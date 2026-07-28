광저우 HOPE & SESAME, ASIA'S 50 BEST BARS 2026에서 No.1 등극

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50 Best

2026년 07월 29일 00:07 KST

  • 광저우 Hope & Sesame이 No.1에 오르며 Perrier가 후원하는 The Best Bar in Asia 2026에 선정됐다
  • 2026년 명단에는 22개 도시가 포함됐으며 신규 진입이 14곳, 재진입이 2곳이었다
  • 방콕 Lennon's가 No.7로 처음 진입하며 Disaronno Highest New Entry Award를 수상했다
  • 방콕 Bar Sathorn(No.17)은 31계단 상승하며 Nikka Highest Climber Award를 받았다
  • 홍콩 바 세 곳이 주요 부분에서 상을 받았다. Coa(No.24)가 Rémy Martin Legend of the List Award를, Kinsman이 Siete Misterios Best Cocktail Menu Award를, Mius(No.36)이 SevenRooms Best Bar Design Award를 받았다
  • Jigger & Pony(No.9)의 공동 창립자 Indra Kantono가 Roku Industry Icon Award를 받았다
  • 하노이 Workshop14(No.34)가 The Best Bar in Vietnam에 선정됐으며, Three Cents Best New Opening Award도 수상했다
  • 방콕 Bar Us(No.6)가 Ketel One Sustainable Bar Award를 차지했다
  • 자카르타 Hats Bar(No.77)가 Campari One To Watch Award를 받았다

전체 1-50 명단은 여기를 클릭하면 확인할 수 있다.

마카오, 2026년 7월 28일 /PRNewswire/ -- 광저우 Hope & Sesame이 마카오에서 열린 Asia's 50 Best Bars 2026 라이브 시상식에서 Perrier가 후원하는 The Best Bar in Mainland China 및 The Best Bar in Asia에 선정됐다. 이 바는 7년 연속 명단에 이름을 올리며 광둥의 영향을 현대적 기법과 결합하며 중국 칵테일 문화에 진보적으로 접근한 점을 인정받았다.

방콕 소재 바가 총 8곳 이름을 올리며 가장 많았고 홍콩이 7곳으로 그 뒤를 이었다. 싱가포르는 Jigger & Pony(No.9)를 필두로 4곳이 선정됐으며, Jigger & Pony가 The Best Bar in Singapore로 이름을 올렸다. 서울은 Zest가 No.2에 오르며 강세를 이어갔고, 3년 연속 The Best Bar in Korea 자리를 지켰다.

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Hope & Sesame in Guangzhou named The Best Bar in Asia at Asia’s 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, at a live awards ceremony in Macau on 28 July.
Hope & Sesame in Guangzhou named The Best Bar in Asia at Asia’s 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, at a live awards ceremony in Macau on 28 July.
The LIST 1-50 ASIA'S 50 BEST BARS 2026
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The LIST 1-50 ASIA'S 50 BEST BARS 2026

시상식에서 상을 수락한 사전 발표 특별상 수상자로는 The Best Bar in Sri Lanka와 함께 Michter's Art of Hospitality Award를 수상한 히리케티야의 Smoke & Bitters(No.29), 그리고 Altos Bartenders' Bartender Award 수상자인 Mius의 Shelley Tai 등이 있다.

Asia's 50 Best Bars의 커뮤니티 디렉터 Faye Huggett는 "올해 순위에는 요즘 아시아 칵테일 문화의 특징인 다양성과 창의성, 회복력이 잘 투영됐다. 확고한 상위권 바부터 기세 좋은 신예까지 명단에 오른 바들은 지역 곳곳에서 탁월한 호스피탈리티의 기준을 계속 높여 주고 있다"고 말했다.

미디어 센터https://mediacentre.theworlds50best.com

PDF - https://mmx.prnewswire.com/media/MS1890898/A50BB2026-Results-The-List.pdf?id=OA2779256

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