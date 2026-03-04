HONOR avanza en su visión de IA en el MWC 2026 con el teléfono robot, el robot humanoide y el Magic V6

Desde la innovación en robótica hasta los dispositivos insignia, HONOR amplía su ecosistema de dispositivos de IA en el MWC 2026

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC 2026, HONOR avanzó en su visión de Inteligencia Humana Aumentada (AHI) y aceleró el PLAN ALFA a través de tres pilares conectados: Alpha Phone, Alpha Store y Alpha Lab. Sobre la base de su compromiso a largo plazo con la IA centrada en el ser humano, HONOR ofreció una vista previa de Robot Phone, una exploración audaz de la inteligencia encarnada y una nueva especie de teléfono inteligente que reinventa cómo los futuros dispositivos de IA podrían integrar el movimiento y la conciencia espacial.

Junto con esta innovación futurista, HONOR presentó el Magic V6, el pináculo de su innovación plegable, que combina la innovadora tecnología de baterías de silicio-carbono, la ingeniería avanzada de pantallas y la productividad mejorada por la IA en su diseño plegable más refinado hasta la fecha. Junto con los nuevos dispositivos del ecosistema, HONOR MagicPad 4 y MagicBook Pro 14, estos anuncios refuerzan la hoja de ruta de HONOR para integrar hardware y software inteligentes en torno a las necesidades reales de las personas.

James Li, director ejecutivo de HONOR, dijo: "Con el ser humano como punto central, navegamos el crecimiento de la IA a través de los dos haces de CI y CE, uniendo tres formas de inteligencia. Estamos explorando el nuevo paradigma de los dispositivos de IA con Alpha Phone; alojando el nuevo paradigma del ecosistema de IA con Alpha Store; y construyendo el nuevo paradigma de una civilización de silicio-carbono con Alpha Lab. Con tres oleadas del Plan Alfa, ahora tenemos todos los componentes en su lugar y estamos conduciendo este viaje a toda velocidad".

Eche un vistazo al teléfono robot HONOR: una nueva especie de teléfono inteligente

Robot Phone es una nueva especie de teléfono inteligente, que combina la interacción de la IA incorporada con el movimiento de grado robótico y las capacidades de imágenes cinematográficas. En lugar de reaccionar únicamente a través de pantallas y comandos de voz, el HONOR está dando, en sentido figurado, a su próxima generación de dispositivos no solo un cerebro, sino también manos y pies, combinando la IA con una interacción más física y expresiva a través del movimiento y el movimiento de la cámara. Va más allá de lo que puede ofrecer un teléfono inteligente estático, incorporando una interacción más humana y expresiva a la tecnología cotidiana y ajustando su perspectiva en tiempo real. La percepción multimodal significa que puede identificar sonidos, rastrear el movimiento y mantener la conciencia visual, creando un modelo de interacción más natural, sensorial e intuitivo.

Robot Phone también presenta una interacción de IA incorporada diseñada para sentirse más natural y expresiva. Admite videollamadas con IA en todos los ángulos que siguen al usuario a través del control de movimiento de grado robótico. También responde con un lenguaje corporal emocional, que incluye asentimientos expresivos y sacudidas de cabeza, e incluso puede bailar al ritmo de la música, lo que aporta una interacción lúdica y realista a la experiencia del teléfono inteligente.

Empaquetar un robot en un teléfono inteligente requirió repensar el espacio, la fuerza y el peso a nivel microscópico. HONOR aplicó materiales de alto rendimiento y conocimientos de confiabilidad desarrollados para plegables a la ingeniería de Robot Phone, lo que permite un micro motor de desarrollo propio diseñado para una compacidad y resistencia extremas. Al reducir significativamente el tamaño del motor, HONOR pudo instalar un sistema de cardán 4DoF ultracompacto en el teléfono, creando la base de hardware para el control de movimiento incorporado de grado robótico.

Esta arquitectura mecánica admite un sistema de estabilización de cardán de tres ejes, que ofrece un movimiento suave y preciso incluso en entornos dinámicos. El modo Super Steady Video mejora la estabilidad en escenarios de alto movimiento, mientras que AI Object Tracking permite que Robot Phone siga de forma inteligente a los sujetos en tiempo real. AI SpinShot amplía aún más el control creativo, ya que admite un movimiento de rotación inteligente de 90° y 180° para transiciones fluidas y cinematográficas, incluso cuando toma con una sola mano.

Construido alrededor de un sensor de 200MP y un sistema de cámara de cardán estabilizado, Robot Phone está diseñado para ayudar a los usuarios a ir más allá de la captura de momentos y hacia la captura de historias de vida. A través de la estabilización, el seguimiento inteligente y el movimiento de la cámara de estilo cinematográfico, su objetivo es cerrar la brecha entre el video de los teléfonos inteligentes y la narración de historias de aspecto profesional.

Juntas, estas capacidades demuestran cómo la IA incorporada puede desbloquear nuevas formas de captura e interacción, posicionando a Robot Phone como un paso decisivo en la evolución de HONOR hacia dispositivos más inteligentes y adaptativos. A medida que HONOR continúa avanzando en su PLAN ALFA, Robot Phone ofrece una visión de cómo la inteligencia incorporada puede dar forma a la próxima generación de tecnología móvil.

