광저우 HOPE & SESAME, ASIA'S 50 BEST BARS 2026에서 No.1 등극

광저우 Hope & Sesame 이 No.1에 오르며 Perrier가 후원하는 The Best Bar in Asia 2026에 선정됐다

이 No.1에 오르며 Perrier가 후원하는 The Best Bar in Asia 2026에 선정됐다 2026년 명단에는 22개 도시가 포함됐으며 신규 진입이 14곳, 재진입이 2곳이었다

방콕 Lennon's 가 No.7로 처음 진입하며 Disaronno Highest New Entry Award를 수상했다

가 No.7로 처음 진입하며 Disaronno Highest New Entry Award를 수상했다 방콕 Bar Sathorn (No.17)은 31계단 상승하며 Nikka Highest Climber Award를 받았다

(No.17)은 31계단 상승하며 Nikka Highest Climber Award를 받았다 홍콩 바 세 곳이 주요 부분에서 상을 받았다. Coa (No.24)가 Rémy Martin Legend of the List Award를, Kinsman 이 Siete Misterios Best Cocktail Menu Award를, Mius (No.36)이 SevenRooms Best Bar Design Award를 받았다

(No.24)가 Rémy Martin Legend of the List Award를, 이 Siete Misterios Best Cocktail Menu Award를, (No.36)이 SevenRooms Best Bar Design Award를 받았다 Jigger & Pony(No.9)의 공동 창립자 Indra Kantono 가 Roku Industry Icon Award를 받았다

가 Roku Industry Icon Award를 받았다 하노이 Workshop14 (No.34)가 The Best Bar in Vietnam에 선정됐으며, Three Cents Best New Opening Award도 수상했다

(No.34)가 The Best Bar in Vietnam에 선정됐으며, Three Cents Best New Opening Award도 수상했다 방콕 Bar Us (No.6)가 Ketel One Sustainable Bar Award를 차지했다

(No.6)가 Ketel One Sustainable Bar Award를 차지했다 자카르타 Hats Bar(No.77)가 Campari One To Watch Award를 받았다

전체 1-50 명단은 여기를 클릭하면 확인할 수 있다.

마카오, 2026년 7월 28일 /PRNewswire/ -- 광저우 Hope & Sesame이 마카오에서 열린 Asia's 50 Best Bars 2026 라이브 시상식에서 Perrier가 후원하는 The Best Bar in Mainland China 및 The Best Bar in Asia에 선정됐다. 이 바는 7년 연속 명단에 이름을 올리며 광둥의 영향을 현대적 기법과 결합하며 중국 칵테일 문화에 진보적으로 접근한 점을 인정받았다.

방콕 소재 바가 총 8곳 이름을 올리며 가장 많았고 홍콩이 7곳으로 그 뒤를 이었다. 싱가포르는 Jigger & Pony(No.9)를 필두로 4곳이 선정됐으며, Jigger & Pony가 The Best Bar in Singapore로 이름을 올렸다. 서울은 Zest가 No.2에 오르며 강세를 이어갔고, 3년 연속 The Best Bar in Korea 자리를 지켰다.

Hope & Sesame in Guangzhou named The Best Bar in Asia at Asia’s 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, at a live awards ceremony in Macau on 28 July. View PDF The LIST 1-50 ASIA'S 50 BEST BARS 2026

시상식에서 상을 수락한 사전 발표 특별상 수상자로는 The Best Bar in Sri Lanka와 함께 Michter's Art of Hospitality Award를 수상한 히리케티야의 Smoke & Bitters(No.29), 그리고 Altos Bartenders' Bartender Award 수상자인 Mius의 Shelley Tai 등이 있다.

Asia's 50 Best Bars의 커뮤니티 디렉터 Faye Huggett는 "올해 순위에는 요즘 아시아 칵테일 문화의 특징인 다양성과 창의성, 회복력이 잘 투영됐다. 확고한 상위권 바부터 기세 좋은 신예까지 명단에 오른 바들은 지역 곳곳에서 탁월한 호스피탈리티의 기준을 계속 높여 주고 있다"고 말했다.

미디어 센터: https://mediacentre.theworlds50best.com

PDF - https://mmx.prnewswire.com/media/MS1890898/A50BB2026-Results-The-List.pdf?id=OA2779256

SOURCE 50 Best