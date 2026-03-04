HONOR Mempercepat Visi AI di MWC 2026 Melalui "Robot Phone", Robot Humanoid, dan Magic V6

Selain inovasi futuristis tersebut, HONOR juga meluncurkan Magic V6 sebagai puncak inovasi ponsel lipat. Perangkat ini memadukan teknologi baterai silikon-karbon terbaru, rekayasa displai canggih, serta fitur produktivitas berbasiskan AI dalam desain lipat yang paling mutakhir hingga saat ini. Bersama perangkat ekosistem baru—MagicPad 4 dan MagicBook Pro 14—peluncuran produk ini menegaskan strategi HONOR untuk mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak cerdas yang berfokus pada kebutuhan nyata pengguna.

James Li, CEO, HONOR, berkata: "Dengan manusia sebagai pusat inovasi, kami mengembangkan AI yang menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan emosional, serta menghadirkan tiga bentuk kecerdasan tersebut secara sekaligus. Kami mengeksplorasi paradigma baru untuk perangkat AI melalui Alpha Phone; membangun paradigma baru untuk ekosistem AI melalui Alpha Store; serta mengembangkan era silikon-karbon melalui Alpha Lab. Dengan tiga gelombang ALPHA PLAN, seluruh elemen tersebut kini telah siap dan kami bergerak maju dengan sangat cepat."

Sekilas HONOR Robot Phone: Spesies Baru Ponsel Pintar

Robot Phone merupakan ponsel pintar generasi baru yang menggabungkan interaksi AI berwujud (embodied) dengan kemampuan gerak level robot dan teknologi pencitraan sinematik. Perangkat ini tidak hanya merespons lewat layar dan perintah suara, namun juga menghadirkan interaksi fisik yang lebih ekspresif melalui gerakan dan kontrol kamera. Dengan persepsi multimodal, Robot Phone mampu mengenali suara, melacak gerakan, dan menjaga kesadaran visual sehingga menciptakan interaksi yang lebih alami dan intuitif.

Robot Phone juga mendukung panggilan video AI dari berbagai sudut dengan kontrol gerakan level robot yang dapat mengikuti pengguna. Perangkat ini mampu merespons dengan gerakan ekspresif, seperti mengangguk atau menggelengkan kepala, bahkan menari mengikuti irama musik, menghadirkan pengalaman yang lebih hidup dan menyenangkan.

Untuk menghadirkan teknologi robot dalam ponsel pintar, HONOR merancang ulang struktur internal perangkat hingga level mikro. Dengan material berkinerja tinggi dan pengalaman rekayasa dari perangkat lipat, HONOR mengembangkan motor mikro khusus yang berukuran sangat ringkas namun kuat. Inovasi ini mendukung integrasi sistem gimbal 4DoF ultra-kompak di dalam ponsel pintar sebagai dasar pengendalian gerak level robot.

Arsitektur mekanis ini mendukung sistem stabilisasi gimbal tiga sumbu sehingga menghasilkan gerakan yang halus dan akurat, bahkan dalam kondisi dinamis. Moda Super Steady Video meningkatkan stabilitas saat merekam dalam situasi yang penuh gerakan, sedangkan AI Object Tracking memfasilitasi pelacakan subjek secara real-time. Fitur AI SpinShot mendukung rotasi cerdas 90° dan 180°, menghasilkan transisi video yang lebih sinematik bahkan ketika pengguna merekam dengan satu tangan.

Dengan sensor 200MP dan sistem kamera gimbal stabil, Robot Phone tidak hanya membantu pengguna merekam momen, namun juga menceritakan kisah hidup dengan kualitas visual yang lebih profesional.

Semua kemampuan ini membuktikan bahwa AI berwujud membuka potensi baru dalam merekam dan berinteraksi. Robot Phone menjadi langkah penting dalam evolusi HONOR menuju perangkat yang semakin cerdas dan adaptif. Seiring pengembangan ALPHA PLAN, Robot Phone memberikan gambaran tentang bagaimana kecerdasan berwujud akan membentuk teknologi seluler generasi berikutnya.

Tentang HONOR

HONOR adalah perusahaan ekosistem perangkat AI terkemuka di dunia. HONOR berkomitmen mengubah interaksi manusia dan perangkat dengan menyediakan ekosistem AI untuk seluruh konsumen pada era AI dan masa depan.

