresyjną interakcją dzięki ruchom i pracy kamery. Wykracza to poza możliwości statycznego smartfona, wprowadzając bardziej ludzką, ekspresyjną interakcję do codziennej technologii i dostosowując jej perspektywę w czasie rzeczywistym. Wielomodalna percepcja oznacza, że może on identyfikować dźwięki, śledzić ruch i utrzymywać świadomość wizualną, tworząc bardziej naturalny, sensoryczny i intuicyjny model interakcji.

Robot Phone wprowadza również wbudowaną interakcję AI, zaprojektowaną tak, aby była bardziej naturalna i ekspresyjna. Obsługuje wideorozmowy AI pod każdym kątem, podążając za użytkownikiem dzięki kontroli ruchu na poziomie robota. Reaguje również emocjonalną mową ciała, w tym ekspresyjnymi skinieniami głowy i potrząsaniem głową, a nawet potrafi tańczyć w rytm muzyki, zapewniając zabawną, realistyczną interakcję ze smartfonem.

Umieszczenie robota w smartfonie wymagało ponownego przemyślenia kwestii przestrzeni, wytrzymałości i wagi na poziomie mikroskopowym. Firma HONOR zastosowała w konstrukcji Robot Phone wysokowydajne materiały i know-how w zakresie niezawodności opracowane dla urządzeń składanych, umożliwiając stworzenie własnego mikrosilnika zaprojektowanego z myślą o ekstremalnej kompaktowości i wytrzymałości. Dzięki znacznemu zmniejszeniu rozmiarów silnika firma HONOR była w stanie zmieścić w telefonie ultrakompaktowy system gimbala 4DoF, tworząc podstawę sprzętową dla kontroli ruchu na poziomie robota.

Ta mechaniczna architektura obsługuje trójosiowy system stabilizacji gimbala, zapewniający płynny i precyzyjny ruch nawet w dynamicznych środowiskach. Tryb Super Steady Video zwiększa stabilność w scenariuszach wymagających wysokiej dynamiki, a funkcja AI Object Tracking pozwala Robot Phone inteligentnie śledzić obiekty w czasie rzeczywistym. Funkcja AI SpinShot jeszcze bardziej rozszerza możliwości kreatywne, umożliwiając inteligentny ruch obrotowy o 90° i 180° w celu uzyskania płynnych, kinowych przejść, nawet podczas filmowania jedną ręką.

Dzięki czujnikowi 200 MP i stabilizowanemu systemowi kamer z gimbalem, Robot Phone pomaga użytkownikom nie tylko uchwycić chwile, ale także opowiedzieć historie z życia. Dzięki stabilizacji, inteligentnemu śledzeniu i kinowym ruchom kamery, urządzenie ma wypełnić lukę między filmami nagrywanymi smartfonem a profesjonalnymi produkcjami filmowymi.

Wszystkie te funkcje pokazują, jak wbudowana sztuczna inteligencja może otworzyć nowe możliwości rejestrowania i interakcji, co sprawia, że Robot Phone stanowi przełomowy krok w ewolucji firmy HONOR w kierunku bardziej inteligentnych i adaptacyjnych urządzeń. W miarę jak firma HONOR kontynuuje realizację swojego PLANU ALPHA, Robot Phone pozwala dostrzec, jak wbudowana inteligencja może kształtować technologię mobilną nowej generacji.

HONOR

Firma HONOR jest światowym liderem w dziedzinie ekosystemów urządzeń opartych na sztucznej inteligencji. Jej celem jest zrewolucjonizowanie interakcji między człowiekiem a urządzeniami, aby połączyć ekosystem sztucznej inteligencji ze wszystkimi konsumentami w erze sztucznej inteligencji agencyjnej i poza nią.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2923358/image1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2923359/image2.jpg