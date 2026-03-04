아너, MWC 2026에서 로봇폰•휴머노이드 로봇•Magic V6 공개… AI 비전 가속화

로보틱스 혁신부터 플래그십 디바이스까지 MWC 2026에서 AI 디바이스 생태계 확장

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 4일 /PRNewswire/ -- 아너(HONOR)가 MWC 2026에서 증강 인간 지능(Augmented Human Intelligence, AHI) 비전을 한층 진전시키고, 알파 폰(Alpha Phone), 알파 스토어(Alpha Store), 알파 랩(•Alpha Lab)의 세 축을 중심으로 하는알파 플랜(ALPHA PLAN)을 가속화했다. 아너는 인간 중심 AI에 대한 장기적 비전을 바탕으로 Robot Phone을 최초로 공개하며 구현형 지능의 저변을 넓혔다. 이는 동작 및 공간 인지 기능을 통합한 차세대 스마트폰 개념으로, 미래 AI 디바이스의 새로운 가능성을 제시한 것이다.

아너는 미래 지향적 혁신과 함께 폴더블 기술의 정점을 보여주는 Magic V6도 공개했다. 실리콘-카본 배터리 기술, 첨단 디스플레이 설계, AI 기반 생산성 기능을 결합한 이번 모델은 지금까지 가장 정교하게 완성된 폴더블 디자인을 구현했다. 또한 새로운 생태계 제품인 아너 MagicPad 4, 아너 MagicBook Pro 14와 함께 실제 사용자 요구를 중심으로 지능형 하드웨어와 소프트웨어를 통합하겠다는 로드맵을 더욱 공고히 했다.

제임스 리(James Li) 아너 CEO는 "인간 중심을 우리의 등대로 삼아 IQ와 EQ라는 두 축을 통해 AI의 성장을 이끌며, 세 가지 형태의 지능을 하나로 통합하고 있다"며 "알파 폰으로 AI 디바이스의 새로운 패러다임을 탐색하고, 알파 스토어로 AI 생태계의 새로운 패러다임을 구현하며, 알파 랩을 통해 실리콘-카본 문명의 새로운 패러다임을 구축하고 있다. 알파 플랜의 세 차례 물결을 거치며 이제 모든 구성 요소가 갖춰졌으며, 우리는 전속력으로 이 여정을 추진하고 있다"고 밝혔다.

아너 Robot Phone 미리보기: 스마트폰의 새로운 종

Robot Phone은 구현형 AI 상호작용과 로봇급 모션 제어, 시네마틱 영상 기능을 결합한 신종 스마트폰이다. 화면과 음성 명령에만 반응하는 기존 방식에서 벗어나 비유적으로 차세대 디바이스에 두뇌 뿐만 아니라 손과 발을 더했다. AI를 물리적이고 표현력 있는 동작 및 카메라 움직임과 결합해 정적인 스마트폰이 제공하던 한계를 넘어 더욱 인간적이고 표현력 있는 상호작용을 구현하고, 실시간으로 시점을 조정해 준다. 멀티모달 인지 기술을 통해 소리를 식별하고 움직임을 추적하며 시각적 인식을 유지해, 더 자연스럽고 감각적이며 직관적인 상호작용 모델을 완성한다.

Robot Phone은 더 자연스럽고 표현력 있는 경험을 지향하는 구현형 AI 상호작용을 도입했다. 로봇급 모션 제어를 기반으로 사용자를 따라 움직이는 전각도 AI 영상 통화를 지원하며, 고개를 끄덕이거나 흔드는 등 감정을 담은 바디 랭귀지로 반응한다. 음악 비트에 맞춰 춤을 추는 기능까지 갖춰, 스마트폰 경험에 생동감 있고 유쾌한 요소를 더했다.

스마트폰에 로봇을 구현하기 위해서는 공간, 강도, 무게를 미시적 수준에서 재설계해야 했다. 아너는 폴더블 제품에서 축적한 고성능 소재 기술과 내구성 노하우를 Robot Phone 설계에 적용해, 극도의 소형화와 강도를 동시에 달성한 자체 개발 마이크로 모터를 구현했다. 모터 크기를 획기적으로 줄여 초소형 4DoF 짐벌 시스템을 기기 내부에 탑재할 수 있었으며, 이를 통해 로봇급 구현형 모션 제어를 위한 하드웨어 기반을 마련했다.

이 기계 구조는 3축 짐벌 안정화 시스템을 지원해 역동적인 환경에서도 부드럽고 정밀한 움직임을 구현한다. 슈퍼 스테디 비디오(Super Steady Video) 모드는 격렬한 움직임 상황에서 안정성을 높여 주고, AI 물체 추적 기능(AI Object Tracking)은 피사체를 실시간으로 지능적으로 추적한다. 또한 AI 스핀샷(AI SpinShot) 기능은 90도 및 180도 회전 움직임을 지능적으로 지원해 한 손 촬영 환경에서도 유연하고 영화 같은 전환을 구현한다.

200MP 센서와 안정화 짐벌 카메라 시스템을 기반으로 설계된 Robot Phone은 단순한 순간 포착을 넘어 '이야기를 담는 영상' 제작을 지향한다. 안정화 기술, 지능형 추적, 시네마틱 카메라 움직임을 통해 스마트폰 영상과 전문가급 스토리텔링 사이의 간극을 줄이는 것이 목표다.

이 기능들은 구현형 AI가 새로운 촬영 및 상호작용 방식을 어떻게 열어갈 수 있는지를 보여주는 것으로, Robot Phone을 더 지능적인 적응형 디바이스로 진화시키려는 아너 여정의 상징적 이정표로 자리매김하게 한다. 아너가 아너 플랜을 지속적으로 추진하는 상황에서 Robot Phone은 구현형 지능이 차세대 모바일 기술을 어떻게 형성할지에 대한 미래상을 보여주고 있다.

