HONOR présente sa vision de l'IA au MWC 2026 avec ses produits Robot Phone, Humanoid Robot et Magic V6

De l'innovation robotique aux appareils phares, HONOR étend son écosystème d'appareils d'IA à l'occasion de MWC 2026

BARCELONE, Espagne, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Au cours de MWC 2026, HONOR a présenté sa vision de l'intelligence humaine augmentée (AHI) et a accéléré ALPHA PLAN grâce à trois piliers connectés : Alpha Phone, Alpha Store and Alpha Lab. S'appuyant sur son engagement à long terme en faveur d'une IA centrée sur l'humain, HONOR a présenté en avant-première le Robot Phone, une exploration audacieuse de l'intelligence incarnée et un nouveau type de smartphone qui réimagine comment les futurs dispositifs d'IA pourraient intégrer le mouvement et la conscience de l'espace.



Parallèlement à cette innovation futuriste, HONOR a dévoilé Magic V6, le summum de son innovation pliable, associant une technologie de batterie silicium-carbone révolutionnaire, une ingénierie d'affichage avancée et une productivité améliorée par l'IA dans son design pliable le plus sophistiqué jusqu'à présent. Avec les nouveaux appareils de l'écosystème, HONOR MagicPad 4 et MagicBook Pro 14, ces annonces renforcent la feuille de route d'HONOR visant à intégrer un matériel et des logiciels intelligents dans des besoins humains réels.

James Li, PDG de HONOR, a déclaré : « En basant notre approche sur l'humain, nous naviguons la croissance de l'IA à travers les deux faisceaux du quotient intellectuel et du quotient émotionnel réunissant ainsi trois formes d'intelligence. Nous explorons le nouveau paradigme des appareils IA avec Alpha Phone, nous hébergeons le nouveau paradigme de l'écosystème IA avec Alpha Store et nous construisons le nouveau paradigme d'une civilisation silicium-carbone avec Alpha Lab. Avec les trois vagues du plan Alpha, nous avons maintenant tous les éléments en place et nous avançons à pleine vitesse. »

Découvrez en avant-première le Robot Phone HONOR : un nouveau type de smartphone

Le Robot Phone est un smartphone inédit, qui combine l'interaction de l'IA avec les mouvements d'un robot et des capacités d'imagerie cinématographique. Plutôt que de réagir uniquement par le biais d'écrans et de commandes vocales, HONOR dote, au sens figuré, sa prochaine génération d'appareils non seulement d'un cerveau, mais aussi de mains et de pieds, combinant l'IA à une interaction plus physique et expressive par le biais de mouvements et de mouvements de caméra. Cet appareil va au-delà de ce qu'un smartphone statique peut offrir, en introduisant une interaction plus humaine et expressive dans la technologie de tous les jours et en ajustant sa perspective en temps réel. La perception multimodale signifie qu'il peut identifier les sons, suivre les mouvements et maintenir la conscience visuelle, créant ainsi un modèle d'interaction plus naturel, sensoriel et intuitif.

Le Robot Phone introduit également une interaction d'IA incarnée, conçue pour être plus naturelle et plus expressive. Il prend en charge les appels vidéo IA sous tous les angles et suit l'utilisateur grâce à un contrôle des mouvements de niveau robot. Il répond également au langage corporel émotionnel, notamment par des hochements de tête expressifs, et peut même danser au rythme de la musique, procurant ainsi une interaction ludique et réaliste à l'expérience du smartphone.

Intégrer un robot dans un smartphone a nécessité de repenser l'espace, la solidité et le poids à un niveau microscopique. HONOR a appliqué les matériaux de haute performance et le savoir-faire en matière de fiabilité développés pour les téléphones pliables à l'ingénierie des téléphones robots, ce qui a permis d'élaborer en interne un micromoteur conçu pour une compacité et une solidité extrêmes. En réduisant considérablement la taille du moteur, HONOR a pu intégrer un système de cardan à 4 degrés de liberté ultra-compact dans le téléphone, créant ainsi la base matérielle pour un contrôle de mouvement intégré de qualité robot.

Cette architecture mécanique prend en charge un système de stabilisation à cardan à trois axes, pour des mouvements fluides et précis, même dans des environnements dynamiques. Le mode Super Steady Video améliore la stabilité dans les scénarios à fort mouvement, tandis que le suivi d'objets par l'IA permet au Robot Phone de suivre intelligemment les sujets en temps réel. AI SpinShot élargit encore plus le contrôle créatif, en prenant en charge des mouvements de rotation intelligents à 90° et 180° pour des transitions fluides et cinématiques, même lors de prises de vue à une main.

Construit autour d'un capteur de 200 Mpx et d'un système de caméra à cardan stabilisé, le Robot Phone est conçu pour aider les utilisateurs à aller au-delà de la capture d'instants et à capturer le déroulement d'une vie. Grâce à la stabilisation, au suivi intelligent et aux mouvements de caméra de type cinématographique, il vise à combler l'écart entre la vidéo sur smartphone et la narration de qualité professionnelle.

Ensemble, ces capacités démontrent comment l'IA incarnée peut débloquer de nouvelles formes de capture et d'interaction, positionnant le Robot Phone comme une étape décisive dans l'évolution de HONOR vers des appareils plus intelligents et adaptatifs. Alors qu'HONOR continue de faire progresser son ALPHA PLAN, Robot Phone offre un aperçu de la manière dont l'intelligence incarnée pourrait façonner la prochaine génération de technologie mobile.

